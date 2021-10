GIR SEG IKKE: Demonstrasjoner i Khartoum tirsdag.

Ber en million marsjere mot militæret

Den fengslede statsministeren i Sudan er løslatt av militæret, men satt rett i husarrest. Demonstrantene planlegger en «millionmarsj» mot kuppet, får VG fortalt fra Khartoum.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag ble telefon, internett og flyplassen i hovedstaden Khartoum stengt, og hele den sivile regjeringen pågrepet under ett militærkupp i ett av Afrikas største land.

Etter voldsomme protester, ble statsminister Abdalla Hamdok eskortert hjem av soldater tirsdag kveld, men han blir fortsatt holdt under strengt oppsyn. Flere av statsrådene hans og andre sivile ledere sitter fortsatt fengslet, ifølge Statsministerens kontor.

les også Sudan: – Militæret kjørte rett på demonstranter

HUSARREST: Statsminister Abdalla Hamdok ble pågrepet under kuppet. Etter omfattende internasjonalt press ble han tirsdag han eskortert hjem, der han holdes under strengt oppsyn. Flere av regjeringsmedlemmene hans sitter fortsatt fengslet.

– Så lenge boligen til Hamdok er omringet av soldater, så får ikke dette noen betydning. Folket tror ikke på generalene, som snakker om at de har grepet inn for å beskytte demokratiet, forteller Berte Marie Ulveseter, som leder Kirkens Nødhjelps kontor i Sudan.

– Situasjonen er fortsatt urolig og svært spent. Demonstranter har stengt av store områder, og planlegger en «millionmarsj» etter fredagsbønnen. Det er varslet streik, det kommer ikke forsyninger frem til hovedstaden, og det begynner å gå tomt for noen basisvarer, forklarer hun på telefon fra Khartoum.

I SUDAN: Berte Marie Ulveseter, fra Kirkens Nødhjelp.

Skylder på regjeringen

General Abdel Fattah al-Burhan forsøkte å rettferdiggjøre kuppet i en TV-sendt tale tirsdag.

Han sa at Sudan sto på randen av borgerkrig på grunn av en rekke politiske kriser, som ikke så ut til å la seg løse. Videre het det at militæret i det siste har blitt mål for en svertekampanje og at avgjørelsen om å gripe makten først ble tatt etter at forsøk på dialog med sivile aktører hadde feilet.

Målet er stadig å lede landet mot demokratisk styring og å overgi makten til en valgt, sivil regjering, sa al-Burhan, ifølge NTB.

TOK MAKTEN: General Abdel Fattah a-Burhan hevder at militæret kuppet makten for å unngå krise i Sudan. Landet sto på randen av borgerkrig på grunn av en rekke politiske kriser som ikke så ut til å la seg løse, sier han.

– Kjørte ned demonstranter

Men kuppet blir møtt med folkelige opptøyer, der en brutal og fryktet milits er blitt satt inn av militæret.

VG har tidligere snakket med et øyenvitne som har vært til stede under opptøyene i den sudanske hovedstaden Khartoum. Han forteller om voldsomme gatekamper etter militærkuppet.

– Demonstranter jages med tåregass. Ved militærets hovedkvarter kjørte soldatene biler inn i folkemengden og flere ble truffet. Vi kunne høre skudd, ikke bare fra håndholdte gevær, men fra tunge maskingevær, forteller mannen VG via en kryptert telefonapplikasjon.

Også andre kilder melder om økende voldsbruk:

– Ville kuppstyrker angriper demonstranter rundt om i landet, sier fagforeningen SPA, som var sentral i demonstrasjonene som veltet landets mangeårige president Omar al-Bashir i 2019.

Mislykket møte i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd klarte natt til tirsdag ikke å enes om en felles uttalelse. Årsaken skal være at Kina og Russland ikke ville gå med på å omtale situasjonen som et kupp, slik de andre medlemslandene var blitt enige om, ifølge nyhetsbyråets kilder.

USAs utenriksminister Antony Blinken snakket ifølge amerikansk UD med Hamdok tirsdag. Blinken ønsker løslatelsen av ham velkommen, men uttrykte «dyp bekymring» over militærkuppet og understreket USAs støtte til et sivilt styre i Sudan, heter det.

Den såkalte troikaen – Norge, USA og Storbritannia – som tidligere har meglet i konflikter i Sudan, har kalt militærets handlinger «et svik mot revolusjonen». Også Den afrikanske unionen og Den arabiske liga har uttrykt bekymring, skriver NTB.