USA: Ikke to angrep mot flyplassen i Kabul likevel

Torsdag ble det rapportert at to selvmordsbombere slo til utenfor flyplassen. Men Pentagon tror ikke det var et angrep mot Baron Hotel likevel.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Amerikanske forsvarstopper møter nå pressen i Pentagon.

De sier at de ikke tror det var en andre selvmordsaksjon utenfor Baron Hotel likevel.

De mener det kun var ett angrep – én selvmordsbomber, den som slo til mot Abbey Gate rundt 17.48.

Torsdag ble det altså meldt om to eksplosjoner, fra to ulike selvmordsbombere, mot begge disse målene, som ikke ligger så langt fra hverandre.

Men det amerikanske militæret mener nå altså at det bare er snakk om ett angrep. De sier det er uklart hvordan historien om to bomber – og to selvmordsbombere – oppsto.

– Det var en selvmordsvest som ble detonert rett ved eller rett utenfor porten. Det ble etterfulgt av en skuddveksling fra en fiendtlig stilling rett nord for porten. Det var skyttere, én med selvmordsvest, sier offiser William Taylor i den amerikanske hæren.

Han kan ikke svare på akkurat hvor det ble skutt fra og om de som skjøt ble drept eller tatt.

USA frykter fortsatt flere angrep.

Siste: Minst 170 drepte. Det siste anslaget på drepte er 170 afghanere, pluss 13 fra de amerikanske styrkene. Reporter i CBS News, Ahmad Mukhtar, skriver at det er minst 32 menn, tre kvinner og tre barn blant de døde, men at 132 fortsatt ikke er identifisert. Nær 200 skal være skadet. Magda Gad, utenriksreporter for svenske Expressen, skriver at det er 170 døde, ifølge to leger hun har snakket med ved sykehus i Kabul.

Fortsatt er det 5000 personer på flyplassen som venter på evakuering. Amerikanerne fortsetter sin evakuering, selv om flere land, som Norge, har stoppet sine.

Over 5000 fra de amerikanske styrkene er også fortsatt på flyplassen. Frem mot 31. august, vil de ikke lenger gi daglige oppdateringer på hvor mange soldater som er igjen.

– Vi vil kunne fly folk ut til aller siste stund, sier pressesekretær John Kirby i det amerikanske forsvarsdepartementet.