FULL KIRKE: Anton Sidorov ligger i en åpen kiste under hans begravelse tirsdag.

Sorg og fortvilelse: Familiefaren Anton (34) er et av krigens nyeste ofre

KYIV (VG) Gjennom det som har vært en svart dag i Ukrainas historie, ble VG med da den drepte trebarnsfaren ble lagt i jorden. De sørgende frykter nå at mange flere skal dø.

Krig handler, når alt kommer til alt, om dyp menneskelig lidelse.

Soldater og opprørere på begge sider, som nå er brikker i det dramatiske stormaktsspillet om Ukraina, er også fedre, brødre og sønner. Når de dør, etterlater de seg mennesker i bunnløs sorg.

Forrige lørdag befant den musikkglade 34-åringen Anton Sidorov seg i en skyttergrav i frontlinjen ved den lille landsbyen Novoluhansk i Øst-Ukraina.

Som kaptein i den ukrainske hæren, ledet han en gruppe soldater, som var under beskytning.

Drept i krigens nye fase

På det tidspunktet snakket verdens ledere om frykten for en storkrig og en russisk invasjon av Ukraina, men for Anton og de andre soldatene var den nye fasen av krigen allerede i gang.

Klokken var syv på morgenen, etter at USAs president Joe Biden hadde fortalt verden at Vladimir Putin hadde bestemt seg for krig, og i skyttergravene var stemningen anstrengt. Uten noen forvarsel ble utposten truffet av artilleriild.

Anton ble drept umiddelbart, mens tre av soldatene han ledet ble skadet.

Antons kiste ankommer kirken.

De sørgende inviterte pressen inn.

Tre dager senere, klokken 10.00 tirsdag, ligger Antons kropp i en åpen kiste i en liten ortodoks kirke sentralt i Kyiv.

Han er kledd i uniformen sin, et forgylt bilde av en helgen er plassert til venstre for hodet hans inne i kisten, og på venstre arm har han det gule og blå emblemet til den ukrainske hæren. Et hvitt klede er lagt over resten av kroppen.

Sang og sorg i den ortodokse kirken.

Sørgende foran Antons kiste.

En baby uten en far

Sørgende mennesker strømmer inn i kirkerommet, de tenner tynne stearinlys og synger mens prestene leser fra bibelen.

Midt i folkemengden står også Antons kone, med deres aller yngste barn i armene, en seks måneder gammel jente. Hun gråter, mens hun strammer grepet rundt datteren.

Begravelsen finner sted etter en av de mer dramatiske nettene i Ukrainas historie:

Kvelden i forveien hadde Vladimir Putin i en flammende tale, fortalt verden at han anerkjente utbryterregionene Donetsk og Luhansk, og ville sende inn soldater for å forsvare dem mot «ukrainsk aggresjon».

Mens Putin ser på sine handlinger som en «fredsbevarende aksjon», ser andre verdensledere på det som invasjon av et suverent land og brudd for internasjonal lov.

VIDERE: Soldater løftet kisten med Anton inn i et militært kjøretøy.

Før han ble drept: «Bror, jeg vil hjem»

Utenfor kirken møter VG en av Antons nærmeste venner, soldaten Dennis Parizh.

De to møttes i 2014, da Anton var hans kommandør i en etterretningsbrigade.

– Da vi hadde nattevakt sammen ved fronten, fortalte han alltid historier for å holde oss våkne. Han snakket om sport, kunst, kultur, filosofi og historie. Han tok alltid vare på soldatene han hadde ansvaret for, sier Dennis.

De to ble raskt nære venner. Rett før han ble drept, hadde de to en uvanlig samtale. «Bror, jeg vil hjem herfra», sa Anton til Dennis.

Anton pleide ikke å si slike ting, men nå fortalte han at han ville bort fra fronten, at han ville skrive en doktorgrad, jobbe med musikk og være med familien – i minst to hele år i strekk.

Planene ble stoppet av det storpolitiske alvoret Anton var midt oppe i.

Forrige uke sa han til vennen at eskaleringen i konflikten gjorde at han ikke fikk lov til dra hjem. Han måtte bli ved fronten.

BESTEVENNENS FARVEL: Dennis tar et siste farvel med sin venn.

En bønn til NATO

For Dennis, som så mange andre som deltar på begravelsen, henger Putins tale mandag kveld som en tung skygge over ham.

– Putin er gal og det er åpenbart at han har mistet vettet, sier han.

Den ukrainske soldaten kommer så med en oppfordring til NATO.

– Akkurat nå blir våre beste soldater drept og dere bare snakker om «bekymringer». Vi er glade for støtte, men vi trenger kraftigere støtte enn dette. Ukraina er et skjold for hele Europa og den siviliserte verden. Så vær så snille, det er opp til dere om flere av våre soldater dør eller ikke.





Seremoni for den drepte soldaten arrangert av Ukrainas forsvarsdepartement.

Hedret av forsvarsministeren

Soldater bærer kisten med Anton ut av kirken, og den settes inn i et militært kjøretøy, som allerede har hans portrett plassert midt på frontruten.

Kisten kjøres til en stor plass foran Forsvarsministerets seremonihall. Mens soldater med våpen står i givakt, bæres kisten videre fram til tonene av den ukrainske nasjonalsangen. Foran et monument står både Ukrainas forsvarsminister og generalen i de væpnede styrkene, sammen med Antons familie.

Etter en kort tale setter forsvarsministeren seg ned på kne og lener hodet mot kisten.

For ukrainerne er det særlig viktig akkurat nå å hedre sine falne, og å bygge heltestatus for de soldatene de sier har «ofret seg for landet».

Som så mange ganger tidligere i historien er falne soldater kraftige symboler som bygger samhold i befolkningen.

TOPPER: Ukrainas forsvarsminister Oleksey Reznikov (til venstre) og generalen Valeriay Zalyzhniy for det væpnede styrkene (i midten).

Ludmila (40), en venn av Anton, gråter og er sint om hverandre.

– Alt jeg vil er at alt vil ta slutt. At våre fedre, sønner og kolleger skal slutte å bli drept, sier hun.

Samtidig får VG tak i rådgiveren til innenriksministeren, for si noe om de drepte soldatene.

– Vi frykter at flere dødsfall vil komme hvis Russland velger å angripe i øst. Det vil bli tusenvis av dødsfall, men ukrainerne vil motstå dem. Derfor er det viktig at den siviliserte verden hjelper med å stoppe Putin ved hjelp av harde sanksjoner. Og her må ethvert land bidra, inkludert Norge, sier han.



Antons kiste bæres gjennom gravlunden.

– Må ikke glemmes

Klokken har blitt 13.00 og Antons kiste har kommet frem til en massiv gravlund – det siste stoppestedet på reisen.

Soldater fyrer av skudd mot himmelen, mens sangene til Antons band spiller over en høyttaler. Anton elsket å synge og nå ljomer den dreptes stemme gjennom gravlunden, mens hans soldatervenner gråter.

Dennis går opp på en talerstol.

– Vi i kompaniet hans er takknemlige for oppdragelsen hans foreldre ga ham. Han var god mann. Det var en ære å tjene under ham, sier han.

En annen soldat tar så ordet.

– Vi ber om at de drepte soldatene, som Anton, ikke vil bli glemt. Vi vil at de skal bli husket for alltid i vår historie.