TERMINAL 5: Ranet skjedde utenfor terminal 5 på Arlanda flyplass. Foto: Espen Braata, VG

Aftonbladet: Millionkupp på Arlanda flyplass

Ifølge svenske medier har mannen forklart at han skulle frakte én million euro i kontanter på oppdrag for et verditransportfirma. På utsiden av taxien ventet ranerne.

Det hele skjedde klokken 12.27 utenfor terminal 5 på Arlanda flyplass i Stockholm onsdag denne uken, skriver Aftonbladet.

– En person på Arlanda med en veske med penger ble fratatt denne av en eller flere gjerningsmenn, sier Ola Österling ved politiet i Stockholm til avisen.

Både Aftonbladet og Expressen skriver at de har fått opplysninger om at mannen har forklart at vesken inneholdt hele én million euro i kontanter – rundt ti millioner norske kroner.

Dette er ikke bekreftet av politiet.

Det er uklart hvorfor mannen, som omtales som en kurer, var på vei til flyplassen med så mye kontanter, og hvorfor han tok taxi.

Ranerne skal ha forlatt stedet i en sølvfarget bil. Ifølge Aftonbladet skal det dreie seg om tre gjerningsmenn, og de skal ha tatt kvelertak på mannen før de fikk med seg vesken med pengene.

Politiet etterforsker ranet, og en av teoriene deres er at ranerne har fått tips om den verdifulle lasten på forhånd, skriver Aftonbladet.

Publisert: 06.12.19 kl. 01:39

