To av Putins døtre, Katerina Tikhonova (t.v.) og Maria Vorontsova

Innfører sanksjoner mot Putins døtre

USA, G7 og EU innfører en rekke nye sanksjoner mot Russland, deriblant familiemedlemmer av president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det omfatter å forby nye amerikanske investeringer i Russland, nye sanksjoner mot Russlands største banker Sberbank og Alfagruppen og de mest kritiske statseide selskapene, samt russiske regjeringspersoner og deres familiemedlemmer, opplyser Det hvite hus i en pressemelding.

Sanksjonene innføres i samarbeid med mer enn 30 allierte land og i samråd med G7 og EU.

– Jeg gjorde det klart at Russland ville betale en alvorlig og umiddelbar pris for sine ugjerninger i Butsja. I dag, sammen med våre allierte og partnere, annonserer vi en ny runde med ødeleggende sanksjoner, skriver USAs president Joe Biden på Twitter like etter at sanksjonene ble kunngjort.

Rammer familiemedlemmer

Den russiske presidenten Vladimir Putins voksne barn er blant personene som nå rammes av den nye sanksjonspakken. Grunnen er at amerikanske myndigheter tror at Putin kan skjule verdier hos dem, skriver CNN. Dette er vanlig blant personer i Russlands elite, opplyser en anonym amerikanske tjenesteperson til CNN.

Her kommer det også frem at den russiske utenriksministeren Sergej Lavrovs kone og datter sanksjoneres, i tillegg til medlemmer av Russlands sikkerhetsråd, inkludert tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev og nåværende statsminister Mikhail Misjustin.

– Disse individene har beriket seg selv på bekostning av det russiske folk. Noen av dem er ansvarlige for å gi nødvendig støtte for å underbygge Putins krig mot Ukraina, skriver Det hvite hus i pressemeldingen.

Russlands statsminister Mikhail Misjustin er blant dem som rammes av de nye amerikanske sanksjonene.

Britiske sanksjoner

Storbritannia innfører også nye sanksjoner, skriver Sky News. De ligner som ventet i stor grad de nye amerikanske sanksjonene.

Alle verdier knyttet til Sberbank, Russlands største bank, fryses. Alle britiske investeringer i Russland stanses.

Storbritannia vil stoppe all import av russisk olje og kull innen utgangen av 2022. Det er dog allerede annonsert et oljeimportforbud.

De grusomme angrepene på sivile i Ukraina oppgis som en grunn. Russland har avvist alle anklager om krigsforbrytelser.

Får konsekvenser

Det hvite hus omtaler noen av konsekvensene de omfattende sanksjonene har fått og vil få for Russland.

Det anslås at Russlands økonomi vil krympe med 15 prosent i år, noe som vil utradere 15 år med økonomisk vekst.

Inflasjonen har økt med 15 prosent så langt og vil fortsette å akselerere.

Mer enn 600 selskaper har forlatt det russiske markedet.

Forsyningskjedene i Russland er alvorlig forstyrret.

Hvilke kritiske statseide selskaper som blir rammet, offentliggjøres torsdag, ifølge Det hvite hus.