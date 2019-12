DØD: Emilia Lundberg (20) ble funnet i en elv i nærheten av der hun bodde. Foto: Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN

Mann pågrepet for drap på svenske Emilia (20)

Nesten to uker etter at Emilia Lundberg (20) ble meldt savnet, er en mann i 20-årene pågrepet for drap.

Nå nettopp

Etter en omfattende leteaksjon ble den 20 år gamle kvinnen tirsdag funnet død av dykkere i elven Vramsån. Elven går like i nærheten av der hun bodde i Tollarp i Skåne.

En nabo så henne forlate leiligheten for snaue to uker siden. Naboen har fortalt at 20-åringen var tynnkledd og gikk sammen med en person som var ikledd en grå frakk. Bankkortet hennes skal ha vært igjen i leiligheten.

Det siste livstegnet er en SMS sendt klokken 11.16 samme dag, og dagen etter ble hun meldt savnet av familien.

Mannen i 20-årene som nå er pågrepet, er mistenkt for drap. Det bekrefter påtalemyndigheten til Expressen. Politiet ønsker imidlertid ikke å si noe om hvorfor de mistenker mannen for å stå bak.

Publisert: 04.12.19 kl. 14:04

Det er så langt uklart hvordan politiet mener at den svenske kvinnen ble drept, men kroppen er nå sendt til rettsmedisinsk undersøkelse i håp om nærmere svar.