I KYIV: Lloyd Austin og Antony Blinken på et arkivbilde fra tidligere i år.

Blinken i Kyiv: Lover mer støtte

USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin besøkte Kyiv søndag.

Av Øystein David Johansen og NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin ankom Ukrainas hovedstad Kyiv søndag kveld, opplyste ukrainske myndigheter søndag kveld.

Mandag morgen bekrefter amerikanske myndigheter besøket.

Reuters skriver at USA har lovet mer enn 714 millioner dollar i militærstøtte til Ukraina og 15 andre land i øst- og Sentral-Europa. 320 millioner er øremerket Ukraina.

Resten vil bli fordelt mellom Nato-medlemmer og andre land som har hjulpet Ukraina med viktig militærhjelp siden krigens start.

De nye midlene, sammen med salget av ammunisjon som ikke er laget i USA til men som er kompatibelt med hva Ukraina bruker i krigen, gjør at USA har samlet bidratt med mer enn 3.7 milliarder dollar siden krigens start. Dette ifølge offisielle talspersoner, skriver AP.

Diplomater vender tilbake

Støtten har som mål å hjelpe Ukraina å stå i mot den nye russiske offensiven i Øst-Ukraina, og med landets overgang til mer avansert våpen og luftforsvarssystemer.

Blinken og Austin avslørte overfor president Zelenskyj at amerikanske diplomater kommer tilbake til Kyiv den kommende uke. De vil først dra til Lviv, men vil etter hvert returnere til den amerikanske ambassaden i Kyiv.

AP skriver at Blinken reiste via Polen. Journalister som var med dit fikk ikke lov til å rapportere før besøket var over, og fikk ikke være med videre inn til Ukraina.

Ny ambassadør

Samtidig med møtet blir det kjent at president Biden nominerer USAs nåværende ambassadør i Slovkia, Bridget Brink, til ny ambassadør i Ukraina.

Blinken og Austin er de første amerikanske toppolitikerne som kommer til Ukraina etter at Russland startet angrepskrigen mot landet 24. februar.

De to møtte søndag kveld den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj, ifølge presidentens rådgiver Oleksij Arestovytsj.

Den ukrainske presidenten vil be USA om mer kraftfulle våpen i kampen mot den russiske invasjonen, opplyser Arestovytsj.

Zelenskyj kunngjorde besøket lørdag, men USA bekreftet ikke da at Blinken og Austin skulle besøke den ukrainske hovedstaden.

USAs president Joe Biden har tidligere sagt at han ikke vil besøke Kyiv.

– Det er ingen planer om at presidenten skal dra. Jeg vil gjerne gjenta det, sa Bidens talsperson Jen Psaki tidligere i uken.