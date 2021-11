forrige

fullskjerm neste BEKYMRING: Nato-sjef Jens Stoltenberg samarbeider tett med EUs toppledelse i Brussel. Men han reagerer mot EUs planer om å forme sin egen militære styrke. 1 av 2 Foto: Tore Kristiansen

NATO-sjefen advarer mot EU-plan: Kan ikke ha en allianse i alliansen

RIGA (VG) EU ønsker å bygge opp sin egen militære styrke med 5000 soldater innen 2025. Nato-sjef Jens Stoltenberg er bekymret og advarer den europeiske unionen mot å bygge opp strukturer som konkurrerer med Nato.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi kan ikke ha en allianse innen alliansen, sier Stoltenberg til VG i Riga, hvor Nato har sitt halvårlige utenriksministermøte.

21 av Natos 30 medlemsland er også EU-medlemmer.

EUs utenrikssjef Josep Borrell presenterte i november en plan om en hurtigreaksjonsstyrke satt sammen av militære styrker av landstyrker, luftforsvar og marine, inntil 5000 soldater. Det ligger også i planen at at styrken kan ledes av et eget EU-kommandosenter.

Tanken bak en egen EU-styrke er å utvikle såkalt strategisk autonomi, som betyr mindre europeisk avhengighet av USAs militære muskler i fremtiden.

Blir ikke tryggere

Men planene irriterer Nato-ledelsen, som holder til en kort kjøretur fra EU-hovedkvarteret i Brussel:

– Vi blir ikke tryggere om det sitter 30 land rundt et bord, så er det 21 land som begynner å lage sitt eget prosjekt. Det vil bare svekke det overordnede, sier Natos generalsekretær til VG.

– Jeg er tilhenger av at de europeiske Nato-allierte landene investerer mer i forsvar. Vi trenger nye kapasiteter som nye skip, og vi trenger høyere beredskap. Men det vi ikke trenger er nye strukturer som slåss om de samme kapasitetene, legger Stoltenberg til.

Frankrike er pådriver

EU er splittet internt synet på om unionen skal bygge seg opp som en selvstendig militær stormakt.

Forslaget om en EU-styrke ventes å bli tema på EU-toppmøtene både i desember, og i mars, under Frankrikes formannskap.

Frankrike er blant pådriverne for en egen militær EU-styrke. President Emmanuel Macron har fått nye argumenter for «strategisk autonomi» etter at en stor ubåtkontrakt gikk i vasken da Australia heller ville kjøpe ubåter fra USA og Storbritannia gjennom en ny militær pakt kalt «Aukus».

Medlemslandene øst i Europa holder imidlertid igjen og ønsker snarere å styrke båndene til USA. Latvia har møtt USAs utenriksminister Antony Blinken før Nato-møtet her, og bedt om amerikanske forsterkninger.

SAMMEN TIL LATVIA: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Latvias statsminister Krisjanis Karins og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holdt felles pressekonferanse i Riga søndag.

Samordnet

Søndag reiste Stoltenberg og EU-kommisjonens tyske president Ursula von der Leyen sammen til Litauen og Latvia. De ønsket å vise både NATOs og EUs solidaritet med to land som har merket den nye flyktningstrømmen over grensene fra Hviterussland.

– Det er første gang en generalsekretær i NATO og EU-kommisjonens president har gjort det. Besøket i Latvia og Litauen er uttrykk for det nære samarbeidet som hun og jeg har stått for i mange år. Vi har tatt samarbeidet mellom Nato og EU til et nivå vi aldri har sett før, sier Stoltenberg.

Han har tidligere uttalt at EU og Nato jobber med en ny felles uttalelse om nye områder for samarbeid.

FØRSTE GANG I NATO: Anniken Huitfeldt ble mottatt av Jens Stoltenberg, da hun kom til sitt første Nato-møte som norsk utenriksminister.

Advarer mot parallelle strukturer

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at de europeiske landene må ta større ansvar for sin egen sikkerhet - men det er ikke noe alternativ å ikke samarbeide med USA.

– Vi er for at EU samarbeider tettere, også om forsvar og beredskap. Men det er veldig viktig for Norge at det ikke bygges opp parallelle strukturer. Vårt syn er at vi skal legge tyngdepunktet vårt i Nato. Nå får vi se hva EU kommer fram til, sier utenriksministeren til VG i Riga tirsdag formiddag.

Svekket tillit etter Trump

EU-kommisjonens plan om en egen EU-styrke kan også leses som et tegn på svekket tillit i mange EU-land, til at USA vil komme Europa til unnsetning.

Tvilen fikk mer næring i årene med president Donald Trump, som flere ganger truet med å trekke USA ut av Nato.