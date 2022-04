UTVIST: Tre norske diplomater som jobber på ambassaden i Moskva er utvist fra Russland.

Russland utviser tre norske diplomater

Tre norske diplomater på ambassaden i Moskva er erklært uønsket i Russland, bekrefter utenriksdepartementet til VG.

Utvisningen kommer etter at Norge utviste tre russiske diplomater i starten av april.

Det var NRK som først meldte om saken.

– Russisk side har ikke noe grunnlag for å beskylde de norske diplomatene for å drive med annet enn vanlig diplomatisk arbeid. De har utført sitt arbeid helt i tråd med Wien-konvensjonen for diplomatisk samkvem. Men vi er ikke overrasket over at tre diplomater ved vår ambassade i Moskva nå erklæres uønsket, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) via en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunder i Utenriksdepartementet.

Flere diplomater utvist

Russland har de siste dagene utviste en rekke diplomater fra flere europeiske land. De utviste tirsdag blant annet fire svenske diplomater etter at de hadde kalt inn Sveriges ambassadør i Moskva, Malena Mård, på teppet.

Mandag denne uken utviste Russland også 40 diplomater fra Tyskland.

BLE UTVIST: Tre russiske diplomater som jobbet på ambassaden i Oslo ble i begynnelsen av april utvist fra Norge.

Onsdagens utvisning av de tre norske diplomatene skjer som et svar på at Norge den 6. april utviste tre diplomater ved Russlands ambassade i Oslo.

– Diplomater er her for å utøve diplomatisk arbeid. Vi har besluttet å utvise disse tre russiske diplomatene som ikke har utøvet aktivitet i tråd med diplomatisk arbeid. Det betyr at de har gjort ting vi ikke ønsker å se i Norge, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) den gang.

Varslet motreaksjon

Utvisningene kom den gang etter at en lang rekke andre europeiske land etter tur hadde gjort det samme.

Støre begrunnet utvisningen den gang med blant annet situasjonen som var i den ukrainske byen Butsja, hvor et stort antall sivile mennesker ble funnet drept i gatene og i massegraver etter at russerne forlot byen.

Den russiske ambassaden varslet allerede den gang at det ville komme motreaksjoner på utvisningen, som de beskrev som «et nytt uvennlig skritt fra den norske side».