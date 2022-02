TIL MINNE OM DE DØDE: Ukrainas president mellom 2014 og 2019, Petro Porosjenko, legger ned blomster sammen med sin kone på Maidan i Kyiv søndag ettermiddag.

Tidligere president: «Putin har samlet en enorm hær for å ødelegge Ukraina»

MAIDAN, KYIV (VG) Han har forhandlet med Putin gjennom Ukrainas katastrofeår. Omgitt av sørgende enker, sier Petro Porosjenko til VG og andre medier at Ukraina, mot Putins ønske, er forandret til det bedre.

– Heltene som døde her, spilte en avgjørende rolle i Ukrainas historie. I disse dagene, og kanskje spesielt i dag, kan vi si at de ikke døde forgjeves, sier Ukrainas tidligere president.

Det har vært en symboltung dag på det nå ikoniske Maidan-plassen sentralt i Kyiv.

Søndag var det åtte år siden Ukrainas den gang prorussiske myndigheter skjøt og drepte over 100 demonstranter i området rundt Maidan. Demonstrantene kjempet for økt nærhet til Europa og EU og bort fra russisk innflytelse i landet.

Menneskene som er samlet på plassen, som står med blomster i hendene, har kommet hit for å hedre de drepte – og vise ukrainsk samhold.

De blodige dagene i 2014 endte med at den prorussiske presidenten Viktor Yanukovych i all hast flyktet ut av landet og over grensen til Russland.

Petro Porosjenko tok over som president. Og nå, søndag, mens den reelle faren for en storkrig med Russland bare vokser, er Proshenko tilbake på Maidan.

– Vil drepe ukrainere

Etter å ha lagt ned blomster sammen med sin kone, mens et ukrainsk militærorkester spiller sobert i bakgrunnen, snakker han med VG og de andre oppmøtte journalistene.

Han kom raskt til den pågående trusselen fra nabolandet: Over 150.000 russiske soldater omringer Ukraina på tre fronter. USA hevder Putin har bestemt seg for å invadere, med hovedstaden Kyiv som mål. Statsledere over hele Europa frykter en storkrig.

ERFARING MED PUTIN: Poroshenko var følelsesladd under seremonien.

– I åtte år allerede har den ukrainske nasjonen kjempet for å redde vårt fantastiske, hellige Ukraina. Nå har Putin samlet sammen en enorm hær for å ødelegge Ukraina og drepe ukrainere, sier han.

Han fortsetter, ved å si hvordan mye har forandret seg de siste åtte årene:

– Men Ukraina er annerledes nå. Ukrainere er annerledes. Og vår hær er annerledes.

MINNES: Etterlatte og venner av de drepte var blant de som møtte opp i Kyiv sentrum søndag ettermiddag.

SAMLET: Gule og blå blomster, Ukrainas farger, ble lagt ned.

Mener ingen må stole på Putin

Poroshenko har hatt en svært sentral rolle i de blodige og dramatiske siste årene av Ukrainas historie.

Fra 2014, da Russland annekterte Krim og krigen i Øst-Ukraina startet, og fram til 2019, var han landets president og øverstkommanderende i de væpnede styrkene. I 2015 skrev han under den mye omtalte Minsk-avtalen med Vladimir Putin, denne fredsavtalen som nå er i ferd med å rakne fullstendig.

Med andre ord: Poroshenko har hatt mye å gjøre med Putin å gjøre.

I et intervju for en uke tilbake oppfordret han verden til «ikke å stole på Putin, men heller ikke frykte ham».

PATRIOT: En tidligere ukrainsk soldat.

Å elske sitt land

– Faren min ble skutt under Maidan-protestene, og denne dagen er derfor viktig for meg. Dette handler om å kjempe om våre liv og vårt land, sier 23-åringen Kateryna Kucher til VG etter seremonien.

Hun sier at hun nå føler på angsten de siste dagenes hendelser gir henne.

– Jeg frykter en russisk invasjon, fordi jeg vil leve i et selvstendig Ukraina. Jeg elsker landet mitt. Det betyr alt for meg.

Hun sier at mange av hennes venner har forlatt byen eller landet allerede, fordi de er redd for krig.

– Jeg er faktisk ikke redd, jeg vil til fronten å kjempe for landet mitt.

FAR OG DATTER: Pablo og Kateryna Kucher.

Faren Pablo Kucher (46) kommer bort og holder rundt datteren sin.

Han ble hardt skadet som følge av sikkerhetspolitiets vold under Maidan-protestene.

– Jeg tror nå en større krig vil finne sted i Ukraina, og jeg vil delta i kampene. Selv om vi er svakere, har vi jo ikke noe annet valg enn å gjøre motstand.

– Er du skuffet over at NATO eller noen vestlige land planlegger å støtte dere militært?

– Nei, jeg er ikke det. Vi forstår at dette er vår kamp, og at det er vi som må ta den.

VIL HA ØST TILBAKE: En gruppe demonstranter gikk gjennom gatene med bannere som sa «Donbass er ukrainsk» og «Vi skal ta tilbake Donbass».

En europeisk fremtid

Rett bortenfor står Pavlo Sydorenko.

Han demonstrerte på Maidan for åtte år siden, og ble skutt fire ganger i ansiktet med gummikuler. Den ene trengte seg inn i øyet og har gjort han permanent blind.

– For åtte år siden vant vi vårt land og vår verdighet, sier han til VG.

Kampen for Ukrainas uavhengighet mener han ble vunnet vinterdagene i 2014. Nå frykter han at Russland kan bruke makt for å ta landet «tilbake».

– Jeg håper 90 prosent av ukrainere vil ta til våpen og vi vil motstå russerne – for vårt Ukraina, vår uavhengighet og en europeisk fremtid for våre barn.

