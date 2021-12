Studie: Viagra kan forebygge Alzheimers

Forskere mener impotens-medisinen kan redusere risikoen for å utvikle Alzheimers med 69 prosent.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

En ny studie tyder på at Viagra, også kjent som Sildenafil, kan beskytte mot utvikling av Alzheimers, skriver The Telegraph.

Medisinen var opprinnelig designet som en hjertemedisin på grunn av dets evne til å forbedre blodtilførselen i blodårene. I dag brukes Viagra hovedsakelig mot impotens.

Ifølge BBC har Sildenafil allerede flere bruksområder, og brukes blant annet for å behandle høyt blodtrykk i lungene. Et amerikansk forskningsteam mener nå at Viagra også kan redusere risikoen for å utvikle Alzheimers.

Den nye studien, som er publisert i tidsskriftet Nature, viser nemlig at Viagra også kan være effektiv i å angripe proteiner som er involvert i utviklingen av demens.

Alzheimers er den mest kjente av alle demenssykdommer. I 2020 var Alzheimers sykdom den andre mest dødelige sykdommen i England og Wales – etter covid-19. Ifølge Helsenorge viser en større undersøkelse av forekomsten av demens i Norge at det er rundt 100.000 personer i Norge med demens.

Kan endre liv

Forskerne undersøkte hvilke medisiner som kunne være effektive til å behandle andre sykdommer enn de opprinnelig var laget for, og studerte mer enn 1600 ulike legemidler. Her så de på hvordan medisinene oppførte seg i menneskekroppen.

Den nye studiemetoden kan føre til at medisiner får nye bruksområder, skriver The Telegraph.

Susan Kohlhaas fra Alzheimers Research UK sier at å utvikle medisiner for demenssykdommer er en kostbar prosess som kan ta mange år. Å kunne gjenbruke et medikament som allerede er godkjent for bruk mot andre helsetilstander kan riktignok bidra til å fremskynde prosessen, mener hun.

– Slik kan vi få tidligere tilgang til ny demensbehandling som endrer liv.

69 prosent

Basert på medisinsk data fra helseforsikringspapirer til mer enn 7,2 millioner amerikanske individer, kom forskerne fram til at personer som inntok Viagra hadde mindre sannsynlighet for å utvikle Alzheimers enn de som ikke tok medisinen. 98 prosent av de som deltok i studiet var menn.

– Etter seks år med oppfølging var bruk av Sildenafil assosiert med 69 prosent redusert risiko for Alzheimers sykdom, sammenlignet med personer som ikke brukte medikamentet, skriver forskerne.

Tidligere dyrestudier har indikert at demenssykdommen kan forebygges med Viagra, men frem til nå har det ikke vært noen data fra mennesker som har bekreftet teorien. Feixiong Cheng, som er hovedforskeren bak studiet, omtaler resultatene som oppmuntrende.

– Funnene våre etablerer bare en sammenheng mellom bruk av Sildenafil og redusert forekomst av Alzheimers sykdom. Derfor planlegger vi nå nye studier for å teste årsakssammenheng, og for å bekrefte om Sildenafil har kliniske fordeler for Alzheimers-pasienter, uttaler hun.

Delte meninger

Eksperter fra andre land har riktignok delte meninger over det nye funnet. Seniorforsker ved universitetet i Oxford, Ivan Koychev, omtaler studien som «en spennende utvikling».

– Denne «gjenbruksmetoden» kan redusere oppdagelsesperioden men år, og redusere risikoen for feil siden vi allerede vet at disse stoffene er trygge å bruke.

Andre er imidlertid mer skeptiske.

– Selv om disse dataene er interessante fra et vitenskapelig perspektiv, ville jeg ikke ha forhastet meg med å ta Viagra for å forebygge eller kurere Alzheimers, sier hjerneforsker Tara Spires-Jones ved universitetet i Edinburgh til Science Media Centre.

– Dataene var ikke veldig detaljerte, og inkluderte ikke info om viktige risikofaktorer, som gener og utdanningsnivå.

Hun sier videre at kvinner har større risiko for å utvikle Alzheimers enn menn.

– Siden Viagra i hovedsak brukes av menn for å behandle impotens, var det få kvinner som tok del i denne studien, og effekten hos de var ikke like sterk. Samtidig brukes Viagra ofte av mennesker med høy sosioøkonomisk status, og disse har også en lavere risiko for å utvikle Alzheimers.

Jack Auty, foreleser i Medisin ved universitetet i Tasmania, har derimot omtalt funnene som fascinerende og spennende.

– Dette er et fantastisk eksempel på fremtiden til medisinsk forskning.

Han sier riktignok forskningen på demens har bydd på mange skuffelser.

– Gjennom årene har vi blitt begeistret av mange medisiner, bare for å få håpet vårt knust i kliniske studie, sier han.