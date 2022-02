UØNSKET: Donald Trump og hans forretningsimperium Trump Organization ble denne uken droppet av revisjonsbyrået Mazar.

Donald Trump dumpes av eget revisjonsfirma: − Kan bety at de kjenner til noe

Donald Trumps forretningsimperium har i over ti år levert tall man ikke kan stole på, hevder ekspresidentens revisjonsfirma.

Av Silje Kathrine Sviggum

Nå trekker de seg fra samarbeidet, skriver CNN.

Årsaken skal være «en ikke-fravikelig interessekonflikt», hevder revisjonsfirma Mazar.

– Vi har kommet til denne konklusjonen delvis basert på opplysninger fra statsadvokaten i New York 18. januar 2022, delvis vår egen etterforskning og informasjon vi har fått fra interne og eksterne kilder, skriver Mazar i en uttalelse.

Selv om selskapet ikke har konkludert på detaljnivå, understreker de at det de har kjennskap til gjør at Mazar nå ikke stoler på tallene Trump Organization oppgir.

I HARDT VÆR: Ekspresident Donald Trump

Dette er dårlig nytt for Trump Organization, og betyr ifølge politiske analytikere i praksis følgende:

Trump blir regelrett dumpet av sitt eget revisjonsfirma.

Investorer vil trolig bli skremt fra å satse pengene sine, noe som i ytterste konsekvens føre til at organisasjonen går konkurs.

Dumpingen kan være til hjelp for den pågående etterforskningen av Trump i New York.

Ifølge Mazar er det eneste arbeidet de ikke har fullført å sende inn Donald Trump og Melania Trumps skattemeldinger.

I en uttalelse har Trump Organization uttrykket at de er skuffet over at Mazars har valgt å skille lag, men oppfatter at arbeidet deres er utført i samsvar med regler og ikke inneholder vesentlige avvik.

Forsker: – Han kan ikke stoles på

I et e-postintervju med VG, forklarer USA-ekspert og NORSE-forsker Hilmar Mjelde hvordan situasjonen kan tolkes:

– Når revisjonsselskapet dumper Trump, sier de at han kan ikke stoles på. Det er ikke en situasjon noen forretningsperson vil befinne seg i, skriver Mjelde.

– Mazars forsøker å beskytte seg selv. Det kan bety at de kjenner til noe som etterforskningen av Trump i New York vil avdekke.

– Hva sier dette om Trump selv?

– Trump har alltid operert i det etiske og juridiske grenselandet. Trump Organization har vært myndighetenes søkelys i 50 år, siden 1973. Uavhengig av dette, vet vi at Trump er amoralsk. Det viste han til de grader som president. Men det brukte han også til sin fordel – som politiker spilte han på «tough guy»-imaget, svarer Mjelde.

USA-EKSPERT: Hilmar Mjelde er ansatt som forsker 1 hos forskningsinstituttet NORSE. Han mener ekspresidentens oppførsel som forretningsmann og politiker setter demokratiet i fare.

Det pågår to etterforskninger i New York som begge prøver å finne ut om ekspresidentens selskap har forfalsket regnskapstallene sine for å unngå skatt og bli innvilget lån.

Statsadvokaten i New York og distriktsadvokaten på Manhattan har undersøkt Trumps regnskap for å avgjøre om forsikringsselskaper, långivere eller andre har blitt villedet.

Statsadvokaten i New York etterforsker om Trump har oppgitt for lav verdi på eiendommene sine, for at selskapet skulle få lavere skatter. Statsadvokaten undersøker også om Trump Organization oppga for høy verdi på eiendommene for å få bankene til å gi bedre lånebetingelser, skriver The Washington Post.

Har funnet «betydelige bevis»

USA-forsker Hilmar Mjelde mener dumpingen ikke påvirker hvordan amerikanerne oppfatter Trump:

– Dette er ikke noe folk flest følger eller bryr seg om. Om selskapet hans kollapset, vil det kanskje vært et problem for hans politiske ambisjoner, analyserer Mjelde.

