EVAKUERER: Spesialtoget som kan transportere bårepasienter er bygget i samarbeid med jernbaneverket i Ukraina. Bildet er fra en av transportene fra Kramatorsk.

Leger Uten Grenser i Kramatorsk: Ambulansetog med pasienter dro rett før rakettangrep

Like før to raketter traff togstasjonen i byen Kramatorsk øst i Ukraina, forlot et spesialbygget ambulansetog med evakuerte bårepasienter stasjonen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er bare tilfeldig at toget ikke befant seg på stasjonen da den ble bombet, sier Jack Herheim, programsjef i Leger Uten Grenser i Norge.

MSF Ukraine (Médecins Sans Frontières, organisasjonen er opprinnelig fransk), meldte på Twitter i fredag at ambulansetoget forlot stasjonen rett før meldingene om at stasjonen var bombet.

Spesialtoget kan transportere bårepasienter, og går i skytteltrafikk mellom Kramatorsk og blant annet Kyiv og Lviv. Herfra fraktes pasienter videre over Ukraina-grensen og til blant annet sykehus i Europa, flere til Tyskland.

Antallet drepte etter rakettangrepet på togstasjonen har fredag kveld økt til 50, fem av dem barn, ifølge ukrainske myndigheter. Det meldes om mange skadede.

OVERVÅKES: Om bord er et medisinsk team av leger og sykepleiere som skal sørge for at pasientene forblir stabile og overlever transporten. Mange ligger på intravenøst og har annet overvåkningsutstyr.

Biden: Russland står bak

Stasjonen blir brukt som tilfluktssted for rundt 4000 tusen sivile som er evakuert fra områder som er under russiske luftangrep.

Ukrainske myndigheter hevder at det var russiske styrker som sto bak angrepet. Russland påstår det var et ukrainsk angrep på egen befolkning. Det har ikke blitt bekreftet fra uavhengige kilder hvem som står bak rakettangrepet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fordømmer angrepet på jernbanestasjonen i Kramatorsk i Ukraina, det samme gjør flere europeiske ledere. Fredag kveld hevdet USAs president Joe Biden på Twitter at Russland sto bak angrepet.

Jack Herheim, programsjef i Leger Uten Grenser i Norge

– Tog eneste mulighet

– Pasienttransporten er helt avhengig av å benytte tog. Veiene er dårlige og det er vanskelig å få stabiliteten som kreves i en bil, pasientene er svært sårbare. Avstandene er store og deler av veinettet er dårlig, sier Herheim i Leger Uten Grenser.

Nå frykter organisasjonen at bombeangrepet kan få alvorlige konsekvenser for pasienttransporten.

– Med dette angrepet, samt nyheter om at toglinjer er truffet, så det er en høy risiko i det videre arbeidet. Sikkerhetssituasjonen rundt bruk av tog vurderes løpende fra time til time.

Leger Uten Grenser håper at de kan fortsette evakueringen av bårepasienter.

– Så lenge det er mulig vil vi fortsette. Med tog kan evakuere langt flere. Det vi ser på sykehuset i Kramatorsk i dag er et sykehus som er overfylt av sårede fra dette angrepet.

– Det er mange som trenger å bli evakuert, sier Jack Herheim i Leger Uten Grenser.

Skal sørge for at de overlever

Ambulansetoget evakuerer pasienter fra sykehus i de hardt rammede områdene i øst Donbas, fra Luhansk og Sievjerodonetsk.

– Jernbanestasjonen i Kramatorsk ligger sentralt til, og vi har benyttet denne for å få om bord pasienter som har behov for umiddelbar behandling. De blir fraktet via Kyiv, Lviv, Dniproi og videre til sykehus utenfor Ukraina, sier Jack Herheim i Leger Uten Grenser.

– 5. april ble 17 pasienter i kritisk tilstand sendt med toget fra Kramatorsk jernbanestasjon. Den 6. og 7. april ble 40 pasienter fraktet ut, en til Kyiv, 39 helt til Lviv, sier Herheim.

De som blir fraktet på spesialtoget er pasienter og skadede som ikke kan få riktig behandling på det sykehuset de er. De må også være stabile nok til å kunne fraktes på båre, forteller Herheim.

Leger Uten Grenser har transportert bårepasienter med ambulansetoget i en ukes tid.

– Det har vært vellykket.