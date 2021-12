GIKK GLIPP AV BESKJED: Finlands statsminister Sanna Marin fikk ikke med seg meldingene om at hun burde isolert seg på lørdag. Onsdag møtte hun pressen.

Finlands statsminister: Så ikke meldinger om corona-isolasjon fordi hun var på pub

Finlands statsminister Sanna Marin la igjen tjenestetelefonen hjemme da hun gikk ut på byen lørdag. Der gikk hun glipp av to meldinger om å isolere seg som nærkontakt til corona-positiv.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag kveld ble det sendt ut to tekstmeldinger der finske regjeringsmedlemmer som hadde vært nærkontakt med landets utenriksminister, Pekka Haavisto, ble bedt om å gå isolasjon.

Tekstmeldingene ble sendt av regjeringens sikkerhetssjef etter at Haavisto testet positivt for coronaviruset lørdag, melder den finske statskanalen Yle.

Timer etter at Haavisto hadde testet positivt, stakk hun ut på byen i Helsinki. Siden har hun beklaget på en pressekonferanse at hun ikke isolerte seg:

– Jeg beklager at jeg ikke forsto at jeg måtte gjøre det, skrev statsminister Marin på Facebook.

Opposisjonen har reagert på at hun ikke gikk frivillig i isolasjon, og hun har i etterkant blitt stemplet som «uansvarlig» av riksdagsrepresentanten Mia Laiho, som representerer det liberalkonservative Samlingspartiet.

Forsto ikke at hun måtte isoleres

Den 36 år gamle statsministeren har forklart til flere finske medier at meldingene ble sendt til en tjenestetelefon hun ikke hadde med seg, men at Haavisto ringte henne på en annen telefon samme kveld. Uten at hun da forsto at hun måtte i isolasjon.

– Jeg har lørdag kveld blitt informert om statsråd Haavistos coronasmitte og samtidig fått en vurdering om at det ikke er behov for spesielle tiltak. I denne sammenhengen fikk jeg ikke beskjed om å unngå kontakter, tvitret Marin søndag kveld.

I tweeten sin la Marin til at hun kun leste instruksjonene sendt av sikkerhetssjefen om selvisolering på søndag.

– Jeg har vanligvis begge telefonene, men dette var ikke tilfelle siden det var en fridag. Det var først om morgenen jeg la merke til og leste meldingene på den andre telefonen, fortalte Marin til avisen Ilta-Sanomat.

Isolerte seg søndag

Statsministeren skrev også i sine tweets at hun begynte å følge instruksjonene på søndag umiddelbart etter å ha lest meldingene, og at hun tok en coronatest, skriver Yle.

Resultatet av coronatesten Marin tok søndag var negativ, skriver BBC.

Marins natt ute i Helsinki ble først rapportert av underholdningsmagasinet Seiska, som skrev at statsministeren hadde vært ute på minst to forskjellige barer i byen sammen med mannen sin og noen få andre mennesker.