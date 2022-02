ØVELSE: Stridsvogner beveger seg under Russland-Hviterusslands militærøvelser på Obuz-Lesnovsky treningsplass i Hviterussland, lørdag 19. februar 2022.

New York Times: Russland skal ha liste over personer i Ukraina som skal bli drept eller fengslet

USA hevder å ha pålitelig informasjon om at Russland har gitt sine styrker ordre om å fortsette invasjonsplanene. Samtidig skal de ha informasjon om en liste med ukrainske navn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Storavisen New York Times har publisert et brev fra amerikanske myndigheter som skal ha blitt sendt til FNs sjef for menneskerettigheter i forbindelse med krisen i Ukraina.

Brevet inneholder det de mener er «troverdig informasjon» om at Russland har laget en liste med Ukrainske borgere som skal bli drept eller fengslet etter invasjon, ifølge avisen.

Det pågår en storstilt ordkrig mellom de to stormaktene USA og Russland. Amerikanske myndigheter påstår Russland kan invadere Ukraina når som helst, mens Russland konsekvent har avvist det.

Samtidig kommer USA stadig med trusler om sanksjoner hvis Russland invaderer Ukraina.

Overbevist om angrep

President Joe Biden sa tidligere denne uken at USA er overbevist om at Russlands president Vladimir Putin har bestemt seg for å angripe Ukraina i løpet av de neste dagene, og at hovedstaden Kyiv er et mål.

USA mener å sitte på etterretningsopplysninger som viser at russiske styrker har fått ordre om å fortsette invasjonsplanene.

The New York Times og CBS skriver at de har snakket med offisielle, men anonyme kilder som bekrefter dette.

Ordren betyr ikke at en invasjon nå er bekreftet, påpekes det, fordi Putin kan fortsatt endre mening.

Opplysningene skal vise at om lag halvparten av de mer enn 150.000 russiske soldatene ved Ukrainas grense er kampklare og kan starte et angrep innen få dager, skriver The New York Times.

Deler av styrken antas å være reservister, som kan bli brukt som en okkupasjonsstyrke etter en invasjon. Det ble ikke delt mer fra etterretningen, annet enn at de amerikanske tjenestemennene omtalte den som pålitelig.

Putin og Biden enig om møte

Biden møtte søndag sitt nasjonale sikkerhetsråd for å diskutere den russiske trusselen mot Ukraina.

Presidenten avlyste en reise til hjemstaten Delaware på kort varsel. Ifølge CNBC er det uvanlig at presidentens reiseplaner endrer seg såpass raskt.

Natt til mandag ble det klart at Biden har takket ja til et møte med Putin, etter invitasjon fra Frankrikes president Emmanuel Macron.

Møtet vil ikke være aktuelt før tidligst 24. februar, og en forutsetning er at Russland ikke invaderer Ukraina i mellomtiden, melder Macrons presidentkontor.