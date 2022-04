TERRORLISTE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil ha Russland på USAs terrorliste.

Zelenskyj vil ha Russland på USAs terrorliste

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt president Joe Biden om at USA utpeker Russland som en statssponsor av terrorisme.

Av NTB og Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

Det er en av de kraftigste og mest vidtrekkende sanksjonene i den amerikanske verktøykassen, skriver The Washington Post.

Oppfordringen, som ikke tidligere er omtalt, kom i en telefonsamtale mellom presidentene nylig, opplyser personer med kjennskap til saken. Spørsmålet var ikke like akutt som oppfordringen om våpenforsendelser og økonomisk hjelp, men det ble foreslått som en del av den internasjonale fordømmelsen av Russland.

Biden forpliktet seg ikke til noe i samtalen, ifølge avisens kilder, men sa at han er åpen for å vurdere en rekke forslag.

USA har tidligere ikke avvist at Russland kan bli lagt til listen over land som finansierer terror, melder CNN. På den listen står i dag Nord-Korea, Syria, Cuba og Iran.

– Opp mot 3000 soldater drept

I et lengre intervju med kanalen CNN sier Zelenskyj at landets myndigheter tror at mellom 2.500 og 3.000 ukrainske soldater er drept så langt i krigen.

Om lag 10.000 soldater er i tillegg såret, og det er vanskelig å vite hvor mange av dem som overlever, ifølge presidenten.

– Vi vil alle kjempe, men vi må alle gjøre vårt beste for at denne krigen ikke varer evig. Dess lengre den pågår, dess mer taper vi, sier Zelenskyj.

En opptelling Russland har offentliggjort viser mellom 19.000 og 20.000 drepte soldater på ukrainsk side. Hvor mange russiske soldater som har blitt drept, er uvisst. Vestlige land anslår flere tusen, mens Moskva nylig oppga 1.350 døde soldater.

I det samme intervjuet sier han at verden må forberede seg på at Russlands Vladimir Putin kan ta i bruk kjernefysiske våpen.