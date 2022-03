Utenriksminister Sergej Lavrov formidler Putins krav.

Norske eksperter om toppmøtet: − Russernes neste trekk blir å stramme skruen

Det første møtet under krigen mellom utenriksministrene var resultatløst: Russland hamrer på tre krav, mens Ukraina først vil ha våpenhvile.

Toppmøtet mellom den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og hans ukrainske motpart Dmytro Kuleba i Anatalya i Tyrkia torsdag var over etter halvannen time.

– Det var ingen fremgang for våpenhvile, sa Kuleba og beklaget at Lavrov ikke kunne forplikte seg til en humanitær korridor til og fra sønderbombede Mariupol.

Den russiske utenriksministeren benekter at de snakket om våpenhvile, ifølge Reuters.

– Ukrainsk side skal nå gi oss svar på de tre konkrete forslagene vi har lagt fram, sa Lavrov.

– Må ikke være et svik

Russlands hovedkrav er at Ukraina anerkjenner Krim-halvøya som russisk territorium og uavhengighet for de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina.

Russland krever også at nøytralitet nedfelles i Ukrainas grunnlov.

– Kompromisser kan inngås, men de må ikke være et svik mot landet mitt, sa Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj til den tyske avisen Bild onsdag.

Innbyggere flykter fra Bucha nær Kyiv. Byen kontrolleres av russiske styrker.

Professor i statsvitenskap ved NTNU Torbjørn Lindstrøm Knutsen mener det er rimelig å tro at Putin trekker seg tilbake og stanser krigen, hvis Russland får Krim, Donetsk og Luhansk.

– Men det virker som en veldig liten gevinst som har kostet forferdelig mye, så jeg kan ikke tro det er nok. Derfor synes jeg kravet om de tre provinsene er lite.

– Du tar lett på ukrainsk territorium?

– Motargumentet er naturligvis Sudetenland. Vi vet ikke hvor Putin vil stoppe, sier Knutsen.

Storbritannia, Frankrike og Italia ga i1938Hitler Sudetenland, en tsjekkisk grenseregion bebodd av tyskere, mot at han lot være å invadere hele Tsjekkoslovakia.

Hitler holdt ikke ord. Tyske tropper gikk inn i Tsjekkoslovakia 15. mars 1939.

– Nekter Zelenskyj å gi dem de tre provinsene, må han tro at han har en sjanse. Russernes naturlige neste trekk blir å stramme skruen og øke ødeleggelsene, sier Knutsen.

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Tor Bukkvoll mener at forhandlingene mellom utenriksministrene i stor grad avspeilet det som skjer på bakken:

– Ukraina ser ingen grunn til å gå med på noe som for dem ser ut som en kapitulasjon, når de gjør det så bra militært. Og Russland anser ikke slaget som tapt, sier Bukkvoll.

Krigføringen vil fortsette

Så lenge det er slik, mener Bukkvoll ingen av partene vil gi etter for mye.

– Det betyr at krigføringen vil fortsette, til det blir mer klart hvordan det går militært. Det går likevel an å forhandle, især om humanitære spørsmål og hvordan krigen føres.

Ødeleggelsene i Chernihiv er store etter russisk artilleriild.

– Men er ikke det viktigste å avslutte krigen?

– For Ukraina er det like viktig ikke å overgi seg og bevare landets selvstendighet og territorium. Gir det etter for de russiske kravene, har de kjempet og dødd forgjeves.

Bukkvoll sier at han inderlig håpet at møtet ville lede til et godt resultat.

– At det ikke skjedde, betyr ikke at en forhandlingsløsning er umulig. Men som regel tar det veldig lang tid og mange møter, sier sjefsforskeren ved FFI.

Brannmannskaper bistår en kvinne etter at granater har truffet en boligblokk i Mariupol.

Professor i områdestudier ved Universitetet i Oslo Geir Flikke mener at Ukrainas krav om 24 timers våpenhvile og humanitære korridorer var høyst forståelige.

– Det måtte være første krav, før partene gikk videre til andre spørsmål. Men når Lavrov sier at Russland ikke har angrepet Ukraina, står partene svært langt fra hverandre.

-Ikke reelle forhandlinger

Russland-eksperten påpeker at så lenge Ukraina er invadert, skal det komme ganske mange innrømmelser fra russisk side før det kan snakkes om reelle forhandlinger.

– Vi må først se tydelige tegn på at krigens folkerett opprettholdes, slik at sivile liv ikke går tapt og bombingen mot sivile mål opphører. Det blir ikke reelle forhandlinger så lenge det pågår militære handlinger i Ukraina, sier Flikke.

Postdoktor ved Universitetet i Oslo Kristin Ven Bruusgaard finner det nedslående at de russiske kravene til Ukraina fremstår som absolutte og kompromissløse.

Hun sier at ukrainerne utviser formidabel motstandskraft og kampvilje.

-Jeg vet ikke om vi skal forvente at de vil gå med på helt ekstreme krav om å gi fra seg deler av sitt territorium og la Russland diktere landets politiske og sikkerhetspolitiske fremtid.

– Ingen ønsker å gi etter

Bruusgaard mener samtidig at reaksjonene fra vestlige side er veldig kraftige og kravene som stilles til Russland for at sanksjonene skal oppheves, er svært omfattende.

– Vi må begynne å drøfte hvordan vi skal komme ned fra et ekstremt høyt konfliktnivå. Hvis situasjonen vedvarer, øker risikoen for direkte konfrontasjon mellom Nato og Russland.

Bruusgaard tror ikke at det er helt umulig å komme frem til et kompromiss.

– Ingen ønsker å komme Putin i møte og gi etter for denne typen press og maktbruk. Men vi må finne en måte å leve med hverandre på.