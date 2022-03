Krafttaket

Dette var den lille polske

grensebyens idrettshall. Polens befolkning har økt

med fem prosent på to uker. Snart er det bare

hjerterom igjen.

Krafttaket

Publisert: Nå nettopp

De første flyktningene kom til det provisoriske mottaket allerede tidlig på morgenen 24. februar, dagen da Russland invaderte Ukraina.

Siden er antallet mangedoblet, dag etter dag.

Nå tar de frivillige i byen imot 1500 til 2000 flyktninger hvert døgn.

VG er i Hrubieszów, en by med 18.000 innbyggere, fem kilometer unna grensen mot Ukraina.

Mottaket i idrettshallen oppsto nærmest av seg selv, i kraft av beliggenheten.

I den største flyktningkrisen Europa har sett siden 2. verdenskrig, tar Polen et avgjørende ansvar.

De siste tre ukene har tre millioner mennesker flyktet fra krigsherjede Ukraina.

1,9 millioner av dem har kommet til Polen.

På to uker har hovedstaden tatt imot like mange flyktninger som hele Europa gjorde på en måned under krisen i Middelhavet.

– Vi er sakte på vei mot å bli helt overveldet, sier Warszawas borgermester Rafal Trzaskowski til VG.

I idrettshallen i grensebyen Hrubieszów er det plass til 500 flyktninger samtidig.

På det meste har de huset 650.

– Du skulle sett forholdene for et par dager siden, sier frivilligkoordinator Magdalena Kazan.

Madrasser lå over alt. Hver centimeter av gangene i hallen var besatt.

– Vi måtte be noen menn om å gå ut på natten, sier Kazan.

Bare kvinner med barn kunne få soveplass inne.

– Kom her! smiler en middelaldrende polsk mann i refleksvest.

Så forsiktig han kan, tar han en ukrainsk førskolejente i hånden.

Hun har musefletter – og får nå favnen full av kjeks, sjokolade, juice, chips og bananer.

«Gi dette til mamma», sier mannen.

«Oi, du!», sier mammaen takknemlig. Selv prøver hun å holde styr på tre pølser i brød.

Så går den lille familien inn i den ventende bussen. De skal videre til Warszawa.

De frivillige vinker farvel.

Snart skal de hilse mot enda en buss, denne gangen for å ønske velkommen.

20 nye flyktninger går av den nye bussen.

Dette er nå hverdagen i den polske grensebyen.

Omringet av tre meter høye, fullstappede bokhyller har Warszawas borgermester et sjeldent øyeblikk på sitt eget kontor – for å snakke med VG.

Han har tatt pause fra arbeidet på togstasjonen, der han hjelper til med transport og husly for flyktningene.

Her i hovedstaden gjør alle kort sagt alt de kan, sier Rafal Trzaskowski.

Det finnes ikke noe alternativ.

Nesten samtlige av de ansatte ved rådhuset har tatt ukrainere inn i hjemmene sine.

Kontinuerlig sender byen av gårde busser med medisinsk utstyr og nødhjelp til byer på andre siden av landegrensen.

Uten den enorme mobiliseringen fra de frivillige hadde systemet krasjet for lenge siden.

Polakkene mener ukrainerne kjemper for hele Europas frihet og stabilitet, opplever borgermesteren.

Polen har måttet ta oppgaven å ta vare på Ukrainas kvinner og barn.

Men hvor er resten av Europa mens ukrainerne kjemper?

«Warszawa er fullt», sa borgermesteren nylig til The Times.

Til VG utdyper han:

– Vi improviserer. Det meste av det vi gjør, baserer seg på godvilje fra folket. Vi kan ikke fortsette slik i en uke til. Eller ... vi kan fortsette slik i en uke til, men ikke i månedsvis.

Dersom Putin angriper videre vestover i Ukraina, kan antallet stiger til seks-syv millioner, ifølge estimater.

– Det kunne overveldet en hvilken som helst by og et hvilket som helst land, sier borgermesteren

Han frykter at en overbelastning på byens tjenester over tid vil gi et tilbakeslag. At folk vil kreve å få byen sin tilbake slik den var.

– Du må huske på at ikke alt varer evig. Nå kjenner vi denne enorme solidariteten, men før eller senere vil det nok oppstå problemer.

I grensebyen Hrubieszów har ingen av de frivillige foreløpig tid til å tenke på noe annet enn å hjelpe dem som trenger det.

Utenfor mottakssenteret serveres det pølser og hamburgere fra flere griller

En gråhåret polsk brannmann sluker en kotelett på skrå før han må til grensen igjen – for å hente en ny gruppe flyktninger.

​​VG besøker grensebyen på den tyvende krigsdagen.

De frivillige er hardt presset, men har likevel bygd et velsmurt maskineri.

En uke etter invasjonen var det allerede opprettet 28 mottakssentre rundt om i Polen. Siden er det blitt mange flere.

Plenen utenfor hallen i grensbyen er pyntet med sko i alle regnbuens farger. den som vil, kan hente seg et par.

Skulle flyktningene trenge noe som ikke finnes her, etterlyser de frivillige det på byens Facebook-side.

– Her om dagen meldte vi at vi trengte et babysete til bil. Noen timer etterpå hadde vi et helt lass her, sier frivillige Katrine Swat til VG.

Den første bølgen av flyktninger er ressurssterke, med en plan og slektninger de kan bo hos, forklarer Sonia Buchholtz, PhD ved Handelshøyskolen i Warszawa.

Så kommer den andre bølgen, med ukrainere som er mer traumatisert, har færre muligheter og mindre penger i banken.

