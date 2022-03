Her angriper russerne familiens hjem: «Gud, vær så snill»

«Jeg vil leve». Barnestemmen høres så vidt gjennom tunge drønn, heftig beskytning og paniske skrik.

Slik er det å sitte i en leilighet i storbyen Kharkiv når russiske styrker angriper.

Det er mandag 28. februar. Klokken er 12.45.

Familien, to voksne og to barn, har søkt ly i en smal gang midt i leiligheten. Her er det ikke vinduer. Plutselig er det som skulle være den tryggeste plassen, hjemmet, blitt en krigssone.

– Vi bodde i gangen i leiligheten vår i fire dager. Det var det sikreste stedet, forteller Kateryna (44) til VG. Av hensyn til sin og familiens sikkerhet ønsker hun ikke å stå frem med fullt navn.

DOKUMENTERTE: Kateryna filmet angrepet mot Kharkiv den 28. februar for å dokumentere hva som skjer i Ukraina.

– Drittsekker!

Men mandag 28. februar føltes ingen steder sikre. Da ble boligområdet deres i Kharkiv, Ukrainas nest største by, beskutt. Ifølge Human Rights Watch ble minst tre boligområder i byen truffet av klasebomber denne dagen og minst tre sivile skal ha mistet livet.

Først høres kun tunge drønn med jevne mellomrom, så intensiveres beskytningen. Lyset går. Den rødbrannede katten, familiens kjæledegge, løper vettskremt inn i gangen til familien. Barna på 8 og 11 gråter høylytt.

– Gud, kjære Gud. Gud, vær så snill, hører man mamma Kateryna si på videoen. Men hun gir også uttrykk for sinne:

– Dere er drittsekker! sier hun mellom sammenbitte tenner. Og litt senere: – Jævler, jeg hater dere!

Hun filmer for å dokumentere det som skjer. Selv om hun er livredd.

– Panikk og angst

– Mine slektninger ba meg om å ta en video for å ha dokumentasjon på hvordan de skyter på oss og bomber oss. Jeg begynte å filme, stoppet og forsto jeg at jeg måtte fortsette å filme, forteller hun til VG på Skype. Nå vi snakker med henne, er hun og familien på sted i nærheten av den rumenske grensen som de har flyktet til.

I SKJUL: Sønnen Stas (8) og datteren Diana (11) leker i den vindusløse gangen hvor familien oppholdt seg i fire dager i frykt for angrep.

– Det var panikk og angst, sier hun om de redselsfulle 10 minuttene angrepet sto på.

Ti minutter som denne familien – ikke minst barna – trolig vil huske resten av livet.

– De blir skremt av hver eneste bevegelse, sier Kateryna om hvordan sønnen og datteren har det nå.

Men familien er i alle fall i sikkerhet, og de har nok mat.

GJENNOMHULLET: Denne bilen skal ha stått utenfor boligblokken under angrepet.

– Det var missiler som ble skutt fra russisk side, sier hun om angrepet.

Mens det pågikk, satt hun, ektemannen og barna Stas og Diana tett sammen i den smale gangen i leiligheten som ligger i andre etasje.

Da det ble stille ventet de halvannen time for å være sikre på at det hele var over. Så gikk de ut for å sjekke hvordan det hadde gått med naboene og hvordan det så ut utenfor.

Vinduer var ødelagt, det lå glasskår på bakken.

– Naboene kom ned, og ute var det mange biler som brente.

Kateryna forteller at flere naboer fikk bilene sine ødelagt, dermed kunne de ikke flykte. Deres bil sto i garasjen og var heldigvis i kjørbar stand. Utenfor deres blokk så hun ingen drepte.

– Jeg ringte venninnen min som bor et kvartal lenger unna, for å høre hvordan det gikk. Hun sa det lå mange lik her.

Folk skal ifølge Kateryna ha blitt drept mens de var ute for å kjøpe mat og vann til seg selv og mat til dyrene sine. Hun forteller at også Gorkyparken, som ligger to-tre kilometer unna, ble truffet.

Natten etter angrepet tilbrakte de hos den eldste datteren på 21, som bor i etasjen over i samme blokk. Også her sov de i gangen for å holde seg lengst unna vinduene.

På flukt

Tirsdag 1. mars setter hele familien seg i bilen, datteren på 21 er også med.

De vil bare komme lengst mulig unna krigen. Først etter 1000 kilometer kjøring og tre overnattinger hos fremmede som bød dem på mat og husly, parkerte de bilen hos bekjente av en venninne til den voksne datteren.

PÅ FLUKT: Familien kjørte over 1000 kilometer vestover for å komme i sikkerhet. Pus var selvsagt med.

– Menneskene var så gjestfrie. Vi kunne overnatte hos dem, vi fikk mat, sier Kateryna beveget.

– Ønsker dere å flykte fra Ukraina?

Den 44 år gamle husmoren rister på hodet.

– Vi vil ikke flykte. Vi vil være her. Alle drømmer om å reise tilbake til Ukraina etter krigen. Vi vil at Ukraina skal blomstre og bli enda bedre etter krigen.

Barna går ikke på skolen. Det er snakk om at de skal få online undervisning, men mamma Kateryna ser ikke helt for seg hvordan det skal gå med skole og studier mens krigen raser.

– Steng luftrommet

Nå følger familien bare med på nyhetene.

– Hvis du skal komme med et budskap til resten av verden, hva vil du si?

– Steng luftrommet fordi de bomber oss. På bakken greier våre gutter seg veldig bra. Det er luftrommet som må stenges.