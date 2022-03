PRESIDENTER: Kinas Xi Jinping og Russlands Vladimir Putin.

Medier: Russland har bedt Kina om miltærutstyr og økonomisk hjelp

Det opplyser kilder i den amerikanske regjeringen til New York Times og Financial Times.

Av Jostein Matre

Publisert:

Kildene opplyser til storavisene at Russland skal ha bedt Kina om militærutstyr til bruk i krigen i Ukraina. Russerne skal ifølge kildene også ha bedt om økonomisk støtte for å bøte på skadene fra Vestens sanksjoner mot Russland.

Kildene har ikke villet si noe detaljert om hvilke type militærutstyr Russland har spurt etter. De vil heller ikke si noe om hvordan Kina har reagert på forespørselen, eller hvor amerikanerne har fått denne etterretningsinformasjonen fra.

Forespørslene skal ha kommet siden starten av invasjonen.

Financial Times skriver at opplysningene har ført til uro i Det hvite hus for at Kina kan komme til å underminere Vestens forsøk på å hjelpe Ukraina i å forsvare seg selv.

Amerikanske myndigheter planlegger å advare sine allierte om situasjonen, som de ifølge New York Times følger tett for å se om Kina faktisk gir noen form for støtte til Russland.

Verken Det hvite hus eller den kinesiske ambassaden i Washington, D.C. har kommentert opplysningene.

USA og Kina skal møtes

Opplysningene kommer dagen før Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan skal møte Yang Jiechi, som er leder av det kinesiske kommunistpartiets utenrikskommisjon, i Roma.

Der er det ventet at han kommer til å advare kineserne mot å gjøre noe som kan styrke den russiske krigsinnsatsen.

– Vi kommuniserer direkte, privat til Beijing, at det definitivt vil konsekvenser av et stor-skala forsøk på å omgå sanksjonene, eller støtte til Russland, sa Sullivan til CNN søndag.

Han fortsatte:

– Vi vil ikke godta at det skjer, eller godta at noe land i verden gir Russland en redningsline fra de økonomiske sanksjonene.

Sullivan sa ingenting konkret om mulig militærstøtte fra Kina til Russland.

Biden-administrasjonen håper å kunne overtale Kina til å legge press på Vladimir Putin om å stanse krigføringen i Ukraina, slik flere eksperter har hevdet at Kina er de eneste som kanskje har makt til å gjøre.

Selv om optimismen, ifølge New York Times, for å få til dette ikke er stor håper man i det minste å kunne klare å overbevise dem om å ikke aktivt støtte Russland.

Tilbakeholdne

Kina har så langt vært svært tilbakeholdne med å kommentere Russlands krig i Ukraina. Da FN stemte over en resolusjon som fordømte Russlands invasjon av Ukraina og som krevde at russiske styrker trakk seg ut av landet, valgte Kina, som ett av 35 land, å avstå fra å stemme.

I forkant av Russlands invasjon, reiste Russlands leder Vladimir Putin til Beijing under åpningen av OL for å møte Xi Jinping. Her undertegnet de to presidentene flere store handelsavtaler, deriblant om gass og olje.

Forrige mandag ga Kina uttrykk for at de, i motsetning til Vesten, ikke akter å skyve Russland ut i kulden.

I en uttalelse fra den kinesiske utenriksministeren Wang Yi omtalte han relasjonen til Russland slik, ifølge Reuters:

– Vennskapet mellom Kina og Russland forblir fjellstøtt.

Dagen etter kalte den kinesiske presidenten Xi Jinping krigen for «svært urovekkende», og understreket at Ukraina og Russland må opprettholde viljen til å forhandle og fortsette samtalene slik at de kan unngå en humanitær krise.