Den siste bølgen, som Buchholtz tror vi fremdeles har foran oss, er traumatiserte krigsofre, som ikke har noe med seg og som krever mye profesjonell helsehjelp.

To millioner flyktninger betyr 40.000-80.000 flyktninger daglig. Øker det mer nå, går det galt, spår den polske forskeren.

– En eller to millioner mer ... Det er vanskelig å forestille seg, fordi Polen allerede er så overfylt. Da blir det mange barn som ikke vil få utdanning og trygge forhold å leve under.

En kortklipt, eldre kvinne griper mikrofonen:

«Hvem ønsker å reise til Krakow? De som vil til Krakow, kommer hit. Takk!»

En gruppe eldre kvinner og en familie på fire melder seg.

Til enhver tid er det minst 100 frivillige som hjelper flyktningene på mottakssenteret. Vanlige folk som ønsker å trå til.

Marta Majevska skiller seg ut. Hun har høye svarte hæler, marineblå dress og nyfrisert hår. Hun er ordfører i grensebyen.

Hver dag tilbringer hun timer i sportssalen og jobber på spreng for å skaffe donasjoner og finansielle bidrag til de nyankomne.

– Vi er blitt testet. Og innbyggerne i Hrubieszów har bestått testen, sier ordføreren:

– Alt du ser her, er organisert av dem. Alle som kommer hit, blir ivaretatt på den best mulige måten med omsorg og medmenneskelighet.

Eimen av hundefôr bekrefter at det også gjelder de firbeinte.

På spørsmål om de frivillige får statlige tilskudd til den uvurderlige jobben, bare ler de.

– Alt , virkelig alt du ser her, bortsett fra selve veggene på bygningen, er skapt og gitt av frivillige, sier ordføreren til VG.

– Hvor lenge kan dere holde dette gående?

– Jeg ser ikke noen ende på dette nå. Jeg tror det tar lang tid. Men vi kan ikke stoppe med det vi gjør.

– Det er en stor byrde lagt på dere alene?

– Jeg har tre barn. Det er mødre med barn som kommer hit. Vi tar imot to uker gamle babyer. Vi kan ikke avvise dem, sier ordføreren.

Denis (2) og moren Inna håper å reise hjem til Ukraina igjen. Imens leter de to etter leker som er donert bort.

– Mange polakker tenker at de kan være de neste, sier Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski, ekspert på russisk og europeisk sikkerhetspolitikk.

Han er selv polsk og mener dugnadsånden er stor i hjemlandet. På grunn av andre verdenskrig vet mange hva det handler om, påpeker forskeren.

Hvor lenge krigen drar ut i tid, har mye å si for konsekvensene for det polske samfunnet, mener Godzimirski:

– De umiddelbare konsekvensene er at man får en befolkning som vokser med fem prosent i løpet av to uker.

Dette vil utløse mange problemer når det gjelder hvordan polakkene skal ta hånd om disse menneskene, varsler NUPI-forskeren.

Polske myndigheter har bestemt at de gir 10 euro per dag per flyktning private velger å huse.

Men det er ikke en bærekraftig løsning alene, mener Sonia Buchholtz ved Handelshøyskolen i Warszawa.

Faktisk er det teknisk umulig å klare å huse flere ukrainere i egne leiligheter og hus, påpeker hun:

Det finnes ikke nok plass.

– Det er veldig vanskelig. Vi vet ikke. Vi har ingen organiserte flyktningmottak for dem. Og sparepenger fra Ukraina er ikke verdt mye hvis de selv hvis bygge opp et liv fra bunnen.

Et alternativ er at flyktninger blir sendt ut av de store byene til mindre landsbyer. Men da vil også mulighetene deres for å få jobb svekkes.

Utenfor byene er infrastrukturen og helsetilbudet svært begrenset.

Men alt er ikke bare mørkt:

Migrasjonen til Polen kan være positivt for landet på sikt, tror økonom Marcin Zielinski ved den polske tenketanken Civil Development Forum (FOR).

– Mer folk betyr mer arbeidskraft. Men det er viktig å fjerne hindre som gjør at folk ikke kan bruke utdanningsgraden som er tatt utenfor EU, sier han.

– Selv om det vil være kostnader og forstyrrelser på kort sikt, tror jeg det på sikt vil styrke europeisk økonomisk kraft.

I grensebyen står en kvinne med langt rødt hår og en altfor stor T-skjorte med logoen fra en polsk kommune står travel bak en pult i mottakssenteret.

Hun øser opp kjøttstuing over kokt bokhvete til sultne kvinner og barn.

Veronika Mileva (46) flyktet fra krigen i Kharkiv for en kort uke siden. Hun pakket bilen full, tok med den lille terrieren sin og kjørte i retning Polen, hvor datteren studerer.

Hun kom ikke lenger enn til mottakssenteret:

– Jeg så at de trengte hjelp her. Datteren min er trygg her i Polen, så da gjør jeg mer nytte for meg her, forteller ukrainske Mileva.

Nå sover hun på feltseng sammen med de andre flyktningene, mens dagene og kveldene går til å hjelpe. Hun er dypt beveget av det Polen gjør for ukrainere.

– Jeg ventet ikke krigen av Russland. Men jeg ventet heller ikke denne støtten fra den polske befolkningen. Det er så rørende, sier hun til VG.

Det går ikke en dag uten at noen av de frivillige i Hrubieszów gråter.

– Mange jobber her i 20 timer av ganger. Så går de hjem og sover kanskje tre timer. Og så er de her igjen, sier frivilligkoordinator Magdalenda Kazan.

– De er utslitte, men klarer ikke holde seg hjemme. De vet at de trenges.