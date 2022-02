RØYK: Skadede radarmatriser og annet utstyr ved Ukrainas militærfasiliteter utenfor Mariupol, Ukraina, fotografert torsdag.

Elektronisk krigføring: Slik kan krigens neste fase bli

Krigens neste fase vil trolig by på økt bruk av elektronisk krigføring: Å kutte strøm og internett vil skje når Russlands president Vladimir Putin forstår at dette blir en lang krig, mener ekspert.

Så langt har det ikke kommet meldinger om at strøm og internett i den ukrainske hovedstaden Kyiv har blitt hardt rammet av krigen.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole og tror Putins behov for å vise det ukrainske folket krigshandlingene og konsekvensene, kan være én av grunnene til at Russland ennå ikke har brukt betydelige digitale virkemidler for å ramme det ukrainske samfunnet.

Vil krigen derimot dra ut i tid, tror Røseth at Putin vil bruke et bredere spekter av virkemidler.

– Når ukrainerne nå mobiliserer, blir det vanskeligere for russerne å operere. Og da vil de bruke andre virkemidler som å angripe sivil infrastruktur.

Russland-forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), Karen-Anna Eggen, sier til VG at russerne trolig har utstyret på plass:

– Det kan hende bruken økes i neste fase. Vi vet ikke med sikkerhet, men det kan være et scenario, sier hun.

Elektronisk krigføring betyr at man bruker fysisk utstyr til å slå ut elektroniske systemer, for eksempel GPS-systemer, internett, mobilsignaler og radiostasjoner.

Dette bildet ble delt av det russiske forsvaret i 2017, og viser en Krasukha, et bakkebasert elektronisk krigføring-system.

Ønsker å skremme

Røseth mener Putin har undervurdert ukrainerne.

– Han har gjort en stor feil ved å gå til krig. Russerne trodde dette var en rask affære, men ukrainerne biter fra seg mye mer enn russerne tror. Å kutte strøm og internett vil skje når Putin forstår at dette blir en lang krig.

Ukraina-ekspert Tom Røseth.

Så langt er krigføringen i hovedsak ført mot ukrainske militære styrker og installasjoner.

– Trekker den ut vil Russland i større grad ønske å påvirke det ukrainske samfunnet, legger han til.

At Russland ennå ikke har brukt den enorme elektroniske krigføringskapasiteten de har, tror Karen-Anna Eggen er helt bevisst:

– Dette kan være fordi de ikke anser det som nødvendig, og fordi de anser det som hensiktsmessig at den ukrainske befolkningen får med seg nyheter om invasjonen slik at de blir skremt.

Hun mener dette kan endres og at bruken av elektrisk krigføring kan skrus kraftig opp.

– Det kan hende Russland i større grad vil benytte seg av dette når konflikten intensiveres og de går for hovedstaden Kyiv.

Forsker Karen-Anna Eggen sier hun blir veldig overrasket hvis Russland ikke tar i bruk elektronisk krigføring.

Og det er i ferd med å skje nå. Ukrainas styrker har inntatt forsvarsposisjon, klare til å forsvare hovedstaden mot russerne. Russerne vil på sin side prøve å velte regimet og ta over regjeringsbygningene.

For at russerne skal klare å brøyte seg gjennom det ukrainske forsvaret, kan elektronisk krigføring komme til nytte.

– Det er også nyttig for å villede og forvirre motstanderen når det kommer til bevegelse av egne styrker.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Da vil de tjene på å skape en uoversiktlig situasjon gjennom å forstyrre kommunikasjonen både innad i militæret og mellom myndighetene og befolkningen.

Russerne kan da velge å kombinere den fysiske krigføringen med elektroniske sabotasjeaksjoner som å forstyrre kommunikasjonssystemer sammen med for eksempel å slå ut strøm og internett.

– Akkurat nå virker det som at det er angrep fra luft og bakken som er hovedprioritet. Men de møter stor motstand og kampvilje fra ukrainerne og dette blir nok blodig.

Ifølge Eggen har Ukrainas militære backup-løsninger der de fremdeles kan snakke sammen dersom Russland slår ut kommunikasjon og signaler. Men uten nettet, blir det vanskelig å få ut livsviktig informasjon til befolkningen.

Elektronisk krigføring er av strategisk betydning i russisk militær tenkning, historisk, men også i dag.

– De har brukt de siste 15 årene på å bygge opp forsvaret og skaffe ny teknologi.

Kan bli veien videre

At Russland har kompetanse på både cyber- og elektroniske angrep er ikke noe nytt. Senest på onsdag ble det meldt om et massivt cyberangrep mot ukrainske myndighetsnettsider. I midten av januar ble ukrainske myndigheters nettsider rammet av et massivt cyberangrep. Ukraina pekte da på Russland.

Oberstløytnant Palle Ydstebø uttalte fredag at han regnet med at russiske soldater i løpet av fredag vil kunne ta kontroll over den ukrainske hovedstaden Kyiv. Men ikke uten å møte hard motstand.

Info Hva er Russlands krav? Russlands viktigste krav er at Ukraina og Georgia ikke får bli medlem av Nato, noe begge land har jobbet mot i ti år.

Russland krever også at Nato trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa, som Polen og de baltiske landede.

Nato fastholder at Ukraina og Georgia selv skal få velge hvem de vil alliere seg med, den såkalte «åpen dør»-politikken.

I stedet for å trekke Nato-styrker ut av i medlemsland i Øst-Europa, har Nato lovet at tilstedeværelsen blir styrket.

Ukraina vil ikke få militær støtte fra Nato dersom Russland invaderer. Men flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr. Vis mer

For at russerne skal klare å brøyte seg gjennom det ukrainske forsvaret, kan elektronisk krigføring komme til nytte:

Krig i en by kan være uoversiktlig – og den parten som blir angrepet på hjemmebane, vil ha bedre forståelse av terrenget. Da vil Russland tjene på å destabilisere gjennom å forstyrre kommunikasjonen både innad i militæret og mellom myndighetene og befolkningen.

