Se dokumentaren «The Emoji Story»

I 2021 vet de aller fleste, både gamle og unge, hva en emoji er for noe. Fenomenet har blitt så stort at det på mange måter er i ferd med å utvikle seg til et helt eget språk. Finn ut hvem som bestemmer hvordan det lages og utvikler seg videre i denne 👌 dokumentarfilmen.

VG har kun rettigheter til å vise «The Emoji Story» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.