Pilotene skal ha sovnet, ble vekket da autopiloten skrek til

Pilotene skal ha sovnet mens Ethiopian Airlines-flyet var på autopilot. Først da det passerte bestemmelsesstedet skal flygerne ha blitt vekket fordi en alarm ble utløst.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver flere medier, basert på en artikkel fra The Aviation Herald som er et nettsted for luftfartsnyheter.

Ethiopian airlines-flyet, en Boeing 737–800, var på vei til Addis Abeba fra Khartoum i Sudan tidligere denne måneden da pilotene angivelig falt i søvn.

The Aviation Herald skriver at ADS-B data (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast), der flyene selv kringkaster sin posisjon, bekrefter opplysninger som nettstedet har mottatt.

Flygelederne skal ikke ha klart å komme i kontakt med crewet selv om de forsøkte å nå dem flere ganger. Men da flyet passerte det oppgitte bestemmelsesstedet, rullebane 25 L i Addis Abeba, skal posisjonen ha utløst en alarm som vekket flygerne.

Flyet gikk deretter inn for landing og landet trygt 25 minutter senere.

ADS-B data viser ifølge The Aviation Herald at maskinen fløy over rullebanen før den begynner å gå ned i høyde og foretar en ny manøver.

Både CNN og New York Times har omtalt saken.

– Vi har mottatt en rapport som indikerer at Ethiopian flight ET343 på vei fra Khartoum til Addis Abeba midlertidig mistet kommunikasjonen med flytrafikk-kontrollen i Addis Abeba den 15. august 2022, heter det i en pressemelding fra Ethiopian Airlines fredag.

– Flyet landet trygt etter at kommunikasjonen var gjenopprettet, står det videre i pressemeldingen som ikke nevner noe om at pilotene skal ha sovnet.

– Mannskapet er tatt ut av tjeneste i påvente av videre etterforskning. Adekvate korrigerende tiltak vil bli iverksatt basert på resultatet av etterforskningen. Sikkerhet har alltid vært og vil alltid være vår første prioritet, skriver selskapet.

Flyanalytiker Alex Macheras skriver på Twitter at han er dypt bekymret over at flyet skal ha vært i 37 000 fots høyde på det tidspunktet det etter rutetabellen skulle ha gått inn for landing.

– Trette piloter er ikke noe nytt, og det er fortsatt en av største farene for flysikkerheten – internasjonalt, skriver han.

For noen måneder siden hevdet piloter i Southwest Airlines og Delta Air Lines at det er en økning i antall slitne piloter, skriver CNN, og pilotene ba selskapene om å anse tretthet og feilene det kan medføre, som en sikkerhetsrisiko.