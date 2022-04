Lik graves frem fra massegraven ved Sankt Andreas-kirken i Butsja nordvest for Kyiv.

Massegrav undersøkes i Butsja: − Krevende arbeid

Under den forgylte kuppelen på Sankt Andreas-kirken i Butsja graves et dødt menneske frem fra massegraven og løftes mot himmelen.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Øyeblikket etter senker kranføreren båren. Kriminalteknikere i hvite kjeledresser tar imot levningene. Bak dem ligger lik innpakket i sort plast på rekke og rad.

Den lille byen nordvest for Kyiv er trolig åsted for krigsforbrytelser. Undersøkelsene av grøftene der overlevende skal ha gravlagt nær 300 døde, startet fredag.

– Det er krevende arbeid, sier den pensjonerte rettsmedisineren Inge Morild til VG.

Han var med på identifiseringsarbeidet i FN-regi da massegraver ble åpnet etter krigen på Balkan på 1990-tallet og undersøkte ofre for tsunamien i Thailand i 2004.

– Å jobbe med døde dag ut og dag inn er ganske tøffe tak. Lukten, blodet, knuste kropper – det tar på. Det gjør nok inntrykk å se hva sivilbefolkningen i Butsja har vært utsatt for.

En massegrav i Butsja, etter at russiske styrker trakk seg ut.

Rulan Kravchenko fra påtalemyndigheten i Butsja opplyste fredag at 18 av de 20 likene som inntil da var gravd frem, hadde skader fra skytevåpen eller granater.

Viseordfører Taras Shapravskij sa at mer enn 360 sivile var drept i Butsja. Overlevende skal ha lagt 260–280 av dem i to grøfter utenfor byens kirke.

– Vitner kan bekrefte at disse menneskene ble drept av russiske styrker, sier Kravchenko.

Han opplyser til nyhetsbyrået Reuters at etterforskningen vil gi et bilde av hva som skjedde med menneskene som er funnet i den åpne massegraven.

– Ikke soldater i kamp

Etter at russiske styrker trakk seg ut av Butsja rundt 30. mars, er bilder og videoer av døde sivile i gatene offentliggjort. Noen ligger bakbundet, med skuddsår i bakhodet.

– De er i alle fall ikke soldater i kamp, sier Inge Morild.

Angrep rettet mot sivile er en krigsforbrytelse.

Kreml avviser at russiske styrker har begått krigsforbrytelser i Butsja. De hevder at bildene er iscenesatt, at de er en provokasjon fra Ukraina og Vestens side.

Russiske myndigheter hevder at likene ble plassert der etter at russiske styrker forlot byen. Satellittbilder og mediers faktasjekk viser at det ikke er riktig, ifølge Faktisk.no.

– Det vil være nokså åpenbart og overkommelig å finne dødsårsaken i disse tilfellene. Det dreier seg antagelig om krigsskader og traumer fra våpen, sier Morild.

Hvem som har trykket på avtrekkeren, tror han kan være vanskelig å bevise.

– Russland og Ukraina har sikkert samme våpensystemer. Bare hvis de bruker ulike våpen, vil undersøkelser av prosjektiler kunne bevise hvilken side som har begått drapene.

Bildene virker ekte

Til Faktisk.no sier Morild at det ikke er noe ved videoene av lik langs veien i Butsja som får ham til å tro at de ikke skulle være ekte.

En drept sivil mann ligger langs veien i Butsja.

Morild sier at døde normalt identifiseres av fingeravtrykk, tannforhold eller DNA. Visuell gjenkjennelse regnes ikke som noe kriterium i Norge.

Han tror kriminalteknikerne i Butsja følger en velkjent fremgangsmåte:

– De undersøker, fotograferer og sender prøver til laboratoriet. Det er sikkert en sentral enhet som kan matche funnene med opplysninger fra pårørende.

FN krever etterforskning

Både FN og menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har bedt om en uavhengig etterforskning av hva som skjedde i Butsja.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet sier at rapportene fra Butsja reiser alvorlige og foruroligende spørsmål om krigsforbrytelser.

– Det er viktig at alle døde blir gravd opp og identifisert, slik at ofrenes familier kan bli informert og dødsårsaken fastslått. Alt må gjøres for å ivareta bevisene.