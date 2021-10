OMKOM: Norske Aleksander Storåker døde 12. mai 2020, 16 år gammel. Han og familien var bosatt i Lerum i Sverige, hvor 16-åringen krasjet på moped under en biljakt.

Politimann tiltalt etter at norske Alexander (16) døde – dukket ikke opp i retten

ALINGSÅS TINGRETT (VG) Alexander Storåker døde etter å ha krasjet på moped under en politijakt i Sverige i fjor. Politimannen som er tiltalt for å ha «forårsaket en annen persons død», dukket ikke opp i retten mandag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I tillegg til aktørene hadde både familien og venner av den avdøde 16-åringen møtt opp i Alingsås tingsätt mandag morgen da rettssaken mot politimannen skulle ha startet.

Inne i rettssalen kom kontrabeskjeden.

– Han er syk, det er derfor han ikke møtte i dag. Visse ting styrer man ikke over, sier politimannens forsvarer Erik Pousard til VG.

Den tiltalte politimannen nekter straffskyld i saken.

12. mai 2020 blir 16 år gamle Alexander Storåker og en kamerat jaget på moped av en sivil politibil i Lerum i Sverige. Kameraten overlever uten store skader, mens Alexander treffer en lyktestolpe. Til tross for at han har hjelm, dør han kort tid etter.

SKUFFET: Mange var svært skuffet over at rettssaken ikke kom i gang mandag, etter å ha forberedt seg lenge på denne dagen.

17 måneder senere står vennene hans i tingretten med triste ansikter. De har nettopp fått beskjed om at den tiltalte politimannen ikke kommer til å møte opp. En av vennene gir moren og faren til Alexander en lang klem.

– Det er absolutt ikke bra det som har skjedd her i dag. Her er det masse ungdommer som skulle være med i rettssaken, sier trafikkulykkeforsker Jörgen Lundälv til VG utenfor rettssalen.

Forskeren har fulgt saken nøye, og sier han er svært skuffet over at politimannen ikke møtte i retten.

I rettssalen ble det innledningsvis diskutert om dagen skulle gå som planlagt, uten den tiltalte til stede, men dommeren valgte til slutt å utsette til tirsdag.

– Kommer han til å møte i morgen?

– Vi sikter på det, men vi får se. Jeg skal holde kontakten med domstolen utover ettermiddagen.

forrige

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Gisle Oddstad

Sier han ville gjort det samme igjen

Politimannen som kjørte den sivile politibilen er tiltalt for «å ha forårsaket en annen persons død, og for tjenestefeil etter å ha innledet samt for å ha fortsatt jakten på mopeden, til tross for at det ikke var forsvarlig», ifølge tiltalen.

I dokumentene fra den svenske etterforskningen kommer det fram at guttene på mopeden ikke var mistenkt for noe annet enn en mulig trafikkforseelse.

POLITIJAKTEN ENDTE HER: Inn denne grusveien ble Alexander og kompisen jaget av politiet. Det endte katastrofalt.

Det er ifølge etterforskningsdokumentene ikke en god nok grunn for å starte en biljakt på gangvei i Sverige, blant annet på grunn av forhøyet risiko for ulykke.

Videre kommer det fram at føreren av politibilen skal ha «handlet i strid med politiets regelverk og generelle råd» da han forfulgte mopeden inn på gangveien.

Selv har den tiltalte politimannen nektet for dette i avhør, og sagt han ville gjort det samme igjen.

Videre nekter han for at dette kan klassifiseres som en biljakt og at han selv nesten hadde stoppet politibilen da ulykken skjedde.

Se minidokumentaren Aftonbladet har laget, som tar for seg det høye antallet politijakter i Sverige de siste årene:

Flere vitner til hendelsen

I en rapport skrevet en uke etter ulykken, kommenterte politimannen som satt i passasjersetet på den sivile politibilen under biljakten at «de var i området for å arbeide med trafikksaker rettet mot mopeder og crossere».

To ganger observerte de Alexander og kameraten denne kvelden. Den andre gangen bestemte politiet seg for å stoppe mopeden for å sjekke kjøretøyet.

«Patruljen kjører bak og signaliserer stopp, men at mopeden fortsetter å kjøre», står det i rapporten. Etter 100 meter svinger Alexander av veien og inn på en gruslagt gangvei.

MINNES ALEXANDER: Det ble lagt ned lys, minneord og blomster på stedet Alexander døde etter mopedkrasjen i Lerum utenfor Göteborg der han bodde.

Flere vitner til biljakten har forklart at både mopeden og politibilen holdt høy fart på grusveien.

– Min første tanke var at politibilen jaget mopeden, sier et av vitnene i avhør.

Et annet vitne brukte «et hundredels sekund» på å forstå at politibilen jaktet på mopeden.

Les også: Vennene til avdøde Alexander (16): − Helt uvirkelig at han er borte

– Et problem

VG har tidligere skrevet om ungdom i Sverige som forteller om lignende hendelser som Alexanders. I Facebook-gruppen «Twostrokerider Mopedforum», med over 30.000 medlemmer, hevder flere at de har blitt jaktet og kjørt på av politiet.

Lundälv skriver i sin rapport «Vilda biljakter, viljor och skador» fra 2016 at stadig flere barn og unge er involvert i biljakter i veitrafikken i landet. Den bygger på medienes rapportering. Ellers finnes det lite statistikk på biljakter.

I 2015 ble totalt 22 barn jaget av politiet i trafikken i Sverige, noe som er en tredobling sammenlignet med antallet i 2013.

– Det er et problem. Jeg har tidligere sett på disse hendelsene som skade- og ulykkessteder, men jeg tror det er på tide å se på det som åsteder, sier Lundälv utenfor rettssalen.

Se markeringen «#Ride4Alex», startet av vennene til Alexander: