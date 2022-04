UNDER BAKKEN: Den eldre ukrainske kvinnen var alene på T-banestasjonen med en pose medisiner som hun hadde glemt hvordan hun skulle ta. Her får hun hjelp av Leger uten grenser-lege Morten Rostrup.

Mens bombene faller, behandler Morten Rostrup ukrainere under bakken

Hver natt går feltlegen gjennom undergrunnstunnelene i Kharkiv for å gi innbyggerne livsviktig medisinsk hjelp.

Av Ingri Bergo

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Bombene fortsetter å regne over Kharkiv.

Ukrainas nest største by har vært et livsfarlig sted å oppholde seg siden Russland invaderte landet 24. februar.

I dagene som fulgte søkte innbyggerne tilflukt på T-banestasjonene.

Flere uker senere er feltlege Morten Rostrup (64) fra Leger uten grenser med det første utenlandske legeteamet som har sluppet inn i den østlige byen for å hjelpe dem.

I drøyt to uker har nordmannen tilbrakt annenhver natt i byens undergrunnssystem.

Under bakken møter han sårbare og ofte syke mennesker som har vært uten legehjelp for lenge.

UTENFOR SKUDDLINJEN: T-bane-systemet i Kharkiv er konstruert for å motstå bombeangrep og er det aller tryggeste stedet i byen, ifølge Leger uten grenser.

– Jeg vet at noen av pasientene kanskje ikke ville overlevd hvis vi ikke hadde vært der, sier han til VG.

Noen har sukkersyke og mangler insulin. Andre har så høyt blodtrykk at de risikerer hjerneslag. Atter andre har kreft og får ikke lenger behandling.

Legen har akkurat kommet opp én av byens T-banestasjoner og snakker med VG på telefon. Om noen timer skal han ned igjen for en ny natt med mange konsultasjoner.

– Det er litt spesielt å traske gjennom skinnegangen med medisiner, forteller han.

PÅ KONTORET: Morten Rostrup må foreta mange legekonsultasjoner nede på T-banestasjonene i Kharkiv.

T-banen er det aller tryggeste stedet i Kharkiv, forteller han. Undergrunnen her er konstruert for å tåle bombeangrep. Det betyr at Leger uten grenser kan benytte seg av tunnelgangene til å nå deler av byen som er for farlig å reise til med bil.

Det betyr også at innbyggerne kan sove trygt mens drønnene fra russiske angrep fillerister hjembyen deres.

– Det er blitt dannet små samfunn her, forteller Rostrup.

– Folk tar godt vare på hverandre. De kommer med vann og mat. Folk skaper seg et hjem, rett og slett.

I FELTEN: Morten Rostrup har jobbet for Leger uten grenser i flere konflikter, og forteller at Ukrainas helsevesener bedre utrustet enn for eksempel helsevesenet i Syria og Afghanistan. Det gjør det lettere å bistå medisinsk.

I undergrunnen møter legen små familier med hunder, katter og småbarn. Men de aller fleste er enslige, ensomme eldre, forteller han. Flesteparten er kvinner.

– Det er ikke bare å flykte for folk. Jeg har snakket med flere eldre som sier, «Nei, her skal jeg være og i denne byen skal jeg dø», sier Rostrup.

Før krigen hadde Kharkiv 1,5 millioner innbyggere. De som har blitt igjen er gjerne de aller svakeste.

– Dette er jo på mange måter krigens ukjente ofre. Det er ikke de vi tenker mest på, sier legen.

Mange har mistet sine kjære. Av og til har de sett dem dø. Noen har fått leilighetene sine skutt i stykker. Flere kan knapt gå, og ligger på madrasser i kulden, forteller Rostrup, som også beskriver lidelsene i undergrunnen i en kronikk publisert av NRK.

De konstante bombedrønnene har ført til økt angst, som igjen fører til en mye sterkere smerteopplevelse, ifølge legen.

– Det føles bra å være her. Selvfølgelig ser du mye lidelse og nød, men du er ikke handlingslammet, sier han.