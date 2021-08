Norge stanser evakuering fra Kabul - flere blir etterlatt

Minst to bomber gikk av i terrorangrepet utenfor flyplassen i Kabul i dag. De norske borgerne som fortsatt er i landet, kan nå ikke komme seg ut.

– Angrepet gjør at verdifull tid går tapt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Torsdag møter hun pressen om Afghanistan-situasjonen sammen med statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Norske myndigheter har ikke lenger anledning til å tilby assistert utreise, for nå er portene til flyplassen stengt og det er ikke mulig å få inn mennesker.

– Vi avslutter ikke arbeidet, men det er helt urealistisk nå å skulle gi et håp om at det finnes en rask løsning for de som ikke kommer seg ut, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Hun påpeker at de siden mars 2018 har frarådet reise eller opphold i Afghanistan. Utenriksministeren mener flyplassen i Kabul er den eneste trygge veien ut slik situasjonen er nå.

– Det er ekstremt mange dilemmaer som møter oss i den situasjonen vi nå står i. Vi har også et ansvar for at norske borgere ikke tar seg til en flyplass som er stengt uten mulighet til å komme seg ut, sier utenriksministeren.

Storbritannia fortsetter sin evakuering fra Kabul, bekreftet statsminister Boris Johnson tidligere torsdag.

– Vi må tilpasse situasjonen til det som er reelt sett mulig. Det vi fokuserer på nå er å få dem vi har fått inn på flyplassen trygt ut av Kabul, sier Søreide.

– Har dere fått klar beskjed om at portene inn til flyplassen ikke vil åpne igjen?

– Portene er stengt, men dersom de åpner igjen er det ingen garanti for å få ut mennesker. Uansett vil det måtte avslutte innen 31. august. Tidsvinduet er veldig lite.

UD oppfordrer derfor norske borgere at de ikke må ta seg til flyplassen.

Forsvarsministeren ønsker ikke kommentere om norsk personell vil være ute før 31. august.

– Har dere fått meldinger fra feltsykehuset om størrelsesordenen på angrepet?

– Ja, men ikke så som vi kan gå ut med, sier Bakke-Jensen.

Solberg fordømmer angrepet

– Terrorangrepet ved flyplassen i Kabul bekrefter at situasjonen er svært alvorlig og farlig, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi fordømmer dagens angrep, et angrep som dømmer uskyldige sivile som forsøker å rømme fra landet, sier Solberg.

Norge har hentet ut i overkant av 1000 mennesker fra Kabul. De fleste av dem med tilknytning til Norge allerede.

– Det er et intenst arbeid døgnet rundt, vi har sørget for å få folk trygt ut. De får omsorg og nødvendig helsehjelp i Norge, sier Solberg.

Evakuerte fly med 100 personer

Torsdag ettermiddag klarte myndighetene å få ut et fly med i overkant av 100 personer som allerede hadde kommet seg til flyplassen.

Alle nordmennene som er tilknyttet basen på flyplassen, eller var på innsiden av basen, er gjort rede for etter angrepet. Spørsmålet er nå hvordan dette rammer de borgerne som ennå ikke er evakuert.

– Jeg er takknemlig for at det norske personellet er i god behold. De står en enda mer krevende situasjon nå, sier forsvarsminister Frank Bakke- Jensen på pressekonferansen.

Det planlegges at også de som befinner seg på feltsykehuset vil bli evakuert ut av det amerikanske evalueringsteamet. Forsvarsministeren sier at oppdraget i Kabul går mot slutten.

Etter å ha fått informasjon om en konkret terrortrussel, ba norske myndigheter folk som skal evakueres av Norge om å holde seg unna flyplassområdet.

Rettelse: I første versjon av denne saken, sto det at nordmennene på basen ikke var gjort rede før. Det er de. Feilen ble rettet 18.54 den 26.august 2021.