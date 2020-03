STORE DØDSTALL: Italia nærmer seg 3000 døde grunnet coronaviruset. Foto: Helge Mikalsen, VG

Italiensk corona-studie: 352 av 355 døde hadde underliggende sykdom

Det italienske folkehelseinstituttet har undersøkt sykdomshistorikken til 355 pasienter som døde med coronaviruset.

Studien ble publisert onsdag.

Delen av studien som tar for seg sykdomshistorikk, er basert på 355 dødsfall av totalt 2003 i landet frem mot 17. mars. Den voldsomme økningen i dødsfall de siste dagene er dermed ikke medregnet.

Bare onsdag meldte Italia om 475 nye dødstall – det høyeste dødstallet på et døgn i noe land under corona-pandemien, melder AFP.

Les på VG+: Slik ble Italia Europas corona-episenter

Totalt er nå 2978 personer døde som følge av corona-viruset I Italia. 35.713 er bekreftet smittet siden utbruddets start, skriver storavisen Corriere della Sera.

Regionen Lombarida er fortsatt hardest rammet med 17.713 bekreftet smittede personer.

Så mange er smittet i de øvrige regionene Emilia-Romagna 4525

Veneto 3214

Piemonte 2341

Marche 1568

Liguria 887

Campania 460

Toscana 1330

Sicilia 282

Lazio 724

Friuli-Venezia Giulia 462

Abruzzo 263

Puglia 383

Umbria 247

Bolzano 376

Calabria 129

Sardegna 134

Valle d’Aosta 165

Trento 455

Molise 28

Basilicata 27 Vis mer

Flere sykdommer

Av de totalt 2003 personene som var døde av coronaviruset i Italia til og med 17. mars, har det italienske folkehelseinstituttet sett nærmere på sykdomshistorikken til 355 av dem.

Studien sier ikke noe om hvordan disse 355 tilfellene ble valgt ut.

I gjennomsnitt hadde disse pasientene 2,7 underliggende sykdommer hver før de ble smittet av viruset.

Kun 0,8 prosent av de avdøde, i tallet tre personer, hadde ikke noen sykdommer i forkant av å ha blitt smittet.

Instituttet opplyser at 25,1% av de avdøde hadde én kronisk sykdom før de ble smittet, 25,6% hadde to sykdommer, og hele 48,5% hadde tre eller flere underliggende sykdommer før de ble rammet av coronaviruset.

Blant disse sykdommene var høyt blodtrykk, diabetes og hjerteproblemer.

Gjennomsnittsalderen på alle de de 2003 personene som hadde dødd i Italia til og med 17. mars, er på 79.5 år.

Italia opplyser også at ingen under 30 år har dødd av viruset per 17. mars. 17 personer under 50 år er blant de døde. Fem av disse var under 40 år, og var alle menn med alvorlige, underliggende sykdommer, står det i studien.

Fikk du med deg? Italiensk lege slår alarm fra innsiden

Gjennomsnittsalderen for de fem første som er døde av coronaviruset i Norge er 89 år, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK. Alderen til den sjette døde var onsdag kveld ikke offentliggjort ennå.

– Ikke riktig bilde

OUS-forsker Gunhild Alvik Nyborg skapte debatt da hun deltok på NRKs «Debatten» tirsdag. Der kritiserte hun ansvarlige myndigheter for ikke å gjøre nok for å stanse spredningen av coronaviruset.

Forskerens frykt er at Norge kan se tall på syke og døde på linje med Italia.

I øyeblikket viser tallene at rundt 8 prosent av de smittede har dødd.

FHI-overlege Preben Aavitsland sa onsdag til VG at han mener dette ikke gir et riktig bilde av situasjonen:

– Italia oppdaget sin epidemi først da det dukket opp noen alvorlige tilfeller etter mange ukers skjult spredning. Da rakk de ikke å teste mange, og mørketallene ble store. Dermed ble nevneren i det regnestykket altfor lav. Det er rimelig enighet om at letaliteten (dødsrisikoen for smittede) er under én prosent.

