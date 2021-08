Utenriksministeren: Kan ikke lenger hjelpe norske borgere ut av Kabul

Minst to bomber gikk av i terrorangrepet utenfor flyplassen i Kabul i dag. De norske borgerne som fortsatt er i landet, kan nå ikke komme seg ut.

Av Oda Leraan Skjetne

De norske borgerne som fortsatt er fanget i Afghanistan har nå fått en nedslående beskjed fra norske myndigheter:

– Vi har ikke lenger anledning til å tilby assistert utreise, for nå er portene til flyplassen stengt og det er ikke mulig å få inn mennesker, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV2.

– Så eventuelle nordmenn i Kabul får ikke hjelp fra Norge til å komme seg hit? spør TV2.

– Vi har hatt en evakueringsoperasjon gående nå i to uker. Vi har klart å hjelpe veldig mange, men vi har samtidig vært klare på, i flere dager nå, at tidsvinduet for evakuering blir mindre og mindre. Og at risikoen på og rundt flyplassen er veldig stor, sier Søreide.

Utenriksministeren påpeker at de torsdag ettermiddag klarte å få ut et fly med i overkant av 100 personer som allerede hadde kommet seg til flyplassen.

Alle nordmennene som er tilknyttet basen på flyplassen, eller var på innsiden av basen, er gjort rede for etter angrepet. Spørsmålet er nå hvordan dette rammer de borgerne som ennå ikke er evakuert.

Etter å ha fått informasjon om en konkret terrortrussel, ba norske myndigheter folk som skal evakueres av Norge om å holde seg unna flyplassområdet.

– Det er en veldig dramatisk situasjon rundt flyplassen nå, vi fordømmer dette angrepet på sivile på det sterkeste, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV2.

Rettelse: I første versjon av denne saken, sto det at nordmennene på basen ikke var gjort rede før. Det er de. Feilen ble rettet 18.54 den 26.august 2021.