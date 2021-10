Nobels fredspris til Maria Ressa og Dmitrij Muratov

Årets fredspris går til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres undersøkende journalistikk under stadig verre forhold.

Vinneren ble kunngjort av Den Norske Nobelkomitéens leder Berit Reiss-Andersen på en pressekonferanse klokken 11.00.

– Demokrati og pressefrihet står overfor stadig verre forhold, sier Reiss-Andersen i sin begrunnelse.

Maria Ressa avslører maktmisbruk og forsvarer ytringsfriheten fryktløs, mener Nobelkomitéen.

– Jeg er sjokkert, og det er følelsladet. Takk til Fredskomiteen for å anerkjenne hva vi går gjennom, sier Ressa til TV 2.

– Hva betyr dette for ditt arbeid?

– Det betyr at vi kan fortsette med det vi gjør. Det gir energi. Probelemet med hva vi gjør, er at så mye skjer i mørket. Nå kan vi fortsette å gjøre journalistikk, og etterforskning som vil holde de med makt ansvarlig. Måten sosiale medier har latt diktatorer å ta makt og rive ned demokratier fra innsiden. Takk for å anerkjenne arbeidet journalister står overfor i dag, sier hun til kanalen.

FREDSPRISVINNERE: Journalistene Maria Ressa og Dimitrij Muratov.

Dimitrij Muratov er en russisk journalist, grunnlegger og ansvarlig redaktør i avisen Novaya Gazeta. Nobelkomitéen trekker frem at forholdene stadig har forandret seg.

– Det er den mest uavhengige avisen i Russland i dag, sier Reiss-Andersen.

Avisen har publisert flere kritiske reportasjer om korrupsjon, ulovlige arrestasjoner, svindel og trollfabrikker.

– Motstanderne er blitt møtt med trakassering, trusler om vold og drap. Seks av journalistene er blitt drept.

Til tross for drapene og truslene har Muratov fortsatt å forsvare journalistenes rett til å skrive om hva de vil, fremhever Nobelkomitéen.

– Fredsprisen understreker viktigheten av å beskytte disse grunnleggende rettighetene. Årets pris er derfor forankret i Alfred Nobels testament, Reiss-Andersen.

– Dette er en anerkjennelse av kvalitetsjournalistikk. Novaja Gazeta er den siste bastion av kvalitetsjournalistikk i Russland - ut fra vestlig standard, sier Sergej Mulin, tidligere kommentator i Novaja Gazeta, til VG.

Dette er prisvinnerne

Ressa er en av grunnleggerne bak nyhetsstedet Rappler, som et nyhetsmagasin for undersøkende journalistikk.

Rappler har i mange år satt et kritisk søkelys på president Rodrigo Dutertes regime på Filippinene. Ressa er også kjemt som en forkjemper for ytringsfrihet.

Dmitrij Muratov er sjefsredaktør for den russiske avisen Novaya Gazet, og har i liket med Ressa viet mange år til kritisk journalistikk for å avdekke brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk.

Verdens helseorganisasjon (WHO), Greta Thunberg, Svetlana Tikhanovskaja, Alexei Navalnyj og ulike organisasjoner for pressefrihet og ytringsfrihet ble trukket frem som favoritter, både av ekspertene og hos bookingmarkere.