– Trump har snodd seg unna problemer i 50 år. Og nå tjener Trump store penger på presidenttittelen – den er hans mest verdifulle eiendel nå. Det er lukrativt å være ekspresident, enten du heter Clinton, Obama eller Trump.

FØLGES MED ARGUSØYNE: Donald Trumps forretningsvirksomhet er under etterforskning. På bildet skuer en egretthegre mot Trumps hovedhjem Mar-a-Lago i Florida.

At Mazar nå forlater det politiske analytikere oppfatter som det synkende skipet, er nok et nederlag for Trump – som fremdeles hevder at han er USAs rettmessige president.

I en langvarig rettssak forrige måned påsto New Yorks statsadvokatkontor at de har funnet «betydelige» bevis «som indikerer at Trump-organisasjonen brukte uredelige eller villedende verdivurderinger for å oppnå en rekke økonomiske fordeler, inkludert lån, forsikringsdekning og skattefradrag.

Statsadvokaten i New York har lenge forsøkt å håndheve en stevning for å innhente dokumenter fra Trump og be om hans vitnesbyrd. Også ekspresidentens sønn Donald Trump Jr., og Ivanka Trump er innkalt til et rettsmøte.

Oppgir ulike tall

Trump selv reagerer på dumpingen fra Mazar med påstander The New York Times påpeker er feil.

Han skal ifølge avisen ha hevdet at han i 2014, før sin første valgkamp, var verd 5,8 milliarder dollar. Problemet er bare at det ikke var summen ekspresidenten oppta under valgkampen.

I 2015 hevdet han tvert imot at verdien hans året i forveien var 8,7 milliarder dollar. Dette ble sagt da han annonserte sitt kandidatur. En måned senere påsto han å være verd 10 milliarder dollar.

Denne sjongleringen med tall til egen fordel er et av kjerneproblemene til ekspresidenten, mener storavisen: Donald Trump, som har brukt et helt liv til å «forme virkeligheten etter sin vilje», har gjennom årene stadig blitt tatt i faktafeil.

SLO SEG OPP PÅ EIENDOM: The Trump International Hotel i Washington D.C. er en av Trumps mange eiendommer.

– Min nettoformue svinger, og det går opp og ned med markeder og med holdninger og med følelser, til og med mine egne følelser, sa Trump i 2007, ifølge The New York Times.

Uttalelsen var et vitneutsagn i en rettssak Trump tapte mot en bok som antydet at han egentlig ikke var en milliardær.

Forrige måned påsto New Yorks statsadvokatkontor at de har funnet «betydelige» bevis «som indikerer at Trump-organisasjonen brukte uredelige eller villedende verdivurderinger for å oppnå en rekke økonomiske fordeler, inkludert lån, forsikringsdekning og skatt fradrag.

Regnskapet inneholdt mange «villedende uttalelser og utelatelser», hevdet de.

– Truer demokratiet

Tilfeldige oppgjør med unøyaktigheter og løgner står sentralt i Trumps måte å operere på. Selv har han brukt begrepet «sannferdig overdrivelse».

Denne «veldig effektive formen for promotering», som Trump selv har kalt det, har han innrømmet å bruke for å promotere selv og bygge merkevaren tok ham helt til presidentembetet og Det hvite hus.

Situasjonen Trump nå står i er uheldig på flere plan, mener Hilmar Mjelde:

– Dumpingen er et problem for Trump Organization. Og Trumps statskuppforsøk er et problem for USA og verden. Det truer demokratiet, sier USA-forskeren.

– På hvilken måte?

– USA er det liberale demokratiets garantist. Vakler USA, trues demokratiet i hele den vestlige verden.

RETTELSE: I en tidlig versjon av saken omtalte VG Mazar som et «regnskapsbyrå». Det korrekte er revisjonsfirma / revisjonsselskap ettersom Mazars oppgave var å kontrollere regnskapet til Trump Organization. Rettelsen er foretatt lørdag 19. februar klokken 09.43.