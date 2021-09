Sverige: Hun skal overta for Löfven

Socialdemokraternas valgkomité har nominert storfavoritt Magdalena Andersson til ny partileder etter statsminister Stefan Löfven.

Av NTB-TT

Publisert: Nå nettopp

Samtlige 26 distriktslag i det svenske regjeringspartiet har fra før nominert Andersson. Hittil har hun selv ikke bekreftet at hun er kandidat, men henvist til at fristen for nominasjoner til lederjobben utløper denne uka.

På en pressekonferanse med Andersson onsdag bekreftet nominasjonskomiteen at finansministeren er nominert.

– Dette blir historisk, sa komiteens leder Elvy Söderström.

Andersson er en person som «sier det som det er og gjør det som trengs», ifølge komitélederen.

– Jeg er selvsagt beæret over å bli foreslått som partileder og vil takke for støtte fra alle medlemmene, sier finansministeren.

Den nye partilederen skal velges på Socialdemokraternas kongress i november. Löfven kunngjorde 22. august at han går av som partileder i forbindelse med partikongressen.

Löfvens arvtaker må deretter godkjennes som statsminister av Riksdagen for å kunne overta også som regjeringssjef. Det skjer eventuelt i forbindelse med behandlingen av regjeringens budsjettforslag.

Andersson peker på gjengkriminalitet, velferd og klima som saker hun vil prioritere.

– Klokken tikker. Løser vi ikke klimakrisen, er vi kjørt, advarer hun.

Fakta om Magdalena Andersson

* Eva Magdalena Andersson er født 23. januar 1967 i Uppsala.

* Sosialdemokrat og Sveriges finansminister siden høsten 2014.

* Utdannet økonom ved Handelshögskolan i Stockholm.

* Har også vært statssekretær i finansdepartementet, rådgiver for tidligere partileder Mona Sahlin, direktør i Skatteverket og styrerepresentant i den sosialdemokratiske tankesmia Policy Network.

* I 2021 tiltrådte hun som leder for det rådgivende organet til Det internasjonale pengefondet (IMF), som første kvinne noensinne.

* Gift med professor ved Handelshögskolan i Stockholm, Richard Friberg.

* Som ung var hun svømmer på elitenivå.

* Stiller som kandidat til å overta som Socialdemokraternas leder under partiets kongress 3.–7. november. Nominert av valgkomiteen med støtte fra samtlige distriktslag.

Kilde: Wikipedia/NTB