TIDLIG LEDELSE: Joe Biden og kona Jill Biden på scenen i en liten arena i Philadelphia natt til onsdag – et lokale som ble brukt etter at det opprinnelige velgermøtet ble avlyst på grunn av coronautbruddet. Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

Joe Biden til Bernie Sanders velgere: – Det er en plass for dere i vår kampanje

Bernie Sanders klarte ikke å sikre seg comebacket han hadde håpet på i nattens nominasjonsvalg. Den største smellen kom i Michigan, der han stakk av med seieren i 2016.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg vil takke Bernie Sanders og hans støttespillere for deres utrettelige energi og lidenskap. Vi har et felles mål, og det er å slå Donald Trump, og det skal vi gjøre sammen.

Tidligere visepresident Joe Biden snakket som om han allerede hadde vunnet demokratenes nominasjonskamp da han tok scenen i Philadelphia natt til onsdag, etter at det var klart at han hadde sikret seieren i tre av de seks delstatene som gikk til valg natt til onsdag.

– Vi trenger dere, vi ønsker dere, og det er en plass i vår kampanje for hver og en av dere, sa ham i en appell for å få rivalens støttespillere over på sin side.

SLITER: Bernie Sanders utenfor stemmelokalene i Dearborn Hights i Michigan tirsdag. Foto: LUCAS JACKSON / REUTERS

I forkant av primærvalget hadde rivalen Bernie Sanders (78) satset stort på delstaten Michigan, hvor hele 125 delegater står på spill. Dette skulle være «hans» delstat, etter at han uventet slo den mer moderate kandidaten Hillary Clinton her i 2016.

I stedet er det altså Biden som sikrer seg flest delegater i delstaten, ifølge valgdagsmålinger og tidlige resultater. Han har også stukket av med seieren i Missouri og Mississippi.

– Det er ikke til å stikke under en stol at dette var en tøff natt, sier kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez, en av Sanders støttespillere, i en uttalelse på Instagram.

Stemmene fra Idaho, Washington og Nord-Dakota har enda ikke kommet inn, men det ser allerede mørkt ut for Sanders, som har varslet at han ikke kommer til å uttale seg om valgresultatene natt til onsdag. Han planlegger imidlertid ifølge CNN fortsatt å stille mot Biden i søndagens TV-debatt i Arizona .

– Tror Biden blir den demokratiske kandidaten

Etter at valgresultatene begynte å komme inn, har Biden fått offentlig støtte fra flere hold, deriblant tidligere presidentkandidat Andrew Yang, som støttet Sanders i 2016.

– Jeg tror Joe Biden blir den demokratiske kandidaten, og jeg har alltid sagt at jeg vil støtte den som velges. Derfor støtter jeg Joe Biden, ikke bare som demokratenes kandidat, men som USAs neste president, sier Yang til CNN.

Også Kamala Harris, Corey Booker, Amy Klobuchar og Pete Buttigieg støtter den tidligere visepresidenten.

Biden ble utropt til den soleklare vinneren av supertirsdag forrige uke, og hadde før nattens valg 670 delegater mot Bernie Sanders’ 574. En kandidat må ha 1991 delegater for å vinne den demokratiske nominasjonskampen.

Nattens resultater har også sikret ham støtte hos mektige demokratiske foreninger, som nå sier de stiller seg bak Biden med pengesekkene sine.

– Joe Biden kommer til å bli demokratenes presidentkandidat, og vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe ham med å slå Donald Trump i november, skriver Guy Cecil, formann i Prioritoes USA, på Twitter.

Advarte mot Trump

Biden brukte sin tale i Philadelphia natt til onsdag til å snakke om et USA som nå må samles etter fire år med Trump.

– Demokratiet vårt står på spill. Med Donald Trump som president er våre hovedverdier, alt som har gjort USA til USA, på spill. Jeg tror denne nasjonen kan komme seg over fire år med Trump, men gi ham åtte, og jeg tror landet vårt vil være endret for alltid, da Biden.

– Å vinne betyr å forene oss, ikke skape mer splid. Vi må ha en president som ikke bare vet hvordan man kjemper, men også hvordan man leger.







AVLYSER ARRANGEMENT: Joe Biden.

Debatt uten publikum

Det pågående coronautbruddet førte til at Både Biden og Bernie Sanders avlyste valgkamparrangementene de skulle hatt i Cleveland i Ohio natt til onsdag norsk tid, etter å tidligere ha varslet at de ikke ville avlyse.

Natt til onsdag ble det også bestemt at den neste debatten mellom Sanders og Biden i Phoenix 15. mars vil avholdes uten publikum i salen.

Publisert: 11.03.20 kl. 02:35 Oppdatert: 11.03.20 kl. 05:42

