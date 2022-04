Nordmann dømt til livstid for drap i Hellas: − Han har det forferdelig

Nordmannen skal ikke ha deltatt i sin egen rettssak, og forsvareren sier mye må gjøres for å få et bedre resultat i neste rettsrunde.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dommen mot nordmannen ble først bekreftet av mannens forsvarer Giannis Parasyris til Dagbladet.

Dommen falt fredag, opplyser forsvareren, som også sier at dommen vil bli anket. Retten skal ikke ha funnet noen formildende omstendigheter.







– Han har det forferdelig og synes ikke det er bra det han har gjort, sier forsvareren til VG.

Nordmannen har erkjent å ha drept samboen sin i en landsby på øya Kreta. Han skal ha stukket den greske samboeren med kniv gjentatte ganger. Han ble pågrepet i januar 2021, etter å ha vært etterlyst flere dager.

Hevder han var full

Nordmannen skal ha ringt til kvinnens barn og erkjent drapet.

– Han fikk vite om morens voldelige og forferdelige død av nordmannen selv. Han ringte dem etter drapet og sa: «Jeg har drept moren deres.» sa barnas onkel til greske medier i januar 2021.

Forut for drapet skal det ha vært en krangel i alkoholrus, har nordmannen hevdet.

– Forsvaret vårt var at han var full da drapet skjedde, men retten avviste det, sier forsvareren.

– Deltok ikke i saken

Parasyris forteller at nordmannen valgte å ikke delta i sin egen rettssak, som fant sted i fredag. Dommen skal angivelig ha falt bare timer senere.

– Det tok seks dager før han meldte seg for politiet, og da kunne man ikke bevise at han var full, sier Parasyris.

Han forstår ikke hvorfor nordmannen valgte å ikke delta i sin egen rettssak.

– Jeg har rådet ham til å gjøre det. Jeg har også sagt at han må stille med vitner og papirer på at han er en ordentlig fyr, ikke bare en fyllik. Han må gjøre en stor innsats med å forsvare seg dersom det skal bli et bedre resultat i ankerunden, sier forsvareren videre.

– Jeg tror ikke han helt har forstått alvoret i dette, sier forsvareren videre.