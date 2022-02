Putin i tale: − Situasjonen er kritisk

OSLO/KYIV (VG) Russlands president Vladimir Putin vil signere en erklæring som anerkjenner to fylker i Øst-Ukraina som uavhengige.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I en TV-sendt tale mandag kveld sier president Vladimir Putin at situasjonen er kritisk igjen.

– Situasjonen i østlige Ukraina er kritisk, sa han, ifølge Reuters.

Han sa også at de østlige områdene Luhansk og Donetsk, i Donbass, fra gammelt av var russisk territorium.

– Det er en integrert del av vår historie, fortsatte han.

Putin kalte også Øst-Ukraina for forhistorisk russisk land. Videre sier Putin at dagens Ukraina ble skapt av kommunist-Russland, og at Soviet-Ukraina er et produkt av tidligere leder Vladimir Lenin.

Vesten, deriblant USA og Nato, har i lengre tid advart om en russisk invasjon av Ukraina. Mandag har Russland også sagt at de vil anerkjenne de separatiststyrte regionene Luhansk og Donetsk som selvstendige.

Putin informerte både Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz om at han ville signere en forskrift om Luhansk og Donetsks selvstendighet.

Signeringen av erklæringen vil finne sted «i den nærmeste fremtid», ifølge RT.

Mandag sammenkalte den russiske presidenten til et møte for å diskutere Dumaens forslag om å anerkjenne de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina som uavhengige stater.

Lederne for de separatiststyrte utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina, Leonid Pasechnik and Denis Pusjilin, har ifølge den russiske avisen Gazeta sendt en forespørsel til Putin om å gjøre nettopp dette.

Reuters melder klokken 18.32 at Tysklands forbundskansler Olaf Scholz fordømmer Putins planer om å anerkjenne de to regionene som uavhengige.

Fordømmelsen fra forbundskansleren skal ha funnet sted under en telefonsamtale mellom de to lederne, der Putin informerte Scholz om hva avgjørelsen ble, ifølge TASS som siterer Kreml.

Videre melder Reuters at Scholz sa til Putin at Russland har et ansvar for å trappe ned situasjonen ved å trekke tropper vekk fra grensen. Scholz skal videre diskutere med Frankrike og Ukraina om situasjonen i regionen.

Utenrikspolitiker for EU, Josep Borrell sier under en pressekonferanse mandag kveld at de har fulgt møtet i det russiske sikkerhetsrådet med stor bekymring.

– Dersom det blir annektering vil det komme sanksjoner, og om det er en anerkjennelse vil jeg legge sanksjoner på bordet og ministrene vil bestemme, sa Borrell mandag kveld.

Han sier EU er klare til å reagere kraftig dersom Putin anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige.

– Ukrainsk sikkerhet er vår sikkerhet, sier Borrell.

FN oppfordrer alle parter mot ensidige handlinger som vil undergrave Ukrainas territorielle integritet.

Oppfordringen kom noen minutter før Kreml kunngjorde at Russlands president Vladimir Putin skal anerkjenne utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige.

– Vi vil oppfordre alle involverte til å avstå fra enhver ensidig beslutning eller ensidig handling som kan undergrave Ukrainas territorielle integritet, sier FNs talsperson Stephane Dujarric.

– Alle problemer må løses gjennom diplomati, la han til, og understreket FNs oppfordring om tilbakeholdenhet for å unngå at konflikten eskalerer.

– Vil bare ha fred

– Jeg er så lei allerede, det har vært åtte år med krig, skriver en kvinne i starten av 20-årene på melding til VG.

Hun er en av innbyggerne som siden 2014 har bodd i Donetsk, som nå kontrolleres av de russiskstøttede separatistene. Området som Putin nå muligens vil velge å anerkjenne som en uavhengig stat.

Hun ønsker å forbli anonym av hensyn til egen sikkerhet. De siste årene har lederne i Folkerepublikken Donetsk blitt stadig mer autoritære. Det er ingen uavhengige aviser i området, og vanskelig å få verifisert informasjon som slipper ut derfra. VG kjenner kvinnens fulle identitet.

– Jeg bryr meg ikke om vi blir anerkjent eller ikke, om vi er en del av Ukraina eller Russland, jeg vil bare ha fred, skriver kvinnen.

De siste dagene har hun hørt tung bombing fra hjemmet hennes i Donetsk.

Vedtak i nasjonalforsamlingen

De to østukrainske fylkene har siden 2015 styrt seg selv som utbryterrepublikker, med støtte fra Russland.

Forrige tirsdag oppfordret den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen, president Putin til å anerkjenne de to utbryterrepublikkene – et trekk som i seg selv kan fremprovosere en krig.

Russland bidrar med både offiserer og ikke minst med våpen, til separatistene, og har den siste tiden utstedt over en halv million russiske pass til innbyggerne i Donetsk og Luhansk.

Oberstløytnant Palle Ydstebø har skissert to hovedgrunner til at konflikten i Øst-Ukraina både er blitt opphetet, og har fått økt politisk betydning de siste dagene:

Det ene er at Russland bygger opp om konflikten for å få et påskudd til å gå til full krig mot Ukraina. Det andre er at konflikten der brukes for å villede Nato og legge press på Ukraina.

– Dette kan være en avledning for en militæraksjon lenger nordøst, der russiske soldater står, har Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, forklart til VG.