HARDE KAMPER: To kvinner søker ly fra krigen i en kjeller i Rubizhne 21. april.

Guvernøren i Luhansk til VG: − Russerne vil gjenta den store hungersnøden

Guvernør Serhij Hajdaj leder Luhansk oblast gjennom kontinuerlig beskytning fra russisk side. Han kommer med svært alvorlige anklager mot okkupasjonsstyrken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Luhansk oblast ligger øst i Ukraina og har siden 2014 delvis vært kontrollert av prorussiske styrker. Den sivile administrasjonen i den ukrainskkontrollerte delen ledes av guvernør Serhij Hajdaj – som har blitt en sentral stemme mot russisk fremrykking øst i Ukraina.

Siden den russiske offensiven i øst startet tidligere i april, har de gjort territorielle erobringer flere steder i Luhansk. Akkurat nå kontrolleres kun 20 prosent av Luhansk av ukrainske styrker.

Disse områdene er gjenstand for heftig krigføring.

– Russerne skyter vekk hvert beboelige område i frie Luhansk. Hver dag møtes vi av menneskelige ofre og ødeleggelse, sier han til VG.

Infrastruktur i ruiner

Russisk artilleribeskytning har truffet sentral infrastruktur i Luhansk – noe som rammer de omkring 60.000 sivile som ennå ikke er evakuert.

– Innbyggerne lever uten vann, elektrisitet og gass. Telefonnettet fungerer uten problemer.

– Russerne skyter med overlegg på sivil bebyggelse og sikter seg inn på fasiliteter for nødhjelp, hevder han.

RAKETT: En mann går forbi en rakett som står i asfalten i Rubizhne 21. april.

En rekke forsyningslinjer med mat, vann, medisiner og hygieneprodukter er truffet av russiske bomber.

Summen av dette utgjør et forsøk på å skape hungersnød lik holodomor, hevder guvernøren til VG. Dette er ukrainernes begrep på hungersnøden som oppsto i kjølvannet av Josef Stalins tvangskollektivisering av landbruket og innføring av planøkonomi fra 1932 til 1933. Fire millioner mennesker omkom av sult og relaterte tilstander.

– Russerne vil gjenta den store hungersnøden når de ødelegger alle matlagre og humanitære hovedkvarter, hevder han.

Tog vestover

Det jobbes kontinuerlig med evakuering av sivile fra ukrainskkontrollerte Luhansk.

– Det settes opp busser fra hvert lokalsamfunn for å samle dem som vil evakuere. Disse bringes til Donetsk jernbane og fraktes så vestover. Vi fortsetter med evakueringen så lenge det er mulig.

VESTOVER: En kvinne fra Luhansk gråter mens hun sitter på et evakueringstog i Pokrovsk 26. april.

Siden offensiven startet har flere områder falt i russiske hender, blant annet byen Kremmina. Der ble en familie på fire i en privatbil drept da de forsøkte å flykte fra russisk okkupasjon, sier Hajdaj.

– Kremmina kontrolleres nå av russerne. Våre styrker trakk seg tilbake av taktiske grunner for å styrke forsvarslinjen. Evakuering fra byen er nå umulig.

I byene Rubizhne og Sevjerodonetsk er 70 prosent av bebyggelsen lagt i ruiner som følge av krigen som raser. I Rubizhne og byen Popasna er det intens krigføring hvor russerne og ukrainerne kniver om å kontrollere majoriteten av arealet.

– Det er derfor det pågår konstante gatekamper her. Fienden forsøker uten hell å tvinge seg lenger inn i byene, men de lykkes ikke. Vårt forsvar er voldsomt, sier guvernøren.

Han påstår at det innbitte forsvaret fra ukrainske styrker har resultert i overgrep mot sivile i de okkuperte områdene. Denne innebærer terrorisering, kidnapping og utpressing av sivile, ifølge guvernøren. Disse påstandene har ikke kunnet blitt uavhengig verifisert da tilgangen til disse områdene er begrenset.

Blant annet har flere observatører fra OSSE pågrepet i Luhansk oblast. Russland har anklaget dem for å være partiske i krigen.

Usikre dødstall

– Hvordan er den russiske krigføringen? Er de effektive i sine angrep?

– Russerne fremstår som middelmådige stridende. De angriper byene våre hver natt, men har ikke hatt suksess og lider store tap.

FRONTLINJEN: En ukrainsk soldat går i en skyttergrav i nærheten av Popasna 26. april.

Han viser til stillstanden i frontlinjen som har oppstått i Rubizhne og Popasna.

– De roter ofte til hvor de skyter og ender opp med å treffe egne styrker.

De sivile tapene mener han det er altfor tidlig å uttale seg om.

– Mange landsbyer er umulig å nå, folk begraver sine døde i hagene fordi de utsettes for intens artilleribeskytning. I de okkuperte områdene etterlates de døde i gatene. Så langt har vi bekreftet over 170 døde, men vi vet med sikkerhet at dette tallet er langt høyere.

– Er det realistisk at hele Luhansk oblast faller i russiske hender?

– Det er krig og vanskelig å forutsi. Flere scenarioer kan inntreffe. Det kan skje at området blir midlertidig okkupert, men til syvende og sist vil vi tvinge fienden tilbake og frigjøre hele vårt territorium.