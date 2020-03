VARSLET: Cecilie Stenvik varslet en lokal Facebook-side i St. Anton at alle nordmenn som hadde vært der, ville bli satt i karantene i Norge. Det falt ikke i god jord hos enkelte. Dette var 10. mars, da rushet av nordmenn smittet i Østerrike var i full gang. Foto: Privat / faksimile

Nordmenn bedt om å fjerne corona-advarsler

Samtidig som syke nordmenn strømmet hjem fra Østerrike, fikk de som ble igjen beskjed om å fjerne advarsler om mulig coronasmitte i skibyen St. Anton.

Der fryktet deler av næringslivet for livsgrunnlaget sitt.

– Da jeg tok opp smittefaren med kollegene mine, fikk jeg til svar fra sjefen vår at jeg måtte stanse, og at det jeg gjorde var utrolig skadelig, sier Mina Elise Skogen.

Hun har jobbet som fysioterapeut i Østerrike denne vinteren. Torsdag fikk hun vite at også hun har testet positivt på corona.

Og hun er ikke den eneste som møtte motstand da hun tok opp smittefaren mens hun befant seg i St. Anton.

Smitte-rush fra Østerrike

Torsdag 5. mars registreres de tre første norske borgerne som har blitt smittet av coronaviruset i Østerrike. Det skulle vise seg å bare være starten.

For plutselig øker tallet på antall smittet i Østerrike voldsomt, og den 10. mars er 50 nordmenn registrert som smittet etter hjemkomst fra landet. Nå fraråder UD reiser til Tirol, med mindre reisen er strengt nødvendig.

Samme dag logget Cecilie Stenvik seg på Facebook hjemme i Norge.

Hun hadde vært på venninnetur til St. Anton og kjente på en gryende uro etter å ha blitt sår i halsen. Stenvik skrev et innlegg på en lukket side for sesongarbeidere som befinner seg i den østerrikske skibyen. Gruppen teller mer enn 5000 medlemmer.

Budskapet var enkelt: Alle nordmenn som hadde oppholdt seg i St. Anton og andre steder i Tirol, var satt i karantene. Hun avsluttet med ordene «Pass på dere selv og ta dette på alvor».

– Ekstremt skadelig

Responsen på innlegget beskrives som voldsom. I kommentarfeltet ligger det 165 svar.

«Forstår du at dette er ekstremt skadelig, og helt uten bevis. Være så snill. Vær så snill. Vær så snill å slett dette. Livsgrunnlaget vårt kan skades dersom informasjonen oppfattes feil», lød et av svarene fra bedriftslederen Alex Haddow.

Senere fortsatte han:

«Hva hadde du gjort dersom du levde på sesongbasert inntekt, og så kommer det noen til byen din for å ha det gøy, før de sprer rykter basert på tester som ikke har gitt noe resultat ennå? Jeg jobber for øvrig i helsesektoren, det samme gjør mine ti ansatte. To av dem er norske».

«Fuck off» skrev en annen person, som mente det ville vært galskap å stenge skianlegget.

JOBBET I ST. ANTON: Mina Elise Skogen, her fotografert i Østerrike i vinter. Foto: Privat

Dette var to dager etter at utestedet Kitzloch i skibyen Ischgl hadde blitt stengt av myndighetene på grunn av coronoaviruset. Ischgl ligger bare en kort kjøretur unna St. Anton.

– Selv de siste dagene har jeg fått personlige meldinger på Facebook, der folk har ment at jeg har vært anklagende og unyansert, sier Stenvik til VG.

– Hva tenker du om at du ble bedt om å slette innlegget ditt så sent som 10. mars?

– Jeg skal ikke dømme noen, for det er vanskelig å ta alt det som skjer nå inn over seg. Særlig når det har så innmari store økonomiske konsekvenser. Men jeg synes det var upassende å gå til personangrep på meg. Jeg hengte ikke ut St. Anton. Jeg skrev til og med at jeg gledet meg til neste års tur.

– Fulgte offisielle råd

VG har vært i kontakt med Alex Haddow. Han sier det er trist å tape 40 prosent av inntekten sin over natten.

