Equinor saksøker amerikansk kubonde: − Fullstendig forvirrende

ALEXANDER (VG) Sheriffen stod plutselig på tunet til Larry Novak i Nord-Dakota. I hånden holdt han et søksmål fra Equinor på to millioner kroner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Om de vinner søksmålet må jeg selge kuene mine for å betale gjelden, sier Larry Novak (60).

Rundt Novak utenfor småbyen Alexander ligger det åpne steppelandskapet i Nord-Dakota som familien hans etablerte en gård på i 1946. Han har selv vært bonde i hele sitt liv. I dag har han rundt 100 kuer.

– Landbruk er tøft nok som det er nå, sier Novak og forteller om tørken som har gjort det krevende å få tak i godt for til kyrne.

Equinor hevder Novak ikke har betalt sin andel av utgiftene til utviklingen og driften av en oljebrønn, noe Novak avviser at er sant.

SOLNEDGANG: Oljepumpene nikker opp og ned. Nord-Dakota opplevde en stor oljeboom fra rundt 2006 til 2012, som var omtrent da Equinor valgte å gå inn i delstaten.

– Overraskende

Equinor var tidligere tungt inne i det såkalte Bakken-feltet her, men solgte seg ut i fjor, etter å ha gått på et tap på over 200 milliarder kroner på USA-virksomheten over 20 år, slik DN har avslørt.

Equinor-tapene er en velkjent historie her, oversatt til engelsk og distribuert lokalt.

Nå vil det norske oljeselskapet ha litt over to millioner kroner fra Novak.

– Hvorvidt vi har fremførbare underskudd som i USA eller overskudd, som mange andre steder, påvirker selvfølgelig ikke vårt ansvar for å følge opp forretningsforbindelser som skylder oss penger, uttaler Ola Morten Aanestad, medietalsmann for Equinors internasjonale virksomhet, til VG.

– Det er overraskende at et så stort oljeselskap kan være så interessert i et så lite beløp. Jeg skjønner ikke hvordan de driver forretninger. De bruker nok mer på advokater, enn de kan få ut her, sier Novak.

PEKER: Larry Novak forklarer hvor brønnen han har rettigheter ligger på et oversiktskart.

Søksmålet

I 2011 kom Statoil – nå Equinor – seg inn i Nord-Dakotas oljeforekomster gjennom oppkjøp av det amerikanske selskapet Brigham Exploration.

Blant Equinors nye eiendeler var en oljebrønn Novak hadde en liten andel av mineralrettighetene til.

Ti år senere, i april i fjor, møtte Novaks lokale sheriff opp på gården hans med et søksmål fra det statseide norske oljeselskapet.

Rettspapirer viser hvordan Equinor ikke bare saksøker Novaks selskap Sunny Acres LLC, men ønsker å holde Novak personlig ansvarlig for beløpet de mener Sunny Acres skylder dem – noe retten har etterkommet.

ADVOKAT: Derrick Braaten er en ettertraktet advokat for grunneiere og mineraleiere i Nord-Dakota.

Advokat: Fullstendig forvirrende

– Jeg har sett mye rart ute i oljefeltene, men det som skjer her er fullstendig forvirrende og overraskende. Jeg forstår det ikke, sier advokat Derrick Braaten, som representerer Larry Novak.

Men han er villig til å gjøre et forsøk på å forstå. Som grunneier er det nemlig ulike måter å forholde seg til et oljeselskap på.

Du kan velge å ikke ha noen utgifter, leie ut mineralrettighetene og motta litt mindre inntekter gjennom utbetaling av royalties.

Eller så kan du velge en mer aktiv rolle, få litt større andel av inntektene, men også måtte betale en andel av utgiftene.

Søksmålet fra Equinor er basert på den siste modellen.

– For de fleste er det letteste å bare leie ut. Du får royalties, en sjekk, og slipper hodebryet med å havne i krangler med oljeselskaper. Men de nektet å anerkjenne at han eide mineralene, sier Braaten.

BRØNNEN: Larry Novak foran og over brønnen som Equinor eide frem til i fjor, gjennom oppkjøp av det lokale selskapet Brigham.

«Ta det jeg skylder»

Novak valgte blant annet av den grunn å opprette et selskap, Sunny Acres LLC.

Selskapet hans skulle da gå inn som en deltagende part i oljeproduksjonen av brønnen – med en andel utgifter, og en andel inntekter.

