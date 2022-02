PÅGÅR FORTSATT: Brannvesenet jobber for å kontrollere brannen om bord på fergen Euroferry Olympia. Fergen begynte å brenne fredag.

Reddet ut etter to dager i brennende ferge: − Si at jeg lever

Passasjerer forteller om den skremmende opplevelser da de i mørket ble reddet fra fergebrannen utenfor Hellas. Ti personer er fortsatt savnet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En 21 år gammel hviterussisk lastebilsjåfør ble funnet bakerst i fergen søndag. Han fikk hjelp til å klatre ned en stige fra fergen til en slepebåt.

– Si at jeg lever, var hans første ord da han møtte redningsmannskapene, ifølge BBC. Han så ut til å være i god fysisk form.

21-åringen har fortalt redningspersonell at han hørte stemmer i underetasjen.

FERGEBRANN: Den 183 meter lange fergen Euroferry Olympia begynte å brenne med 153 kjøretøyer og over 290 personer om bord fredag. Søndag jobber brannvesenet fortsatt med å få kjølt ned fergen nok til å gjennomsøke den helt på jakt etter de siste savnede passasjerene.

– Så døden fremfor oss

På tredje dagen kjempet brannvesenet søndag mot flammene om bord i Euroferry Olympia ved den greske øya Korfu.

Fergen var på vei fra Igoumenitsa i Hellas til Brindisi i Italia, en ni timer lang fergetur, da det begynte å brenne på dekk fredag.

Mer enn 280 av de 292 personene om bord er blitt reddet fra fergen og satt i land på Korfu, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Flere av de evakuerte skal ha vært familier med små barn. Mange var også lastebilsjåfører som fraktet varer, alt fra plastkopper til tepper, gjennom Europa.

– Vi så døden fremfor oss, sa sjåføren Danilo Carlucci til Reuters lørdag.

Én omkommet

Den britiske passasjeren David Waller forteller at han forlot alle tingene sine da han flyktet fra rommet mot redningsbåtene i mørket.

– Jeg visste ikke hva som skjedde, man var på en båt. Det var bekmørkt, så man visste ikke hvor man var. Det var skremmende, sier Waller.

En person er også bekreftet omkommet etter brannen. Lastebilsjåføren ble funnet med betydelige brannskader.

Ti personer er fortsatt savnet. Alle de savnede antas å være lastebilsjåfører fra Bulgaria, Tyrkia eller Hellas, ifølge kystvakten.

OMKOM: En død person blir heist ned fra fergen og over i en slepebåt søndag.

En bulgarsk lastebilsjåfør som ble reddet fra fergen, gir uttrykk for at han ikke skjønte hvor omfattende brannen var før han var i redningsbåten.

– Da vi kom om bord i båtene, så vi de enorme flammene. Alt brant, tapene er store, men jeg er glad vi er i live, og at vi får se familiene våre, sier lastebilsjåføren Rumen Cholakov til den bulgarske TV-kanalen Nova TV.

Sov i bilene

Det antas at mange lastebilsjåfører har valgt å sove i lastebilene sine i stedet for i overfylte lugarer om bord i skipet, basert på hva andre lastebilsjåfører har forklart overfor greske TV-kanaler søndag.

Fergeselskapet har blitt kritisert av sjåfører og familiemedlemmer av de savnede for forholdene om bord på fergen. Fergeoperatøren har på sin side sagt at den 27 år gamle fergen besto en sikkerhetssjekk så sent som onsdag.

FERGEBRANN: Fergen ligger nå rett ved land utenfor øya Korfu.

Vedvarende glovarme overflater og småbranner som gjenoppstår, har gjort det vanskelig å gjennomsøke deler av fergen på jakt etter overlevende.

Årsaken til brannen etterforskes. Kapteinen og to andre fra mannskapet ble avhørt kort om hva som skjedde da de ble satt i land, før de ble løslatt.