– Vi fulgte rådene vi fikk fra offisielt hold. Hva annet kunne vi gjøre? spør han i en e-post til VG.

– Så snart vi forsto at dette var en alvorlig trussel, så ga jeg alle ti ansatte valget mellom å bli eller dra hjem. Forretningene gikk definitivt ikke først her. Helsen har absolutt prioritet, tilføyer han.

Alex Haddow er oppgitt over hvordan turister angivelig skal ha trosset karanteneråd, og hvordan St. Anton og lokalt næringsliv er blant taperne som følge av dette.

– Byen vår benyttes av folk til egen fornøyelse, og så blåser mange i rådene fra myndighetene. Og så får vi beskjed om at vi reagerer for sent?!?! Det kan være, men alt skjedde raskt og de ferierende, som ikke brydde seg om andre enn seg selv, har bidratt. De det gjelder har virkelig ødelagt mye for meg, familien og byen vår, skriver han.

Haddow var også sjefen til Mina Elise Skogen i St. Anton.

Som fysioterapeut syntes hun det var uheldig å ha kundekontakt etter å ha lest VG og sett at smittetallene i Østerrike steg jevnt og trutt.

– Da jeg skrev hva jeg tenkte i en intern Whatsapp-gruppe på jobben, så var svaret til sjefen min «Please stop this», sier Skogen til VG.

Konflikt

Hun hevder at hun ikke var den eneste som opplevde dette. Skogen sier hun pratet med folk som jobbet på et spa-senter, som hadde fått samme beskjed fra sine ledere.

– Hva tenker du om dette i dag?

– Det er åpenbart en konflikt mellom penger og helse: Hva som kommer i første rekke før noen blir tvunget til å legge ned en bedrift. Som helsepersonell skjønner jeg det ikke. Men fra perspektivet til en person som har fire måneder på å tjene penger til resten av året for seg og familien sin, så forstår jeg det. Men det burde vært gjort mange tiltak langt tidligere. Det var varsellamper der hele tiden, sier hun.

Skogen pakket kofferten og brøt kontrakten hun hadde med arbeidsgiveren i Østerrike. I dag er det innført portforbud i hele området.

– Mina delte ubekreftet informasjon med resten av de ansatte. Hva skulle jeg gjøre? Vi holdt krisemøter og handlet deretter i henhold til dette. Hun hadde helt rett, og det sa jeg også til henne. Men vi var fanget på det tidspunktet, sier Alex Haddow til VG.

«Merkelig reaksjon»

VG har også vært i kontakt med en kvinne som har bodd i St. Anton med familien sin i vinter. Hun var også medlem av Facebook-gruppen for sesongarbeidere i byen.

Ifølge kvinnen, som ønsker å være anonym, kom det «en merkelig reaksjon fra enkelte» etter Stenviks innlegg på Facebook.

– Da Norge forsto at Tirol-området i Østerrike var kritisk, så tok det enda lengre tid før folk i St. Anton skjønte det. Når det kokte med smitte i Ischgl (45 minutter unna i bil, journ.anm.), så må man vel forstå at det koker andre steder også, sier hun.

Kvinnen er kritisk til måten østerrikske myndigheter informerte på. Selv fikk hun informasjonen sin om Østerrike fra VG – selv om hun befant seg i St. Anton.

– Det var ingen informasjon i det hele tatt. Ingen snakket om det, sier hun.

Hun og familien kom seg ut av Tirol-området og hjem til Norge bare timer før hele regionen ble stengt ned.

I reisefølget til Cecilie Stenvik fikk fem av elleve kvinner påvist coronasmitte. Én testet negativt, mens de fem siste har vært i karantene uten symptomer.

Stenvik er én av dem som testet positivt. Hun er i dag på bedringens vei.

PS! Minst 535 av 1748 corona-smittede nordmenn hadde torsdag kveld blitt smittet i Østerrike.

VG sendte torsdag en rekke spørsmål til de lokale myndighetene i Tyrol om denne saken. Disse har ikke blitt besvart.

Publisert: 21.03.20 kl. 09:40 Oppdatert: 21.03.20 kl. 09:57

