Rundt 20 pågrepet i anti-terroraksjon i Danmark

Politiet i København og danske PST samarbeidet onsdag om en koordinert aksjon flere steder i landet. Politiet fant materialer som kan brukes til å lage sprengstoff.

– Det har vært en operasjon som har favnet bredt. Vi har ransaket over 20 adresser og har cirka 20 pågrepne. Noen vil bli siktet etter terrorparagrafen. Bakgrunnen er at de blant annet har skaffet seg remedier til å fremstille sprengstoff. De har forsøkt å skaffe seg skytevåpen, sier politiinspektør ved Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov på en pressekonferanse klokken 17.

Han understreker at politiet har fått tak i alle de ønsket å få tak i.

– Ingen vi har hatt i kikkerten er på frifot. Vi har kontroll på situasjonen.















MØTTE PRRESSEN: Sjefspolitiinspektør i Københavns politi, Jørgen Bergen Skov (t.v.) og sjefspolitiinspektør og operativ sjef i PET Flemming Drejer.

Operativ sjef i PET, Flemming Drejer, sier at deres vurdering er at de pågrepne er drevet av et militant islamistisk motiv.

– Vi ser med stort alvor på en sak som denne som dessverre bekrefter at det er personer som har både intensjon om og kapasitet til å begå terror i Danmark. Sammen med alle politikretser gjør vi vårt ytterste for å bekjempe denne meget alvorlige formen for kriminalitet. Men terrortrusselen mot Danmark er fortsatt alvorlig. Nå fortsetter etterforskningen, sier han.

Drejer rundet av pressemøtet med å si at de ikke skulle la seg kue av terror.

– Vi skal leve våre liv som normalt. Vi skal være ekstra oppmerksomme, men ikke la oss kue av terror, understreket han.

Ingen av sjefene tok spørsmål fra pressen.

De opplyser at hele sju politikretser var involvert i aksjonen. Noen av de pågrepne vil bli fremstilt torsdag, og politiet vil be om lukkede dører.

HUSUM: Også her ransaker politiet en adresse. Foto: Kenneth Meyer

Det var i en kort pressemelding i 15-tiden onsdag politiet i København opplyste at de sammen med PET hadde igangsatt en omfattende og koordinert aksjon flere steder i Danmark.

De skrevat bakgrunnen for aksjonen var mistanke om planlegging av terrorangrep med et militant, islamistisk motiv.

Ifølge EkstraBladet gjennomførte politiet ransaking av studentboliger og tilknyttede boder i Aalborg. Ifølge deres kilder pågikk også en aksjon i Husum nordvest for København.

Avisen skriver i 16-tiden at de på daværende tidspunkt også vet det har vært aksjoner på Fyn og Midt- og Vestjylland.

Danmarks Radio skriver at politiet først bekreftet at de ledet en større aksjon flere steder i landet rundt 14.45 onsdag.

Politiet opplyste på Twitter at det «foretas pågripelser flere steder i landet», men har så langt ikke oppgitt hvor mange som er pågrepet eller hva de eventuelle terrormålene er.

DRs rettskorrespondent, Trine Maria Ilsøe, sier det er svært sjelden av danske PET deltar i slike aksjoner.

– De gjorde det i 2016 da man gjorde den første pågripelsen i drone-saken. Og så gjorde de det i fjor i den såkalte «Iranersaken» da hele Danmark ble lukket. Ellers er det veldig sjelden at PET deltar, sier hun.

PST i Norge opplyser til Filter Nyheter at de er kjent med aksjonen i Danmark, men at det ikke er avdekket koblinger til Norge, melder NTB.

– PST er kjent med aksjonen i Danmark, men vi sitter ikke på informasjon som tyder på at dette påvirker trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

