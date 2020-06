I BRANN: Demonstranter startet flere branner i Washington D.C. natt til mandag. Foto: Alex Brandon / AP

Amerikanske medier: Trump søkte tilflukt i bunker under demonstrasjoner

Mens protestene eskalerte utenfor Det hvite hus natt til mandag, melder amerikanske medier at situasjonen to dager tidligere var så intens at president Donald Trump ble fraktet i sikkerhet.

Hverken Det hvite hus eller Secret Service, som har som jobb å beskytte presidenten, har kommentert opplysningene.

I Washington D.C. har politi og demonstranter har vært i voldelige sammenstøt flere dager på rad. Natt til mandag ble det blant annet brukt tåregass og pepperspray mot demonstrantene i Lafayette Park kun et steinkast fra Det hvite hus, melder AFP.

Utenfor Det hvite hus ble det natt til søndag direkte konfrontasjoner mellom tjenestemenn fra Secret Service og demonstranter. Det er innført portforbud mellom klokken 23 søndag kveld til 06 mandag morgen, og mens portforbudet nærmet seg økte spenningen i den amerikanske hovedstaden.

Donald Trump under en pressekonferanse fredag 29. mai. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

New York Times melder at Secret Service fredag skal ha vært så bekymret at de valgte å frakte ham i sikkerhet til en bunker som er laget for bruk i krisesituasjoner som for eksempel terrorangrep.

Også nyhetsbyrået AP skriver at de får hendelsen bekreftet fra en republikaner med et nært forhold til Det hvite hus.

NATT TIL MANDAG: De kraftige protestene utenfor Det hvite hus fortsetter. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Protestene etter dødsfallet til afroamerikanske George Floyd startet forrige i Minneapolis forrige uke. Siden har kravet om rettferdighet og demonstrasjoner mot politivold mot USAs svarte befolkning spredt seg over hele landet.

Demonstrasjonene har flere steder vært svært voldelige, og også natt til mandag var det for sjette natt på rad opptøyer og sammenstøt mellom demonstranter og politi i flere byer.

Sikkerheten ved Det hvite hus er blitt forsterket med soldater fra nasjonalgarden og andre politiavdelinger, skriver NTB. De omfattende demonstrasjonene og sammenstøtene har ført til at over 60 Secret Service-agenter har blitt skadd, opplyste Secret Service søndag.

Søndag skal ansatte ha fått beskjed om å gjemme inngangskortene sine når de går til og fra jobb, skriver CNN.

Donald Trump har ifølge New York Times holdt seg innendørs, men han har blant annet bedt om «lov og orden» på Twitter.

