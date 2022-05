KRIGER: Ukrainske soldater avfyrer en bombekaster mot russiske posisjoner øst i Kharkiv.

Slik går krigen nå

Russerne står og stamper, og ingenting tyder på en umiddelbar endring. Det er militæranalytiker Palle Ydstebøs korte oppsummering av situasjonen på frontlinjene i krigen nå.

– For russerne ser det dårlig ut fordi de ikke har kommet i gang med den offensiven de har ønsket seg i Donbas. De har ikke klart å bygge opp nok slagkraft til å bryte gjennom ukrainerne, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved Krigskolen.

VG har bedt ham om hjelp til å oppsummere hvordan utviklingen i Russlands krig mot Ukraina har vært de seneste dagene.

Anerkjente Institute for the Study of War (ISW), melder onsdag morgen blant annet at russerne det siste døgnet bare gjorde begrensede fremrykninger i Donbas, primært i et forsøk på å nå byen Severodonetsk og at russerne ble presset tilbake av ukrainsk styrker nordøst for Kharkiv.

I sør – foruten situasjonen med de ukrainske soldatene ved stålverket i Mariupol som nå har overgitt seg – melder ISW at russerne ikke foretok noen offensive operasjoner i det hele tatt 17. mai.

– Minimal fremrykning

Ydstebø utdyper ISWs analyser:

– Det har gått dårlig, sett med russiske øyne, i Donbas de siste dagene, slik det har gjort siden det såkalte «Slaget om Donbas» startet.

Oberstløytnanten viser til at russiske angrep gang på gang har blitt avverget av Ukraina.

– Det har minimal fremrykning fra Russland, sier han.

Rundt Severodonetsk står russerne nå på tre sider i utkanten av byen, og ukrainerne står med ryggen mot elven. Men selv om russerne klarer å ta byen vil det forandre lite, mener Ydstebø.

– Ukrainerne vil ikke tape stort om de oppgir Severodonetsk, men det vil koste Russland både tid og avdelinger om de skal ta kontroll over byen. Det endrer uansett ikke det store, strategiste bildet, og det er at Russland står og stamper, sier eksperten, og legger til:

– Det er ingenting fra russisk side som tyder på at akkurat det skal endre seg.

Vendepunkt

Lenger nordvest fortsetter ukrainerne, ifølge Ydstebø, sin offensiv mot Izium, hvor russerne har samlet store styrker. Izium ligger like utenfor Donbas.

Utviklingen der gjenstår å se, påpeker analytikeren, men han sier at ukrainernes fortsatte angrep østover fra Kharkiv, enda lengre nord, truer de russiske forsyningslinjene til Izium.

– Det rapporteres at de har kysset elven Donest, nordøst for Kharkiv, da vil de kunne kutte en av forsyningsveiene, forklarer oberstløytnanten.

Han forteller også at det spekuleres nå i at ukrainerne vil gå mot byen Kupiansk, som ligger nord for Izium. Der er det både jernbane- og veiknutepunkt som alt av forsyningslinjene ned mot Izium går via.

– Det vil være den beste måten å skape problemer for russerne på. De har bundet opp mye styrker der, som elles kunne gjort nytte for seg i Donbas, forklarer Ydstebø.

Han mener at det at russerne den siste tiden har blitt presset tilbake fra Kharkiv kan være av stor betydning:

– Det kan være begynnelsen på et nytt vendepunkt i krigen. Nå kjemper Ukraina for å tilrive seg det området. Dersom de lykkes med det vil de få en stor fordel sørover (mot Izium og Donbass red.anm.). Det vil være strategisk avgjørende.

Tror ikke Mariupol forandrer noe

Den store nyhetene de siste par dagene har uansett vært evakueringen av de ukrainske soldatene i Mariupol. Det er foreløpig uklart hva som vil skje med soldatene, men den ukrainske motstanden i byen går nå ubønnhørlig mot slutten.

Palle Ydstebø sier Mariupol har vært «en propp på hovedveien» fra de russiskokkuperte områdene i Donestk til Krim-halvøyen. Hvordan tilstanden på veien er framstår uklart. Dermed gjenstår det også å se hvor mye som må gjøres får russerne kan ta denne i bruk.

– Men de har i alle fall nådd målet om kontroll over Mariupol, selv om det har kostet dem dyrt i soldater, materiell, tid og prestisje. Det har tatt tid å komme dit, og de ukrainske soldatene har dermed gjort jobben sin, og vel så det, mener analytikeren.

Og den jobben gjør at det Russland nå trolig ønsker å fremstille som en viktig seier trolig ikke er så viktig likevel.

– Jeg tror egentlig ikke at dette forandrer bildet på krigsutviklingen på noe vis. Jeg tror det er lenge siden Ukraina avskrev Mariupol, men de har lyktes med å binde opp russiske styrker der. Dette har tatt uvanlig lang tid for russerne, sier Ydstebø.