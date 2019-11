BLE FRIFUNNET: Etter ti år i fengsel ble Ove «Pedal-Ove» Thomas Hansen frifunnet for drapet på sin fraseparerte kone. Lørdag døde han, 75 år gammel. Bildet er tatt i forbindelse med en ny dokumentar om saken som ble sendt denne høsten - og igjen setter spørsmålstegn ved saken. Foto: TV2

Hovedpersonen i Danmarks mest omtalte drapssak er død

Som en del av hans siste ord på dødsleiet, hevdet «Pedal-Ove» sin uskyld overfor sønnen.

Både sønnen og broren til «Pedal-Ove», Ove Thomas Hansen, bekrefter dødsfallet overfor danske TV2 og Ekstra Bladet. Hansen døde etter kort tids sykdom lørdag, og ble 75 år gammel.

Pedal-Ove har kallenavnet sitt fordi han spilte hammondorgel på selskapelige tilstelninger i Frederikshavn. Han ble i 1982 dømt for drap på sin egen, fraseparerte kone – før han ti år senere ble frifunnet.

Nylig fikk saken igjen oppmerksomhet etter at journalist og forfatter Michael Teschl satte nytt lys på saken gjennom dokumentaren «Mysteriet om Pedal-Ove» og boken «Den dag Brita forsvant», utgitt i høst.

Blant hans siste ord på dødsleiet, var disse til hans sønn Mads Hansen:

«Du skal vite en ting, Mads. Det var ikke jeg som slo i hjel din mor. Det var en annen idiot som gjorde det».

Det forteller sønnen selv til Ekstra Bladet dagen etter at hans far sovnet inn på sykehuset.

BLE DØMT: Pedal-Ove ble dømt til tolv års fengsel i 1982. Bildet er tatt noen dager før han fikk dommen. Foto: POLFOTO / Ritzau Scanpix

Brita Hansen forsvant sporløst

12. desember i 1981 forsvinner 30 år gamle Brita Hansen helt sporløst. Pedal-Ove, blir pågrepet og siktet for drapet på Brita, som er hans fraseparerte kone.

8. mars, noen måneder senere, løslates han på grunn av manglende beviser i saken – og Brita er fortsatt ikke funnet.

Men i juli blir han fengslet igjen: Liket av Brita er funnet i sjøen ved Frederikshavn. Hun har trolig blitt kvalt. Senere høsten 1982 dømmes Pedal-Ove til 12 års fengsel for drapet, men det finnes fortsatt ingen tekniske bevis.

Journalister fra Danmarks Radio (DR) begynner å grave i saken og kan avsløre at to nye alibier har sett Pedal-Ove på drapstidspunktet. To dokumentarer publiseres i 1991 og 1992.

Saken gjenopptas i retten 1991 for ny vurdering etter at Oves advokat har meldt den til klageinstansen for straffesaker.

De to nye vitnene forklarer seg: De kan fortelle at de har sett ham på drapstidspunktet, og det ga ham alibiet han manglet. Et halvt år etter den nye saken i retten, frifinnes Ove Hansen.

Han har sittet nesten åtte år i fengsel, og får 5,4 millioner danske kroner i erstatning.

Pedal-Ove-saken blir nå kjent som «danmarkhistoriens største justismord».

GJENOPPTATT: Pedal-Oves sak ble gjenopptatt i 1991. Foto: Jesper Stormly

Manglet vitner for ett tidsrom

I sin egen forklaring, sier Pedal-Ove, som hele tiden har nektet skyld, at han hadde to spillejobber på drapsdagen, den første med start klokken 13. I tillegg hadde han vært sammen med parets fire år gamle sønn.

Men at Ove ikke hadde noen alibier for hva han gjorde i tidsrommet 11.45–13.06 på desemberdagen i 1981, gjorde at han ble dømt på tross av manglende beviser.

De to nye vitnene som senere fikk ham frifunnet, forklarer seg først i DR-dokumentaren som blir laget på slutten av nittitallet: Både hjemmehjelp Sanne Johansen og taxisjåfør Jane Nielsen forklarer begge at de så Pedal-Ove sammen med sønnen på det anslåtte drapstidspunktet.

Når journalist og forfatter Michael Teschl igjen tar opp saken i en ny dokumentarbok og en TV-dokumentar, sås det igjen tvil om Pedal-Oves sak og særlig de to vitnene som fikk ham frifunnet på nittitallet:

I dokumentaren som ble publisert av dansk TV2 denne høsten, sier Ove selv at han ikke helt får det til å stemme, det hans gamle alibi sier – han husker ikke om sønnen var med ham for å rigge opp til spillejobben den gangen hjemmehjelp Sanna hevder hun har sett dem sammen.

I rettspapirer journalist og forfatter Michael Teschl finner han også at naboer har sagt at Mads ikke var sammen med Ove på det samme tidspunktet.

Pedal-Oves advokat Morten Wagner mener uansett at de nye opplysningene ikke forandrer saken:

– Det kan godt være at Mads ikke var sammen med Ove, men det kan også hende at Ove husker feil. Det endrer uansett ingenting ved min grunnleggende oppfatning: Det finnes ikke beviser for at Ove har begått drapet, og det er det jeg bryr meg om, sier Wagner til danske TV2.

Etter Pedal-Oves død lørdag, spør Ekstra Bladet sønnen om han merket at det var viktig for faren å fortelle at det ikke var han som drepte moren.

– På en måte. Han åpnet øynene, kikket på meg, og sa det der. Jeg tror han hadde tenkt på at han skulle si det til meg, sier sønnen Mads.

En time senere døde han med de nærmeste rundt seg. Det skjedde etter omkring to ukers sykeleie.

Publisert: 24.11.19 kl. 16:38

