I KLINSJ: Til venstre den mektige mediesjefen Margarita Simonjan, til høyre kjendisparet Alla Pugatsjova og Maksim Galkin.

Ut mot russisk TV-profil etter kritikk mot krigen: − Kaster dritt over Russland

Russlands fremste mediesjef spiller på homofobi etter at TV-profilen Maksim Galkin (45) har kritisert krigen i Ukraina – og er tatt av TV-skjermen.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Margarita Simonjan, som er sjef for Kremls propagandakanal RT og deres nyhetsbyrå Sputnik, vakte sist uke oppmerksomhet for sin uttalelse om sannsynligheten for en tredje verdenskrig. Nå er hun igjen i fokus.

Det skjer etter at Maksim Galkin, en kjent komiker, TV-profil og ikke minst mannen til Russlands trolig største kjendis, Alla Pugatsjova, har vært kritisk til krigen i Ukraina.

Kjendisparet dro til Israel umiddelbart da det ble klart at Russland hadde startet en invasjon, og de oppholder seg fortsatt der.

Galkin gikk knallhardt ut etter bombingen av Odesa, og snakket også om massakren i Butsja.

Det fikk Margarita Simonjan – en av president Putins fremste propaganda-personer – til å gå ut mot Galkin på en av Russlands to store TV-kanaler, Rossija-1:

– Han kaster dritt over Russland og den russiske hæren. En person som av alle er kjent for å være homo, og som for syns skyld og for personlig berikelse og for karrierens skyld gifter seg med en gammel kvinne og prøver å overbevise sitt svært upålitelige publikum om at de er forelsket.

«Hykleri»

Simonjan mener at dette sier noe om «kvaliteten til et menneske» og snakker også om «nivået av hykleri».

Kritikken mot Galkin var såpass ille at selv andre kjendiser, som ikke har uttalt seg kritisk til krigen, har gått ut mot Simonjan. Det gjelder til og med Galkins «forgjenger», Pugatsjovas eks-mann Filip Kirkorov, som også er en kjent artist:

– Hvordan våger du å ydmyke disse menneskene offentlig, hvem ga deg rett til det? Margarita, du er sjefredaktør for talerøret til landet vårt. Du har ingen rett til å så splid. Du er en journalist, ikke en uanstendig bestemor som sprer skitne rykter og sladder, sier Kirkorov på sosiale medier, gjengitt av theins.ru.

Selve bruken av homofili som skjellsord, har ikke vært noe tema siden TV-opptredenen til Simonjan.

Maksim Galkin har vært den store profilen i russisk TV-underholdning i mange år, og han skulle etter planen ha ledet programmet «I kveld», som nå er under innspilling. Men ifølge russiske medier mistet han både den jobben og alle sine sponsoravtaler etter at han var kritisk mot krigen.

Kritikk mot krigen

Galkin har nærmere ti millioner følgere på Instagram – og drøyt 700.000 på Telegram. Nylig gikk han ut med en video der han uttalte seg om betente saker som at Mariupol er jevnet med jorden, massakren i Butsja, det malaysiske flyet som ble skutt ned over Ukraina og raketten mot boligblokken i Odesa.

At Kirkorov nå går ut og støtter Galkin, er oppsiktsvekkende av mange årsaker. Ikke minst fordi han selv er nektet innreise til NATO-landet Litauen, som mener at hans konsertvirksomhet er et instrument for Russland «myke makt» – særlig at han har besøkt Krim, som ble annektert av russerne i 2014.

– Fiendebilde

Mina Skouen i Helsingforskomiteen er ekspert på likestilling. Hun kommenterer bruken av homofili som argumentasjon mot en person på denne måten:

– Vladimir Putin, og en rekke andre russiske politikere, har de siste 15 årene langsomt men sikkert bygge opp et fiendebilde hvor lhbt+-personer fremstilles som «fiender av staten», slik også menneskerettighetsforsvarere, journalister, og krigsmotstandere er det.

– «Homofili» fremstilles som noe vestlig, anti-russisk, noe som er en fare for den nasjonale identiteten til tradisjonelle russiske familier. Så påstandene om Galkin, som for så vidt ikke er nye, brukes for å sverte krigsmotstanden hans ytterligere. Det sier jo litt om hvordan det akkurat nå er for Russlands skeive.

– Ulovlig å si noe positivt

Mina Skouen er ikke forundret over at Simonjans påstander blir stående uimotsagt i russisk offentlighet:

– I Russland er det ikke bare et generelt høyt nivå av homofobi og transfobi - det er også ulovlig å si noe positivt om det å være lhbt+ dersom personer under 18 år kan se informasjonen. Så at påstanden får stå uimotsagt, overrasker meg ikke. Men det gjør meg trist å vite at skeive russere som naturligvis får med seg denne diskusjonen, ser at hatet får flyte fritt, mens selv nøytral informasjon om deres liv sensureres.

Eksperten fra Helsingforskomiteen mener at situasjonen for skeive i Russland har blitt enda verre etter invasjonen i Ukraina:

– Krigen har gjort at mange lhbt+-organisasjoner har måttet dra fra landet eller redusere sine aktiviteter. For mange skeive har disse vært det eneste støtteapparatet de har hatt, og situasjonen deres nå er enda mer utrygg enn ellers.