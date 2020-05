CORONAFAST: Det bolivianske orkesteret er strandet på Rheinsberg musikkakademi på Rheinsberg slott. Foto: OEIN Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos på Facebook

Panfløyteorkester strandet på tysk slott

I over 70 dager har Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos fra Bolivia måttet oppholde seg på et slott utenfor Berlin.

Nå nettopp

Ifølge BBC skulle orkesteret OEIN på en turné i Tyskland da pandemien rammet. For mange av de 25 unge musikerne var det deres første reise utenfor Bolivia. De ankom Tyskland 10. mars og skulle spille i ulike konserthus i løpet av rundt 14 dager.

Orkesteret som spiller tradisjonelle instrumenter som panfløyter, fløyter og skarptrommer, kommer fra La Paz. Enkelte av musikerne er så unge som 17 år. Ifølge BBC eksperimenterer de med en blanding av tradisjonell musikk fra Andes og samtidssjangre.

Samtidig som de ankom, ble det klart at Berlin-regionen også innførte forbud mot ansamlinger med over 1000 mennesker som følge av coronautbruddet. Tre kommende konserter ble avlyst, og så kunngjorde Bolivia at de kom til å stenge grensene.

Orkesteret prøvde å komme seg hjem via Peru, men på vei til flyplassen fikk de beskjed om at flygingen var kansellert.

Siden da har de bodd i gjestehuset på slottsområdet i Rheinsberg der et musikkakademi holder til, der de defineres som én husholdning. Stedet ligger omtrent halvannen times kjøretur nordvest for Berlin.

Øver seks timer daglig

Musikerne har innført strengt program for å fylle dagene – de øver ifølge BBC både tre timer før og tre timer etter lunsj.

les også Norske Eva Marie i isolat med 150 personer i Peru

De har kun lov å bevege seg på slottsområdet, fram til skogen som omkranser det. 23 ulveflokker skal høre hjemme i skogen. Mandag fikk de for første gang se inne i selve slottet.

– Det er veldig forskjellig fra hjemmet mitt. Det er veldig vakkert. Det er verre steder å være fanget. Når jeg våkner ser jeg solen stå opp over skogen og innsjøen. Hjemme hører jeg bare lyden av trafikk, sier 25-årige Miguel Cordoba til BBC.

les også UD om coronafaste nordmenn: – Stadig vanskeligere å komme seg hjem

Men musikerne engster seg likevel for hva som skal skje og hvordan det står til med deres nære og kjære hjemme.

Tracy Prado begynte i orkesteret i desember. Hennes datter fylte 11 mens orkesteret har vært strandet i Tyskland.

– Jeg hadde håpet på at det skulle gå, og det var forferdelig å tenke på at jeg kom til å gå glipp av den viktige dagen, sier hun.

Kontakt med familien

Mens noen av musikerne har kunnet kommunisere med familie og venner via telefon eller internett, er det vanskelig for dem som har slekt som bor steder uten eller med dårlig signal.

– Vi føler oss forlatt, sier musikeren Carlos.

Han har brukt mye tid på å forsøke å finne en måte å komme hjem på ved hjelp av den bolivianske ambassaden.

les også Hurtigruteskip fylt med leger coronafast utenfor Chile

Selv om Tyskland nå har åpnet for internasjonale flighter, holder Bolivia fremdeles grensene stengt. BBC har vært i kontakt med den bolivianske ambassaden som forteller at de prøver å få plass til orkesteret på et fly til Bolivia i begynnelsen av juni.

Enn så lenge har kostnadene for oppholdet steget til nær 400.000 kroner, følge lederen for musikkfestivalen MaerzMusik som orkesteret skulle spille på. De har så langt fått noe ekstra offentlig støtte, og skriver på Facebook at de har fått hjelp til å finne alternative inntektskilder.

– Vi håper av hele vårt hjertet at vi snart kan reise tilbake til Bolivia og klemme våre kjære. Vi håper på bedring i verden. Forhåpentligvis kan vi snart introdusere musikken vår igjen, skriver de på Facebook 10. mai.

Publisert: 22.05.20 kl. 22:01

Les også

Mer om Coronaviruset Tyskland Bolivia Musikk

Fra andre aviser