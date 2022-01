I NØDEN: Røde Kors-generalsekretær Bernt Apeland, i gul jakke, besøkte onsdag en helseklinikk som afghansk Røde Halvmåne driver i Mosahi-distriktet i Kabul.

Pengekrise i Kabul: − Står ikke på Taliban, men på USA, EU og Norge

NEW YORK (VG) Bernt Apeland i Norges Røde Kors beskriver en desperat pengekrise i Afghanistan. Problemet er ikke Taliban, men vestlige land, sier han. Fra Kabul ber han statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar opp saken i FNs sikkerhetsråd.

Publisert: Nå nettopp

En internasjonal embargo mot pengetransaksjoner til Afghanistan hindrer bankene fra å overføre penger til hjelpeorganisasjonene inne i landet - betaling for mat og medisiner, og som skal lønne deres hjelpearbeidere.

– Dette står ikke på Taliban, men på de store vestlige aktørene som USA, EU og Norge. Det er helt krise for det humanitære arbeidet vårt, sier Bernt Apeland til VG på telefon fra Kabul. Han er generalsekretær i Norges Røde Kors.

Problem skapt av vestlige

Nå når Taliban-representantene har forlatt Oslo i det innleide privatflyet, ønsker Røde Kors å sette fokus på hindringene som - ifølge Apeland - er skapt av vestlige land, og som er en del av sanksjonene mot Taliban-styret.

– For øyeblikket er det mulig å få inn noe penger via agenter som fysisk frakter sedler inn i Afghanistan. Men det er en grense for hvor mye de kan få inn, så dette er ikke holdbart over tid, sier Røde Kors-sjefen.

Fra Kabul beskriver han situasjonen en en svært alvorlig humanitær krise:

– Her i Kabul er det et voksende antall tiggere. Jeg ser folk som selger sine eiendeler på gata. Uten betalingsmidler kan ikke folk få utbetalt lønn. Dermed kollapser de lokale markedene, og etter hvert økonomien, Det samme gjelder helsevesenet som ikke får forsyninger av livsnødvendige medisiner, sier Bernt Apeland.

Han mener at Norge og Støre-regjeringen, som nå i januar leder FNs sikkerhetsråd, må komme med en sterk appell til landene som har etablert sanksjonene:

– De må oppheves, sier han.

– Det bør komme en klar melding om dette fra FNs sikkerhetsråd, legger Apeland til.

SJEKKER VERDEN UTENFOR: Jonas Gahr Støre sjekker utsikten fra FN-bygget i New York onsdag ettermiddag.

Snakke med USA

– Jeg tror det som Apeland beskriver, er en realitet. Dette må vi ta tak i, svarer Jonas Gahr Støre.

Natt til torsdag norsk tid har Støre en avtale med Jake Sullivan, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver og en av president Joe Biden’s nærmeste rådgivere. Støre sier at dette blir tema der:

– Jeg skal snakke med den amerikanske regjeringen i kveld. Dette er et av temaene jeg vil ta opp der, sier Støre til VG.

Et frossent helvete

I sitt innlegg til Sikkerhetsrådet onsdag ettermiddag, beskrev Støre livet i Afghanistan akkurat nå som «et frossent helvete».

Han viste til sanksjoner og manglende tillit gjør at det står ni milliarder dollar på fryste bankkonti, penger ment for Afghanistan.

– Vi vil snakke videre med sentrale land om dette. Men en av hindringene har vært frykten for at penger inn i landet, vil nå til Taliban. Dette kjenner vi fra andre land: Man ønsker å hjelpe befolkningen men ikke de som sitter med makten, sier han til VG.

– Ifølge Apeland er ikke Taliban problemet her?

– Men det er viktig å være tydelig overfor Taliban at man ikke vil sende penger i deres retning. I USA handler det om penger som er frosset. Og jeg har inntrykk av at ofrene etter 11.september har en sterk stemme i dette, sier Støre.