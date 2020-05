KJØRTE MOT DEMONSTRANTER: En tankbil kjørte mot demonstranter på hovedveien i Minneapolis søndag. Føreren er pågrepet.

Lastebilsjåfør pågrepet etter å ha kjørt mot demonstranter i Minneapolis

Videobilder viser demonstranter som løper unna da en tankbil kjører mot dem i Minneapolis. Føreren ble dratt ut av bilen av rasende demonstranter, og er pågrepet av politiet.

Videobilder viser demonstranter som løper unna da en tankbil kjører mot dem på en motorvei i Minneapolis rundt klokken 18 lokal tid søndag.

Veien var stengt for trafikk på grunn av folkemengdene, og politiet sier at det ser ut som at føreren har kjørt mot demonstrantene med vilje.

– Veldig foruroligende oppførsel fra en lastebilsjåfør, som hisset opp en gruppe fredelige demonstranter. Sjåføren er skadet og fraktet til sykehus. Han er pågrepet. Det ser ikke ut til at noen av demonstrantene har blitt truffet av bilen, skriver Minnesota Department of Public Safety på Twitter.

CNN skriver at føreren forsøkte å sette opp farten da demonstranter kom mot bilen. Da bilen stanset, ble føreren angrepet av rasende demonstranter, melder Reuters.

Guvernør i Minnesota Tim Waltz kaller hendelsen fryktelig, skriver NBC. Han sier at føreren er skadet etter å ha blitt dratt ut av bilen, og at det foreløpig er uklart hva som var målet hans.

Han forteller at føreren hadde kommet seg ulovlig ut på motorveien.

Det var i Minneapolis at protestene etter dødsfallet til afroamerikanske George Floyd startet forrige uke. Siden har kravet om rettferdighet og demonstrasjoner mot politivold mot USAs svarte befolkning spredt seg over hele landet.

Demonstrasjonene har flere steder vært svært voldelige, og også natt til mandag var det opptøyer og sammenstøt mellom demonstranter og politi i flere byer.

Portforbud flere stedet

For å prøve å begrense skadene, har flere byer og delstater innført strenge portforbud.

I Washington D.C., der om lag halvparten av befolkningen er svarte, ble det innført portforbud klokken 23 om kvelden søndag. Nasjonalgarden er også kalt inn for å støtte politiet, melder borgermester Muriel Bowser etter en kveld med heftige demonstrasjoner utenfor Det hvite hus.

Disse byene og delstatene har innført portforbud natt til mandag:

California: Los Angeles County, San Francisco, Beverly Hills, San Jose

Arizona: Hele delstaten har innført portforbud i én uke

Washington, D.C.

Colorado: Denver

Florida: Miami, Orange County

Georgia: Atlanta

Illinois: Chicago

Indiana: Indianapolis

Kentucky: Louisville

Michigan: Detroit

Minnesota: Minneapolis, St. Paul

Ohio: Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton

Pennsylvania: Philadelphia, Pittsburgh

South Carolina: Charleston

Oregon: Portland

Tennessee: Nashville

Texas : Dallas, San Antonio

Utah: Salt Lake City

Wisconsin : Milwaukee

Washington: Seattle