– Dette var en produserende brønn i flere år før Sunny Acres så noen av de pengene, sier Novak.

Han forteller at det etter hvert ble enighet med Equinor om å betale Novaks selskap, Sunny Acres, det Equinor skyldte bakover i tid.

– Men jeg ville ikke ha det fulle beløpet. Jeg ville ha utbetalt det som var igjen da alle utgifter var trukket ifra. «Ta det jeg skylder, og send meg resten», sa jeg, forklarer Novak.

Novak er tydelig på at han fikk en bekreftelse på at det ble gjort på denne måten over telefon med selskapets lokale representanter.

KONSEKVENSER: Larry Novak er usikker på om han klarer å beholde gården om Equinor vinner frem med søksmålet.

Tror Equinor mangler dokumentasjon

Deretter begynte han å få en faktura for utgiftene og en sjekk for inntektene. Han hevet den siste og betalte den første – og tjente litt imellom.

Så fikk han beskjed fra Equinor om at de mente han skyldte dem penger for utgifter som skulle vært betalt tidligere, forteller han videre.

– Jeg sa at den første balansen var betalt. De sa «vi tror ikke det». Jeg sa «bevis det», sier han.

Advokat Braaten viser til Equinors store problemer med internkontroll og regnskap i USA-virksomheten.

– Det letteste for å bevise saken din her ville vært vise regnskapsbøkene dine som dokumenterer at han skylder dem penger, ikke sant? Det vil de ikke gjøre. Jeg tror ikke de de har noen dokumentasjon, sier advokaten.

ETTERLATT: Det finnes fortsatt spor etter Brigham i Bakken-feltet, til tross for at det er over ti år siden de solgte til det som den gang het Statoil.

Trailere med bilag

I 2020 skrev DN om de omfattende regnskapsproblemene Equinor hadde i USA-virksomheten sin rundt 2014.

Dette var på samme tid som da Novak balet med Equinor, som da het Statoil.

– Det (...) var svakheter ved den interne finanskontrollen. Dette oppsto etter kjøpet av Brigham Exploration og veksten som fulgte, sa Torgrim Reitan, Equinors visepresident for internasjonal virksomhet, til DN i 2020.

Situasjonen var så ille at Equinor til slutt hadde sendt «trailere rundt i USA for å samle sammen det som finnes av gamle esker med kvitteringer og dokumenter fra alle sine kontorer», skrev avisen.

TALSMANN: Ola Morten Aanestad er internasjonal pressetalsmann for Equinor.

– Forsøkt minnelig løsning

VG har stilt Equinor flere spørsmål om konflikten med Novak, samt spørsmål om hvordan saken eventuelt relaterer seg til Equinors regnskapsproblemer etter oppkjøpet av Brigham.

Det svarer ikke Equinor på.

Ifølge Aanestad er Equinor involvert i rundt 100 søksmål i USA nå. Novak-saken er den eneste åpne saken på føderalt nivå hvor Equinor er saksøker, ifølge den amerikanske rettsdatabasen Pacer.

Equinor mener Novak har begått et kontraktsbrudd og ikke gjort opp for seg.

– Det jeg i tillegg kan opplyse om denne konkrete saken, er at vi gjennom årene har gjort gjentatte forsøk på å komme frem til en minnelig løsning uten å lykkes, skriver Aanestad.

OVERTOK: Grayson Mill Energy kjøpte Equinor ut av Bakken-feltet i fjor for rundt åtte milliarder kroner.

Nye eiere

– Man ville trodd at om en mineraleier skylder deg penger, så sitt da bare på inntektene. Det er jo de som bokstavelig talt har pengene, sier advokat Derrick Braaten, som beskriver situasjonen som «forvirrende».

Men i fjor vinter ble Equinors andeler i Bakken-feltet solgt til Grayson Mill Energy. Novak ble saksøkt i april samme år.

Braaten mener derfor at Equinors «eneste fornuftige respons» på Novaks versjon må være at de ikke lenger har mulighet til å få tak i inntektene fra oljefeltet i Nord-Dakota.

– Det er det Grayson som gjør, sier han.

Novak forteller at samarbeidet med Grayson fungerer godt.

– De sender meg en sjekk og en faktura. Jeg betaler fakturaen og tjener litt ekstra penger på sjekken, sier Novak.