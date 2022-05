VIL HA KURDERE UTLEVERT: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, her på en seremoni i presidentpalasset i Ankara mandag, vil ikke godta at landets begjæringer om utlevering av terrormistenkte, er avvist.

Tyrkias Nato-vilkår: Krever 33 «terrorister» utlevert fra Sverige og Finland

Tyrkia har en liste med 33 terrormistenkte personer, som landet forgjeves har forsøkt å få utlevert fra Sverige og Finland. Nå sier Tyrkia at utlevering av «terrorister» er et vilkår for å støtte de to landenes Nato-medlemskap.

Av Alf Bjarne Johnsen

Ifølge Financial Times har Tyrkia onsdag midlertidig blokkert videre hurtigbehandling internt i Nato av søknadene fra Sverige og Finland, som de to landenes ambassadører leverte til generalsekretær Jens Stoltenberg bare noen timer tidligere.

– NATO-utvidelsen gir bare mening for oss i bytte med respekt for våre bekymringer, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale til sine partivenner i det tyrkiske parlamentet onsdag.

– Så dere vil ikke gi oss terroristene tilbake, men dere ber oss om medlemskap i Nato? Nato er en organisasjon for sikkerhet. Derfor kan vi ikke si ja til at denne sikkerhetsorganisasjonen frarøves sikkerhet, sa Erdogan ifølge Reuters.

Startet onsdag

VG har fått bekreftet fra velinformerte kilder at Natos råd, medlemslandenes ambassadører, onsdag har hatt sin første gjennomgang av status for de to søkerlandene, og Tyrkias innvendinger.

Internt i Nato startet overlegningene allerede mens Natos utenriksministere satt sammen i Berlin lørdag og søndag.

Kildene uttrykker håp om at flokene som har oppstått mellom Tyrkia og Sverige/Finland kan løses.

En sentralt plassert kilde sier at det er viktig at alle allierte tas på alvor i denne saken.

Ifølge den statlige tyrkiske kringkastingen TRT Haber har Tyrkia sendt formelle begjæringer til Sverige og Finland om utlevering av til sammen 33 personer som skal stilles for retten for ulike terror-anklager.

Noen av de ettersøkte har tilknytning til PKK, det kurdiske arbeiderpartiet, som er terrorlistet i en rekke land. Andre knyttes til den såkalte Gulen-bevegelsen, som Tyrkia beskylder for å stå bak det mislykte kuppforsøket i landet i 2016.

Ifølge tyrkiske justismyndigheter er 19 begjæringer om utlevering avvist i Sverige og Finland, ni er under behandling, mens fem ikke er besvart.

– Det er et faktum at i Sverige, Finland og Norge har PKK funnet en trygg havn. Her kan de operere, tjene penger og misbruke ytringsfriheten – som om det skulle være en interesseorganisasjon, sa den tyrkiske ambassadøren Fazlı Çorman i et intervju med VG tidligere denne uken.

Søknadene levert

Klokken 08.00 onsdag morgen tok generalsekretær Jens Stoltenberg imot de formelle Natosøknadene fra Sveriges og Finlands Nato-ambassadører.

Dermed er søkeprosessen formelt i gang. VG har tidligere meldt at absolutt tidligste dato når Nato-landene sammen kan utstede en formell invitasjon om medlemskap, er neste onsdag, 25. mai.

Men denne tidsplanen ligger nå an til å sprekke. De neste dagene er det duket for intense diplomatiske dragkamper mellom Sverige og Finland, Nato og sentrale medlemsland – og Tyrkias toppledelse.

Tyrkias utenriksminister er i Washington og skal møte USAs utenriksminister Antony Blinken torsdag.

Også Sverige og Finland sender sine øverste politiske ledere til USA nå. Torsdag skal Finlands president Sauli Niinistö og Sveriges statsminister Magdalena Andersson møte USAs president Joe Biden.

Oppsummert i 10 krav

Det tyrkiske nyhetsnettstedet Sabah har onsdag sammenfattet Tyrkias krav til Sverige og Finland, som angår de kurdiske kontaktene, i en tipunkts liste:

1. Sverige og Finland må anerkjenne at PKK og tilknyttede organisasjoner er terroristnettverk.

2. Offisiell kontakt med disse organisasjonene må opphøre.

3. Finansiell støtte til syriske YPG må opphøre

4. Kontakten med kurdiske organisasjoner i Syria og Irak må avsluttes.

5. Gulen-bevegelsen må ikke få drive lobbyaktiviteter med utgangspunkt i Sverige og Finland.

6. De etterlyste personene som Tyrkia vil stille for retten, må utleveres.

7. All aktivitet som truer Tyrkias nasjonale sikkerhet må opphøre.

8. Landene må etablere et anti-terrorsamarbeid med Tyrkia.

9. Alle pengetransaksjoner som kan være med og finansiere PKK, må stoppes.

10. All aktivitet i ikke-statlige organisasjoner som arbeider mot Tyrkias interesser, må opphøre.