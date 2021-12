GÅR AV: Østerrikes forbundskansler Alexander Schallenberg trekker seg etter at partileder for Folkepartiet fratrer alle sine verv.

Østerrikes forbundskansler trekker seg

Østerrikes forbundskansler Alexander Schallenberg går av etter knappe to måneder.

Publisert: Nå nettopp

Den østerrikske forbundskansleren Alexander Schallenberg kommer til å gå av. Det opplyser en talsperson for forbundskansleren torsdag ettermiddag, melder Focus.

Han tiltrådte som forbundskansler 11. oktober etter at daværende forbundskansler Sebastian Kurz trakk seg to dager før. Kurz gikk i oktober av som forbundskansler, men fortsatte som partileder for Folkepartiet.

Tidligere torsdag kunngjorde Østerrikes forrige forbundskansler Sebastian Kurz, som selv gikk av i oktober etter anklager om maktmisbruk og bestikkelser, at han nå trekker seg fra alle politiske verv. Det inkluderer vervet som partileder for Folkepartiet.

Schallenberg sier i en uttalelse at han ikke har som intensjon å bli partileder.

– Jeg er overbevist om at begge vervene, regjeringssjef og leder av det østerrikske partiet med flest stemmer, snart igjen bør innehas av samme person.

Dermed kommer Schallenberg til å fratre som forbundskansler når Folkepartiet har blitt enige om en hvem skal ta over etter Kurz.

I en Twittermelding torsdag kveld takker Schallenberg Kurz for hans innsats for landet og sier at hans avgjørelse gir han respekt. Schallenberg skriver videre at han selv gikk med på å ta over som forbundskansler i en svært vanskelig tid.