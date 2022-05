BESØKTE SVERIGE: Kurdiske Salih Muslim fungerer som Nord-Syrias «utenriksminister», og reiser rundt på toppmøter. Her er han fotografert under et besøk til Stockholm i 2018.

Kurdisk leder i Syria: Mener IS kan styrke seg på Nato-krisen

Tidligere PYD-leder Salih Muslim er bekymret for hva som vil skje dersom Sverige går med på Tyrkias krav.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: Nå nettopp

– Det vil være urettferdig hvis Sverige og Nato bukker under for Erdogans utpressing.

Det sier Salih Muslim (71) på telefon til VG fra det kurdiske arbeiderpartiet PYDs kontorer i Hasakah i Nord-Syria.

Frem til 2017 og gjennom alle årene med krig i Syria var han PYDs leder, og dermed den USA-ledede internasjonale koalisjonens fremste kontaktpunkt inn i kampen mot terrorgruppen Den islamske staten (IS). Muslim sitter fortsatt i ledelsen av PYD, og er sentral i alle politiske beslutninger som tas i den selverklærte kurdiske regionen Rojava.

Nå er de kurdiske gruppene i Tyrkia, Syria og Irak blitt sentrum for striden som står i Nato.

Sverige og Finland har søkt om medlemskap i forsvarsalliansen, men er blitt midlertidig blokkert av Nato-landet Tyrkia. Regjeringen i Ankara omtaler landene som «frihavner for terrorister», og hevder at Sverige gir økonomisk og militær støtte til PKK og YPG.

Erdogans rådgiver til VG: − Sverige har rottet seg sammen med kurdiske terrorister

STILLER KRAV: Tyrkias president Erdogan har satt Nato-utvidelsen på vent med en rekke krav til Sverige. Her under en seremoni i Kocaeli-provinsen i Tyrkia 23. mai.

Geriljagruppen i VG-intervju: Dette er deres oppfordring til Norden

Det kurdiske arbeiderpartiet PKK står på terrorlisten i Tyrkia, USA og EU, og har vært i krig med Tyrkia siden 1984. PYD, som Salih Muslim altså representerer, er PKKs søsterparti i Syria. Og YPG er PYDs milits.

«Ikke sant at Sverige gir oss våpen»

Nå krever Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at Sverige kutter den angivelige støtten til PKK og YPG. Det kom frem i en offisiell kravliste som Ankara offentliggjorde tirsdag.

– Det er ikke sant, som Erdogan sier, at Sverige støtter oss militært og med våpen. Men vi anser Sverige, Norge og Finland som våre nære venner. Vi har mange gode kontakter her, sier Salih, som har besøkt Norden en rekke ganger de siste årene.

Han bekrefter at PYD har tette bånd til kurdiske folkevalgte på den svenske Riksdagen, blant dem Amineh Kakabaveh, som Tyrkia nylig ønsket å utvise. Og ifølge Muslim har den kurdiske ledelsen i Nord-Syria vært i kontakt med representanter fra Sveriges regjering de siste dagene.

VAR ETTERLYST: Salih Muslim var terroretterlyst av Tyrkia og sto på Interpols liste da han i februar 2018 ble satt i varetekt i Praha, der han deltok på en konferanse. Tsjekkia valgte ikke å utlevere ham.

Men den gode relasjonen gjelder ikke bare Norden, påpeker den kurdiske lederen.

PYD har kontorer i flere Nato-land, deriblant Belgia og Nederland, ifølge Muslim. Han viser også til at Emmanuel Macron inviterte den kurdiske ledelsen i Nord-Syria til presidentpalasset i Paris i fjor.

– Vi har denne relasjonen til Nato allerede, så da kan ikke Erdogan be Sverige om ikke å ha det, mener Muslim.

Truer med invasjon i Nord-Syria

Kravene om at Sverige må kutte relasjonen til YPG kommer samtidig som Erdogan truer med en ny invasjon av Syria – med mål om å slå ned på nettopp YPG. Erdogan har allerede startet en storstilt offensiv mot PKK i fjellene i Nord-Irak.

Bakgrunn: Slik er Tyrkias «krig mot terror»

Om en ny mulig tyrkisk invasjon i Nord-Syria, sier Muslim:

– Erdogan truer oss hver dag, og vi er forberedt på å forsvare oss selv. Vi har russiske og syriske styrker her, og den internasjonale koalisjonen. Men ingen av dem ber Erdogan om å stoppe.

BOMBET: Røyken stiger fra fjellene i fjellene ved Matin i Nord-Irak etter at et tyrkisk jagerfly skal ha bombet en PKK-posisjon 28. april.

Frykter IS-oppblomstring

En annen trussel kurderne i Nord-Syria fortsatt står overfor, er terrorgruppen IS. Det finnes en rekke IS-soveceller i området, og i januar stormet IS fengselet i Hasakah, i et forsøk på å befri fangene. Over 160 personer ble drept i sammenstøtene mellom IS og de kurdiske styrkene.

– Vi må fortsette å kjempe mot terroristene, og dette er viktig for hele Europa, slik at ikke Daesh (arabisk akronym for IS, red.anm.) vokser seg store igjen. Hvis ikke vi hadde kjempet mot Daesh, ville de ha spredt seg til hele Europa. Og det kan fortsatt skje, sier Muslim.

Leste du? Norske Karl Håkon kriger for YPG

HØYSPENT: Kurdiske sikkerhetsstyrker jaktet IS-terrorister i etterkant av fengselsstormingen i Hasakah i Nord-Syria i januar.

Han sier at PYD og YPG er i daglig kontakt med den internasjonale koalisjonen mot IS. Sverige, Nato – og Norge – er en del av dette samarbeidet. I Nord-Syria ligger for øvrig den mye omtalte al-Hol-leiren, der en rekke internasjonale IS-kvinner og barn sitter internert, deriblant flere nordmenn.

– Vil dere oppfatte det som et svik dersom Sverige og Nato kutter støtten til dere?

– Ikke som et svik, for ingen har lovet å gjøre noe for oss. Men det vil være en urettferdig beslutning. Og det vil hjelpe Daesh mer enn noen andre. Vi opplever jevnlige angrep fra terrorgruppen.

«Vi tar ikke ordre fra PKK»

– Erdogan betegner YPG som terrorister. Hva er din reaksjon på det?

– Alle vet hvor mye vårt folk har ofret, mer enn 12.000 kurdiske krigere er blitt drept i kampen mot IS. Vi bare forsvarer oss selv, vi angriper ingen og gjør ingenting ulovlig. Men i Erdogans – eller sultanens – øyne er alle kurdere terrorister, svarer Muslim.

Muslims egen sønn er blant de mange drepte: YPG-krigeren ble drept i et angrep ved krigens begynnelse i 2013, av den al-Qaida-tilknyttede gruppen Jabhat al-Nusra.

Klimakrisen rammer Nord-Syria: Her er bensin billigere enn drikkevann

– Dere er tilknyttet PKK, som fører en geriljakrig mot Tyrkia som har ført til titusenvis av dødsfall. Dette er jo en del av kritikken?

– Vi har ingen direkte relasjon til PKK, men vi deler samme ideologi og vil ha et godt forhold til dem. Vi anser ikke PKK som terrorister, fordi de forsvarer rettighetene til det kurdiske folk. Men vi tar ikke ordre fra noen – hverken PKK eller andre, svarer Muslim.