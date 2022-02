Nato vil ha flere soldater i øst - får tydelig svar fra Moskva

BRUSSEL (VG) Natos forsvarsministere går sammen om å styrke forsvaret av medlemslandene i øst og sentral-Europa. De sender nå en bestilling til sine militære sjefer om å planlegge for en betydelig økning av Natos styrkeoppsett.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Jeg beklager å måtte si at dette er den nye normalen, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på et pressemøte i Brussel onsdag ettermiddag.

– Vi vet ikke hva som vil skje, men vi vet hva som har skjedd. Moskva har gjort det klart at de vil utfordre prinsippene for sikkerhet i Europa. Og det har de gjort med trusselen om å bruke makt, sa han.

Generalsekretær eller bankmann

Onsdag fikk han et tydelig svar fra Moskva:

Uttalelsene til Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er ikke lenger av interesse for Moskva. Argumentene hans er ikke seriøse, sa Maria Zakharova, pressetalskvinnen til russisk UD, på en pressekonferanse onsdag.

Russland er, ifølge Zakharova, svært misfornøyd med at Nato ikke vil forlate sin «åpen dør»-politikk

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti kom hun med et kraftig angrep på Nato-sjefen:

– Vi er ikke interessert, ærlig talt, jeg kan virkelig fortelle deg, i uttalelsene Stoltenberg kommer med, enten det er som Natos generalsekretær eller bankmann - jeg har ikke funnet ut av det ennå, sa Zakharova.

-Uttalelsene vil ikke bli vurdert i Moskva som seriøse argumenter. Vi vil fokusere på en seriøs samtale hvis våre vestlige partnere er klare for det, la hun til.

FORSVARSMINISTERMØTE: Jens Stoltenberg hilser på Canadas forsvarsminister Anita Anand under alliansens møte for forsvarsministerne onsdag.

Stoltenberg gjentok onsdag ettermiddag at de fortsatt ikke ser tegn til noen russisk tilbaketrekning av soldater fra grensen mot Ukraina.

Han sier at Nato fortsatt ønsker forhandlinger og en prosess med Russland for å snakke om sikkerhets-situasjonen i Europa - men at Russland fortsatt ikke har besvart invitasjonen.

Russlands topp-lag av politikere ser også ut til å utebli fra den årlige høyprofilerte sikkerhetskonferansen i Munchen. Der har Stoltenberg, gjennom alle årene som generalsekretær i Nato, hatt egne samtaler med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.